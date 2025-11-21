Garcia: Livaja trenira, spremniji je nego ranije. A loša Dinamova forma ne čini Hajduk boljim!

U derbiju 14. kola Hrvatske nogometne lige aktualni lider prvenstva Hajduk odmjerit će snage protiv Rijeke u drugom Jadranskom derbiju sezone. U prvoj utakmici na Poljudu ove su momčadi podijelile bodove u remiju 2-2, a Splićani dolaze u goste s velikom bodovnom prednošću u odnosu na aktualnog prvaka.

Susret je od 12.30 sati u petak najavio trener Hajduka, Gonzalo Garcia.

Je li Ivica Ivušić spreman, kakva je situacija s njim?

- Dobro je, osjetio je nelagodu, ali je u redu i igrat će.

Ne mijenja se momčad koja pobjeđuje, ali planirate li promjene za Rijeku?

- Možda da, a možda ne. Ne želim otkrivati svoj sastav. Imali smo dosta reprezentativaca koji su puno putovali, vidjet ćemo. Ali, utakmice ne pobjeđuju samo oni koji je započnu, već cijela momčad. Ponekad su najzaslužniji veznjaci, ponekad napadači...

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Je li Livaja spreman za igru od prve minute?

- Marko radi s momčadi i spremniji je nego ranije. Želi nam pomoći, mora nastaviti s treninzima pa ćemo vidjeti.

Hajduk nije pobijedio na Rujevici tri godine... Je li došlo vrijeme za tri boda?

- Očekujem da će Rijeka igrati kao što uvijek igra derbije. Volim je gledati kako igra, uživam u njezinom nogometu. To će sigurno biti teška utakmica, dugo nismo ni gol zabili na Rujevici, to samo pokazuje koliko je tamo teško igrati. Poštujem Rijeku i Victora Sancheza, igraju dobar stil nogometa i sviđa mi se njegova ideja. Ja sam Urugvajac, ali dijelim neke stvari sa Sanchezom, obojica smo se kalili u Madridu.

U Rijeci se očekuje vatrena atmosfera...

- Naši mladi igrači imaju puno samopouzdanja, osjetili su atmosferu na Poljudu. Dobro rade, nisam zabrinut zbog toga.

Očekujete li utakmicu s malo golova?

- Vidjet ćemo, obje momčadi vole napasti gol, teško je reći. Može se i mijenjati plan nakon početka utakmice. Neke stvari ne možemo kontrolirati. Jasno, moramo zabiti gol kako bi pobijedili.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kako će momčad reagirati nakon reprezentativne stanke?

- Deset naših igrača bilo je na okupljanju, to nam nije prednost. Imamo samo dva dana kako bi pripremili utakmicu, to nije najbolja situacija. Ali, i drugi klubovi imaju reprezentativce. Neki su dugo putovali, a neki nisu puno igrali za reprezentaciju. Sigur i Bamba su dugo putovali i dugo igrali. Svi su različiti i imamo individualni pristup za svakog igrača.

Hoćete li igrati otvorenim stilom?

- Teren je u fantastičnom stanju, a posljednji put sam pobijedio s Istrom na Rujevici. Rijeci nećemo dati loptu, želimo dominirati i tako će i biti.

Možete li iskoristiti slabosti Dinama i dodatno im pobjeći?

- Ovo je nogomet, prvenstvo je teško osvojiti. Dugoročno moramo biti najbolji. Ne smijemo sve uništiti kad nam neće ići. Dinamo je imao loše rezultate, ali imali smo i mi loših trenutaka. Želimo zadržati dobre trenutke, a kada bude loše, da sami sebi ne stvaramo dodatne probleme. To što je Dinamo trenutačno loš, nas ne čini boljima - rekao je i zaključio...

- Želimo dugoročno biti stabilan klub. Ako se borite za naslov i Europu, prije svega se borite sami sa sobom. Moramo napraviti naš posao, ja se ne bavim glasinama, ne znam što se događa u Dinamu i ne zamaram se time.