DOBILA JE ISKAZNICU

Vau, vau, Boysi! Ja sam kujica Sushi i članica sam Dinama

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Nije moguće učlaniti životinju u Dinamo, ali zagrebački je klub na ovaj zahtjev ‘zažmirio’ i usput zaradio 10 eura

Dinamova plava obitelj polako se povećava i sada broji više od 55.000 članova, a prije dva dana ponosna članica postala je i kujica Sushi, stara dvije i pol godine, koja sa svojim vlasnicima živi nadomak Grožnjana u Istri.

Tamo su Sushini vlasnici, Jasmina Sarić Čedić (52) i njezin suprug Dino Čedić (52), preselili iz Zagreba prije devet godina, a sa sobom su iz metropole na Istarski poluotok ponijeli i snažnu ljubav prema klubu za koji navijaju cijeli život.

Otkad znaju za sebe, reći će oboje bez zadrške. Jasmina kaže da je odrastala u obitelji u kojoj je Dinamo uvijek bio svetinja, a Dino je svojedobno, kao mladi strastveni navijač i BBB-ovac, redovito odlazio na utakmice i gostovanja. Skupio ih je više stotina, ni sam ne zna koliko.

Dinamo je ovim supružnicima apsolutni broj jedan i najdraži klub na svijetu, pa se, budući da su oboje članovi kluba, u jednom njihovu spontanom razgovoru rodila ideja da člansku iskaznicu dobije i Sushi, koja je, uz macu Migi, ravnopravni član obitelji.

Sushi su Jasmina i Dino udomili prije godinu dana, a volonteri su je spasili iz pustopoljine u okolici Osijeka, gdje je danima lutala preplašena i izgladnjela.

- Razmišljala sam kako riješiti proces učlanjenja, budući da se online svaka punoljetna osoba može učlaniti samo sebe i maloljetne članove obitelji. I onda mi je sinulo, učlanila sam Sushi kao da učlanjujem maloljetno dijete.

OIB je broj njezine pseće putovnice, a datum rođenja onaj koji su veterinari, nakon spašavanja, upisali u putovnicu. Poslala sam i potpisani formular za pristanak i to je to, Sushi je postala član plave obitelji, na našu golemu sreću i oduševljenje - priča nam Jasmina, vlasnica živahne Sushi.

Znamo svi da je simbol Bad Blue Boysa buldog, a zna to i Sushi. Zato za kraj Dinamu poručuje da ih po završetku aktualne sezone vidi ondje gdje i pripadaju - na prvom mjestu. A ima i još nešto za reći:

- Nisam buldog, ali se tako osjećam i navijam za voljeni klub svaku tekmu. Nema predaje! - poručuje četveronožna Sushi. 

