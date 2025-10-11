'Uhvatili smo Francuze u mašinu pa je Dule rekao jednu stvar. Sigurdsson? Počeo je i vikati...'

Marin Jelinić (28) na mala je vrata ušao u reprezentaciju Hrvatske još 2018. godine kad ga je prvi put pozvao Lino Červar. Zadnjih je godina postao njen važan kotačić, otkad se pokazao na onom "korona" Euru 2022. godine u Budimpešti, teško je bilo konkurenciji probiti se do lijevoga krila kraj njega i David Mandića. Manda je, doduše, često imao probleme s ozljedama, pa je Jela bio u prvom planu i to maksimalno koristio.

Nakon početaka u rodnom Metkoviću, debiju u Premijer ligi kroz Kaštela pa onda i Europi kroz šest godina u Nexeu, treću je godinu u mađarskom Pick Szegedu. Trebao je tad iz Našica u Meškov, ali poznata ratna situacija promijenila je planove. Produljio je ljetos ugovor za još dvije godine, što znači da ga Mađari cijene. A radi se o klubu koji napada Final Four Lige prvaka.

Kako je zadnje dvije i pol godine u Mađarskoj?

- Dobro sam se prilagodio jer ima nas šest-sedam Balkanaca i puno je lakše. Jezik je jako težak, teško ga je naučiti, ali pohvataju se neke riječi. Liga je stvarno kvalitetna, Mađari puno ulažu u sport i rukomet, praktički svi klubovi imaju nove dvorane. Mi u Szegedu imamo i akademiju, naša je dvorana spojena s dvoranom za mlade, mogu i spavati, boraviti tu, imaju sve uvjete - rekao je Jelinić u emisiji "Dođi u dvoranu".

Niste baš smjeli zafrkavati Mađare u njihovoj svlačionici nakon SP-a ili?

- Oni su govorili da smo imali puno sreće, a ja sam im odgovorio da su sami izgubili utakmicu kad su vodili pet razlike u završnici. Mi smo srebrnu medalju osvojili zajedništvom, domoljubljem i karakterom. Moramo biti realni, zadnjih pet godina nismo osvojili ništa, ispali smo iz vrha iako nam je uvijek cilj bio medalja. Nitko nije očekivao to od nas, pogotovo nakon utakmice i poraza od Egipta. Ali bili smo prava klapa, karakter nas je krasio, Arena je stalno bila puna i prvi je mjesec opet disao za rukomet. Najposebnija je stvar što smo animirali djecu da se upišu u rukomet, kad sam prolazio kroz svoju ulicu u Metkoviću, klinci su u rukama imali rukometnu loptu.

Sjetite li se i polufinala protiv Francuza?

- Bili smo svi poluozlijeđeni, nakon svake utakmice po 10 igrača kod fizioterapeuta na terapijama. Kad smo kretali iz Karlovca prema Areni, rekli su da će nas nešto ljudi ispratiti. A onda smo vidjeli gomilu ljudi, baklje. Nismo mogli proći 15 minuta. I izbornik Sigurdsson se čudio što je ovo. Onda je Igor Karačić rekao da mi ovu utakmicu ne možemo izgubiti. Znali smo da možemo sve pred našim navijačima, sjećam se da su Francuzi ulazili nasmiješeni, znaju da su favoriti. Uhvatili smo ih u mašinu, poveli šest-sedam razlike i oni su se izgubili. Onda je bio važan trenutak na poluvremenu kad je kapetan Duvnjak rekao da nastavljamo kao da je 0-0. Da se finale protiv Danske igralo u finali, bilo bi to drugačije.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., polufinale, Francuska - Hrvatska | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Drugačiji je danas i Sigurdsson u odnosu na dane kad je došao u Hrvatsku?

- Kad je došao, bio je dosta hladan. Naučio je i on dosta nakon lošeg izdanja na Olimpijskim igrama i shvatio da smo mi emotivni, da nas vuče borba, emocija. Prilagodio se, čak se počeo i derati prema nama, a to nam treba.

Što je još hrvatski rukometaš rekao o počecima, uzorima, najdražim suigračima, pogledajte OVDJE.

