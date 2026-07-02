Varaždin zbog namještanja dobio novog suparnika u Europi

Skandal s namještanjem utakmica u češkom nogometu izravno je utjecao i na raspored Varaždina u europskim natjecanjima. Trebao je igrati protiv Hradeca Královéa, no Uefa je izmijenila raspored čeških klubova u europskim natjecanjima nakon što je Kárvina, ovogodišnji osvajač Češkog kupa, izbačena iz najvišeg razreda i europskih natjecanja zbog namještanja utakmica.

Víktorija iz Plzena preuzela je njeno mjesto u Europskoj ligi, Hradec Králové se pomaknuo u Europsku ligu, a Jablonec je kroz peto mjesto u ligi nenadano izborio nastup u Konferencijskoj ligi i baš ga Varaždin dočekuje u pretkolu.

Prva utakmica igra se u četvrtak, 23. srpnja, u Varaždinu, a uzvrat je tjedan dana poslije, 30. srpnja u Češkoj.

Za Varaždin ovo je druga uzastopna sezona u kvalifikacijama Konferencijske lige, a nova europska avantura počinje domaćim dvobojom pred vlastitim navijačima.