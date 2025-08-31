Obavijesti

MUČE VELIKANE

Varaždinci žele ispisati povijest: Ova je momčad bolja nego lani, a Šafarić opet vjeruje u Europu!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
2
Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Pobjeda na Rujevici i remi s Dinamom jasno su svima pokazali koliko vrijedi ova momčad. I kako Nikola Šafarić radi dobar posao. Da, Varaždinci ove sezone mogu jako puno...

Varaždin je danas - ozbiljna momčad! Nikola Šafarić još od dolaska na klupu (prosinac 2023.) Varaždinaca radi sjajan posao, a sad je potpuno jasno kako njegova momčad i ove sezone može napraviti velike stvari. Dohvatiti Europu, pa čak i ispisati povijest ovoga kluba. I završiti među tri najbolje momčadi HNL-a. Da, to više ne bi bilo nikakvo iznenađenje...

NK Varaždin 2025/26. | Video: NK Varaždin

Varaždinci su imali težak ulazak u novu sezonu, domaći remi s Goricom (1-1), poraz kod Slaven Belupa (3-1), pa još jedan neodlučeni dvoboj (kod kuće s Osijekom 0-0) malo su zabrinuli navijače, ali onda je krenulo... Nogometaši Nikole Šafarića prvo su slavili (2-1) na teškom gostovanju u Rijeci, a onda do sudačke nadoknade čvrsto držali tri boda protiv Dinama. Ipak, završilo je 2-2.

No te su utakmice dokazale kako je Varaždin na pravom putu, kako Šafarić radi jako dobar posao. I kako Varaždinci ove sezone ciljaju visoko. I kako u ovom trenutku djeluju bolje od nekih favorita za prve četiri pozicije, posebice Rijeke i Osijeka.

- Jesmo li bolji nego prošle sezone? Teško pitanje, to je nešto o čemu će se pričati još neko vrijeme. Mislim kako individualno imamo veću kvalitetu prema naprijed, ali smo prošle sezone bili odgovorniji u defenzivnoj igri. Neki novi igrači moraju još poprimiti duh svlačionice koja je lani izborila Europu. Ali da, postoje neke naznake da bismo mogli izgledati dobro u nastavku sezone - jasan je poslije utakmice s Dinamo bio Šafarić.

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

I ova je momčad, ovaj europski Varaždin njegovo - remek-djelo. U odnosu na prošlu sezonu Varaždin su napustili Mitrovski (bio ključan igrač) te trojka (Alić, Sierra i Čuić) bez koje se - može. A tu su Mamut, Bočkaj, Tavares, Puclin, Punčec, Abdullazada..., s posudbe iz Dinama vratio se i Belcar. I Varaždin je, barem prema našemu mišljenju, puno kvalitetniji nego lani.

Mamut je ozbiljan napadač, Tavares će nakon prilagodbe na novu sredinu predstavljati "opću opasnost" po lijevoj strani, Bočkaj donosi iskustvo, sjajnu lijevu nogu, a može pokriti nekoliko pozicija, dok su Puclin i Punčec prekaljeni igrači koji dobro poznaju ovu sredinu. Belcar igri Varaždinaca donosi nešto više, dodatnu dozu kreacije i hrabrosti. I to izgleda jako dobro.

Varaždin je konačno dohvatio formu, a poslije reprezentativne stanke dočekuju Hajduk. I to im je idealna prilika da svima jasno i glasno pokažu svoje namjere, dokažu da su spremni još jednom dohvatiti Europu. Šafarić je svjestan kvalitete svoje momčadi, još toga moraju postati i sami igrači... 

