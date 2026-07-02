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KONFERENCIJSKA LIGA

Varaždin zbog namještanja dobio novog suparnika u Europi

Piše Bruno Lukas,
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Varaždin zbog namještanja dobio novog suparnika u Europi
Varaždin i Lokomotiva sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Varaždin je saznao novog suparnika u drugom pretkolu Konferencijske lige, igrat će protiv češkog FK Jabloneca

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Skandal s namještanjem utakmica u češkom nogometu izravno je utjecao i na raspored Varaždina u europskim natjecanjima. Trebao je igrati protiv Hradeca Královéa, no Uefa je izmijenila raspored čeških klubova u europskim natjecanjima nakon što je Kárvina, ovogodišnji osvajač Češkog kupa, izbačena iz najvišeg razreda i europskih natjecanja zbog namještanja utakmica.

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Víktorija iz Plzena preuzela je njeno mjesto u Europskoj ligi, Hradec Králové se pomaknuo u Europsku ligu, a Jablonec je kroz peto mjesto u ligi nenadano izborio nastup u Konferencijskoj ligi i baš ga Varaždin dočekuje u pretkolu.

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Prva utakmica igra se u četvrtak, 23. srpnja, u Varaždinu, a uzvrat je tjedan dana poslije, 30. srpnja u Češkoj.

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Za Varaždin ovo je druga uzastopna sezona u kvalifikacijama Konferencijske lige, a nova europska avantura počinje domaćim dvobojom pred vlastitim navijačima.

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Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

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