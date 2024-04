'Savage' nakon slavlja: 'Moram dobiti glavu natrag pod hitno, o tome ću pričati s psiholozima'

Hrvatski boksač Alen 'Savage' Babić (33, 12-1) sa stilom se vratio u ring tehničkim nokautom u šestoj rundi protiv britanskog boksača Stevea Robinsona (33, 6-3-0). Nakon dugo vremena stao je pred novinare i osvrnuo se na prošle događaje.

Koliko je bilo teško vratiti se nakon poraza?

- Ovaj kamp bio mi je najteži u životu. Mislio sam da sve radim krivo. Nisam mogao shvatiti da bih nešto mogao dobro raditi nakon zadnje dvije godine. Uništavao sam sam sebe svaki dan, nisam vidio svjetlo sve do zadnjih dva tjedna kampa. Borba je ispala savršena. Uživao sam u borbi. Bio sam u problemu do trenutka dok sam ušao u ring. Imam iskustva u amaterskom boksu, puno veće od njega. Od prve sekunde sam znao da mi on ne može ništa. Ovaj meč mi je bio doslovno sve ili ništa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Je li prošao flashback iz Poljske?

- Ta Poljska me pratila kao oblak iznad mene. Znao sam da je ovo Engleska, da su ti ljudi iza mene. Ubacili su me na card iako je već bio završen.

Foto: Andrew Couldridge

Stavili su vas na preliminarni dio programa...

- Nisam imao pojma kad ću imat meč kad sam otišao u Irsku. Rekao sam ženi: "Idem!". Trebao sam biti meč odmah nakon sunaslovne borbe. Kako je u Irskoj išla priča, ljudi su sve manje vjerovali u mene. Podbadali su me, pokušali su me sabotirati. Stavili su me na kraju na preliminarni dio programa, kao prvi meč. Nisam se uvrijedio, moji najbolji mečevi bili su kad sam bio prvi meč na priredbi. Napravio sam puni krug, od prvog meča do glavne borbe pa do prvog meča...

Kad se vraćate?

- Uzet ću pauzu do kraja travnja. Zatim se vraćam u Dublin. Zapravo, Lawrence Okolie zvao me na sparing jer se bori protiv Rozanskog. Sparirat ću s njim pa u Dublin. Želim četiri borbe ove godine, jednu sam već odradio.

U Londonu vas je prozvao Tommy Welch.

- Ima dobar omjer (13-0, op. a.), ali nije on ta razina. Ovog prošlog protivnika, "Drage", bojao sam se više nego što bih se bojao ovoga. Spreman sam raditi s njim. Njegova prozivka bila je realna jer se borio samo s protivnicima koje nitko ne zna. Meč sa mnom nosi puno publiciteta. Ovo mu je među zadnjim prilikama da nešto napravi u svojoj karijeri.

Što ćemo s Daveom Allenom? Prozivala ste se godinama...

- Ponovno sam ga prozvao, ali nije mi odgovorio na tu zadnju prozivku. Taj meč zanimljiv je Englezima. Želim napraviti priču za engleske navijače, uvijek su uz mene. Zamislite koliko je teško bilo upasti na ovaj zadnji card na kojem sam boksao s Robinsonom. Šest borbi je bilo, prenosio je Sky. Svi su željeli biti na tome...

Kad je sljedeća borba?

- Nadam se u lipnju. Protivnik? Pa taj Welch. Ne volim pričati dok nije službeno jer to je boks..., ali, mislim da je to to. Mjesec dana priprema i bit ću spreman za tog Welcha.

'Uvijek sam htio biti teškaš, ali vjerujem da ostajem u bridgeru'

Kakvi ste sad u glavi?

- Vjerujem da ću doći do stanja u kojem nisam nikad bio. Ovo je među prvim profesionalnim kampovima koje sam odradio izvan kuće. U Zagrebu se ne mogu posvetiti treningu ni blizu koliko mogu u nekoj drugoj zemlji. U Irskoj sam zaboravio kako sunce izgleda. Pio sam vitamin D... Vjerujem da ću kroz takve treninge brzo doći do pravih mečeva i prave forme - rekao je 'Savage' pa nastavio:

- Dillian Whyte nije bio za to da boksam na ovom eventu. Međutim, rekao sam da mi to treba. Radim samo s Whyteom. Ima on veze u Saudijskoj Arabiji, svugdje. Nakon ovog mog meča javilo se puno promotora i boksača. Znaju da kad me stave na card da će to biti sjajno.

U kojoj kategoriji nastavljate?

- Sve svoje promotorske stvari prepustio sam Whyteu. On je to vodio više nego savršeno dok ja nisam preuzeo stvari u svoje ruke. Uzeli su me cifra i srce i sam sam organizirao ovo u Poljskoj za titulu. Želim biti opet Dillianov boksač. Ne znam biti promotor i menadžer, prepustit ću tim ljudima to. Kategorija? Uvijek sam htio biti teškaš. Imao sam 11-0 u teškoj kategoriji. Steve Robinson bio je tvrd kao zemlja, a nije imao šanse sa mnom u ringu. Bridger je ispao šansa koju nitko je bi odbio. Međutim, vjerujem da ću ostati u bridgeru. Okolie ako pobijedi Rozanskog možda ću ponovno dobiti priliku za svjetsku titulu. Taj meč Okolieja i mene i Dillian bi volio. Upozorio sam Okolieja, on je moj prijatelj i poznanik. Rekao sam: "Pazi se, da te ne za**bu". Drag mi je i Rozanski bio. Možda i jedini drag s kojim sam se borio. U tom dečku uopće nisam vidio zlobu. Tu sam pogriješio, tu sam izgubio svog "Savagea" (alterego, op. a.).

Što je konačni cilj vaše karijere?

- Želim samo boksati. Ta bujica me vodi kroz karijeru. Kao da nemam previše kontrole što će se dogoditi. Od naše zadnje presice moj se život okrenuo za 180 stupnjeva. Spreman sam za još poraza, za još pobjeda. Zanimljiv sam uvijek. Znam da će za mene uvijek biti mjesta u boksu. Nikad neću biti u dosadnom meču. Danas je većina mečeva u boksu dosadna. U boksu ima mjesta za mene. Ne želim prestati boksati ni s 50 godina. Zna i moja supruga. Nisam normalan bez boksa. Nisam dobar ni za koga.

Titule?

- Sad su mi još manje bitne. Nikad mi nisu bile bitne. Boksao sam za WBC-ovu titulu u bridgeru. Ništa se nije promijenilo s tom borbom za titulu.

Foto: Andrew Couldridge

Kako je tebi gledati ostale hrvatske boksače? Hrvoju Sepu otkazuju mečeve bez razloga, Agron Smakići ide u Uzbekistan na olimpijskog pobjednika Jalolova, za borbu je saznao dva tjedna prije...

- Razumijem ih. To je boks. Boks je sport za sirotinju. Svi koji su sad milijunaši, boksači, ranije su bili sirotinja. I mene su svi napustili nakon mog prvog poraza. Razlika između mene i njih je što za mene ima nešto više interesa. To sam napravio svojim vikanjem, deranjem. Svima je teško.

Prije Rozanskog pripremali ste se u Dubaiju. Sad u Irskoj. Koja je razlika između tih kampova?

- U Dubaiju sam bio dobar do dva tjedna prije meča pa se raspao. Za taj meč u Poljskoj ušao sam sa šest kilograma manje nego inače. Pričat ću o tome s psiholozima. Možda je to bilo zbog pritiska. Ta glava raspala se u tom meču. Moram glavu dobiti natrag pod hitno.

Mike Tyson i Jake Paul borit će se... Što mislite o tome?

- Živimo u doba tih celebrity mečeva, mix mečeva. Oni jako dobro igraju tu igru. Ne možete reći Tysonu: "Nemoj uzeti 50 milijuna eura". On je jedan od rijetkih koji je zaslužio taj novac. To je ekshibicija. To boksački nema smisla, još ako izgubi, ne znam što će biti. Malo je to kaljanje... Ne podržavam to kao boksač, ali sa strane financija to valjda ima smisla. Tyson je "deda", ali uvijek će biti Tyson. Paula sam upoznao, dobar je boksač. Da moram staviti novce? Na Jakea Paula. Taj dečko ni blizu nije loš boksač kako ljudi mislite. Boksao je s Tommyjem Furyjem, koji je za mene top 10 u kruzer diviziji. Namučio ga je Paul. Mislim da neću gledati Tyson - Paul, pogledat ću isječak na YouTubeu...

Vi protiv Jakea Paula?

- To je glupo. Dečko valjda želi živjeti i jesti. Što mu treba da jede na slamku? To nikome nije zanimljivo.

'Hoću li navijati za Hrgu? A što on ima od toga'

Filip Hrgović ide na Daniela Duboisa...

- Dobar meč. Dubois je imao nekoliko mečeva gdje je psihički bio nestabilan. "Kocka" je isto imao šou pa se vraćao... Gledat ću taj meč, zanimljiv je. Prije ću gledati to nego Jakea Paula. Hoću li navijati za Hrgu? A što on ima od toga. Sunarodnjaci? Nije on moj sunarodnjak niti će ikad biti. Ja to gledam kao boksač. S boksačke strane zanima me kako će proći taj meč. Zanimljiv meč i dobar matchmaking.

Što si naučio nakon prvog poraza?

- Vidio sam tko je ostao kod mene. Ljudi koji su ostali sad, ostat će do samog kraja. Ostali su i sponzori i zahvalan sam. A mislio sam da će otići... Samo sam čekao poziv da mi otkažu suradnju. Dvije gigantske kompanije stoje iza mene i njihov sam dužnik. Ne možete vjerovati koliko je malo ljudi vjerovalo da ću ikad napraviti više ovakvu presicu.

Prije Stevea "Drage" Robinsona rekli ste da je ring za vas sudnica...

- Rekao sam sebi: "Ako mi je suđeno, neka me Robinson nokautira". Nakon pet sekundi u ringu osjetio sam da je boks presudio. Nisam dobio nijedan čisti udarac u meču. Zahvalan sam boksu. Trener Pascal Collins vjeruje u mene. Nakon tjedan dana treninga rekao mi je da vjeruje da možemo biti prvaci svijeta.