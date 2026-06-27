USIK ŠOKIRAO Odriče se titula i planira zadnju borbu karijere! Hrgoviću se otvara put do vrha?

Oleksandr Usik, neprikosnoveni vladar teške kategorije, objavio je kako napušta svoje WBA, WBC i IBF pojaseve svjetskog prvaka. Legendarni 39-godišnji Ukrajinac potvrdio je da se ne povlači iz sporta, već planira još jednu, oproštajnu borbu koju je nazvao svojim "posljednjim plesom". Ovom odlukom, teška kategorija ulazi u novu, neizvjesnu eru, a vrata za borbu za najprestižnije titule širom su otvorena novoj generaciji boraca.

Ova vijest dolazi nakon što je Usik (25-0, 16 nokauta) u svibnju obranio naslove u kontroverznom meču protiv kickboxing zvijezde Rica Verhoevena, a pritisak za obveznim obranama postajao je sve veći.

Svoju odluku Usik je podijelio s javnošću putem videa na društvenim mrežama, mirnim i odlučnim tonom, kao da se radi o najobičnijoj stvari na svijetu.

‍- Danas je petak, vrijeme je prekrasno i dobar je dan da kažem kako želim uprazniti sve pojaseve koje trenutno držim. Želim ih učiniti dostupnima kako bi se dečki koji su sljedeći u redu mogli boriti za njih. Prijatelji, ostavljam pojaseve, ali ne ostavljam sport, jer me još uvijek čeka moj posljednji ples - poručio je Usik.

Ovaj potez direktna je posljedica naredbe WBC organizacije, koja je zahtijevala da do 30. lipnja dogovori obranu naslova protiv opasnog privremenog prvaka, Nijemca Agita Kabayela. Umjesto da uđe u nove pregovore i obveze, Usik je odlučio presjeći gordijski čvor i osloboditi se svih titula, čime je izazvao pravi potres u vrhu divizije koju je suvereno ujedinio. Ostat će vlasnik samo pojasa časopisa The Ring, koji se često smatra dokazom linearnog prvenstva.

Što slijedi za upražnjene naslove?

Usikovim odstupanjem otvara se lov na tri najprestižnija pojasa u profesionalnom boksu. Svaka od vodećih organizacija sada će krenuti svojim putem, što jamči pregršt vrhunskih mečeva u narednim mjesecima.

Čini se kako je situacija oko WBC-ova pojasa najčišća. Najlogičniji i najvjerojatniji ishod je da će WBC promovirati svog privremenog prvaka, Agita Kabayela (27-0), u punopravnog svjetskog prvaka. To bi bilo u skladu s dosadašnjom praksom organizacije i predstavljalo bi pravednu nagradu za njemačkog boksača koji je svoj status zaslužio pobjedama nad respektabilnim protivnicima.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Kod WBA organizacije, poznate po kompliciranoj hijerarhiji titula, situacija je znatno složenija. Rus Murat Gassiev trenutno drži njihovu sekundarnu, "regularnu" titulu. Iako bi ga mogli promovirati u jedinog prvaka, to se ne čini vjerojatnim zbog manje komercijalne privlačnosti. Puno je izglednije da će WBA narediti borbu za svoj elitni, "super" pojas.

Kao potencijalni sudionici spominju se imena poput prvog izazivača Mosesa Itaume, koji se krajem kolovoza bori s Filipom Hrgovićem, ali i globalnih superzvijezda Anthonyja Joshue i Tysona Furyja. Nije isključeno da WBA pričeka njihov potencijalni meč krajem godine i pobjedniku jednostavno dodijeli svoj pojas.

Hrgović čeka priliku

IBF-ova je titula posebno zanimljiva za hrvatske ljubitelje boksa. Iako je Filip Hrgović godinama strpljivo čekao svoju priliku kao obvezni IBF-ov izazivač, poraz od Daniela Duboisa u lipnju za privremenu titulu udaljio ga je od neposredne borbe za tron. IBF je poznat po strogom pridržavanju vlastitih pravila, a ona nalažu da se za upražnjeni naslov bore dva najviše rangirana dostupna borca.

Hrgović do 13. pobjede u karijeri nokautom Radonjića | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Prvi na ljestvici je Kubanac Frank Sanchez, no prema najavama promotora Eddieja Hearna, najizgledniji je scenarij spektakularni meč između Anthonyja Joshue i privremenog prvaka Daniela Duboisa, koji bi se mogao održati već u rujnu na Wembleyju. Hrgović će tako morati tražiti novi put prema vrhu.

Posljednji ples ukrajinske legende

Dok se ostatak teške kategorije bori za njegove bivše titule, Oleksandr Usik priprema se za svoj veliki oproštaj. Iako protivnik još nije potvrđen, opcije su brojne. Revijalni meč s Ricom Verhoevenom sada je puno lakše organizirati bez pritiska obrane naslova. Usikov sportski direktor Sergej Lapin natuknuo je kako bi se "posljednji ples" mogao održati u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje Usik želi zaključiti svoju ostavštinu.

Kao mogući protivnici spominju se i imena poput starog poznanika Dereka Chisore ili čak razornog nokautera Deontaya Wildera, borca kojeg je Usik ranije prizivao kako bi zaokružio pobjede nad svim velikanima svoje ere.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

(*uz korištenje AI-ja)