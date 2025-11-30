Obavijesti

Komentari 9
BIVŠI IZBORNIK 'VATRENIH'

Veliki kiks Štimca protiv zadnje momčadi lige, navijači Zrinjskog podržali ratnog zločinca Praljka

Piše Luka Tunjić, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Poraz Zrinjskog znači da su izgubili prvo mjesto na ljestvici, a to je iskoristio banjolučki Borac, koji je prešao na čelnu poziciju Premijer lige BiH

Zrinjski iz Mostara iznenađujuće je poražen 0-2 na domaćem travnjaku od posljednjeplasirane momčadi Premijer lige BiH Posušja i time prepustio prvo mjesto banjolučkom Borcu.  Gosti iz Posušja poveli su u 45. minuti golom Ivana Kukavice. Ovaj napadač je ove sezone stigao iz zagrebačke Lokomotive, a u 68. minuti je ponovno bio strijelac i svojim drugim golom učvrstio pobjedu za Posušje. 

Ovaj neočekivani poraz Zrinjskog Igora Štimca dolazi samo tri dana nakon pobjede u susretu Konferencijske lige protiv švedskog BK Häckena, kada su slavili rezultatom 2-1. Upravo je Štimac izjavio da je taj susret ostavio traga na većem broju igrača. 

Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski
Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Utakmica je bila prekinuta

Utakmica, koja je počela u nedjelju u 15 sati, bila je prekinuta zato što su domaći navijači skandirali ratnom zločincu Slobodanu Praljku. Glavni sudac Ermin Sivac prekinuo je igru nakon skandiranja, a službeni spiker upozorio je domaće navijače i zamolio ih da prestanu.

Ubrzo je utakmica nastavljena, a podsjetimo kako ovo nije prvi put da navijači Zrinjskog veličaju Praljka, koji je bio generaln Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane tijekom rata u BiH. Haaški sud osudio ga je na 20 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za ratne zločine nad Bošnjacima. 

