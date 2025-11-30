Poraz Zrinjskog znači da su izgubili prvo mjesto na ljestvici, a to je iskoristio banjolučki Borac, koji je prešao na čelnu poziciju Premijer lige BiH
Veliki kiks Štimca protiv zadnje momčadi lige, navijači Zrinjskog podržali ratnog zločinca Praljka
Zrinjski iz Mostara iznenađujuće je poražen 0-2 na domaćem travnjaku od posljednjeplasirane momčadi Premijer lige BiH Posušja i time prepustio prvo mjesto banjolučkom Borcu. Gosti iz Posušja poveli su u 45. minuti golom Ivana Kukavice. Ovaj napadač je ove sezone stigao iz zagrebačke Lokomotive, a u 68. minuti je ponovno bio strijelac i svojim drugim golom učvrstio pobjedu za Posušje.
Ovaj neočekivani poraz Zrinjskog Igora Štimca dolazi samo tri dana nakon pobjede u susretu Konferencijske lige protiv švedskog BK Häckena, kada su slavili rezultatom 2-1. Upravo je Štimac izjavio da je taj susret ostavio traga na većem broju igrača.
Poraz Zrinjskog znači da su izgubili prvo mjesto na ljestvici, a to je iskoristio banjolučki Borac, koji je prešao na čelnu poziciju Premijer lige BiH.
Utakmica je bila prekinuta
Utakmica, koja je počela u nedjelju u 15 sati, bila je prekinuta zato što su domaći navijači skandirali ratnom zločincu Slobodanu Praljku. Glavni sudac Ermin Sivac prekinuo je igru nakon skandiranja, a službeni spiker upozorio je domaće navijače i zamolio ih da prestanu.
Ubrzo je utakmica nastavljena, a podsjetimo kako ovo nije prvi put da navijači Zrinjskog veličaju Praljka, koji je bio generaln Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane tijekom rata u BiH. Haaški sud osudio ga je na 20 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za ratne zločine nad Bošnjacima.
