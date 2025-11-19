VIDEO Emotivna poruka Dalića, Modrića i 'vatrenih' za Perišića: Ti si jedan od najboljih ikad

Ivan Perišić (36) odigrao je jubilarnu 150. utakmicu u dresu hrvatske nogometne reprezentacije na visokom standardu, baš kao što to uvijek radi. Zabio je 38. gol za 'vatrene' u preokretu (3-2) protiv Crne Gore, čime je Hrvatska zaključila svoje najuspješnije kvalifikacije u povijesti s 22 osvojena boda.

Perišić je bio u središtu toga s četiri gola i isto toliko asistencija. Nijedan ''vatreni'' nije bio direktno uključen u više golova tijekom kvalifikacijskog ciklusa (drugi je Kramarić sa šest golova i asistencijom), čime je Perišić definitivno potvrdio kako je teška ozljeda koljena za njega samo uspomena. I sreća za nas što je.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

HNS i reprezentativci odali su počast Perišiću povodom 150. nastupa, pa su tako brojni 'vatreni' stali pred kamere, uključujući Luku Modrića, Joška Gvardiola, Andreja Kramarića, Mislava Oršića i mnogih drugih. Izbornik Zlatko Dalić imao je samo riječi hvale za jednog od svojih najvećih aduta.

- Ivan je jedan od najvećih igrača u povijesti reprezentacije i rekorder po broju nastupa nakon Luke. Malo tko može ono što on radi na treninga. Ima beskompromisan karakter. Kad nikoga ne bi išlo, Ivan bi se pojavio. Vratio se nakon ozljede i normalno da je taj oporavak bio zahtjevan i mukotrpan. Samo se veliki frajeri vrate na taj način. Kada mu je bilo teško, reprezentacija ga je vratila i dala mu šansu. Veliko hvala Ivanu Perišiću, što je tu od mojeg prvog dana u reprezentaciji i dan danas - rekao je Dalić, a kapetan Modrić istaknuo je Perišićev pobjednički mentalitet.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

- Uvijek želi pobijediti. Želi biti najbolji i to je važno prenijeti mlađim generacijama. Takav pristup, odnos prema radu i ljubav prema nogometu. I dan danas ga znam pitati je li on lijevak ili dešnjak, i dalje mi se zna dogoditi da ne znam. Nevjerojatno je što smo napravili svih ovih godina i to će zauvijek ostati zapisano u knjigama hrvatskog nogometa. Svih ovih godina je naša velika snaga u reprezentaciji. Uvijek je bio tu i uvijek je na visokoj razini, zato je i imao takvu karijeru.

Mislav Oršić smatra Perišića najvećim igračem u povijesti reprezentacije nakon Luke Modrića, a divi mu se i Mario Pašalić.

- Smatram ga jednim od najvažnijih igrača u povijesti reprezentacije. U koliko je važnih golova Ivan sudjelovao... U svakoj utakmici traži maksimalno od suigrača.

Rijeka: Konferencija za medije hrvatske reprezetacije uoči utakmice protiv Farskih otoka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Andrej Kramarić prepričavat će djeci s kime je dijelio svlačionicu...

- Perišić ima mentalitet najvećeg sportaša. On stvarno zaslužuje svaku pohvalu koju dobije. To što je napravio za sebe, svoju obitelj i Hrvatsku je n nestvarno. Jednog dana pričat ću djeci da sam s njime igrao.

Joško Gvardiol smatra Perišića boljim bekom od sebe.

- Od mojeg prvog dana u reprezentaciji vidim da se maksimalno daje u svakom trenutku i utakmici. Sigurno je bolji lijevi bek nego ja, stavio bih ga ispred sebe. Ima tu moć ponavljanja, to je potrebno modernim bekovima.

Podgorica: Ivanu Perišiću današnja utakmica je ujedno i 150. nastup za hrvatsku reprezentaciju | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Vedran Ćorluka, koji je s Perišićem godinama bio suigrač te osvojio srebro u Rusiji, a kasnije u Katru kao dio Dalićevog stručnog stožera, malo se našalio...

- Ivan je vođa i lider uz Luku i još par starih koji su ostali. Da još malo sluša, bio bi još bolji, haha...

Riječi hvale imao je i Dominik Livaković.

- On je primjer kako sportaš treba izgledati. Tehnički, njegovi su udarci među najboljim na svijetu. On je jedan od najbitnijih igrača u našoj povijesti, neka i njemu i Luki bude još puno nastupa!