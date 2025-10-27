VIDEO Pogledajte gol kojim je Vukovar 'zaledio' dinamovce

Dinamo je u zadnjoj utakmici 11. kola HNL-a gostovao kod Vukovara, a dvoboj se igrao u Vinkovcima. Momčad Marija Kovačevića stigla je kao izraziti favorit, dok su kladionice davale minimalne izglede posljednjeplasiranom domaćinu. No Vukovar se pokazao neugodnim suparnikom.

Kraj prvog dijela donio je situaciju koja je mogla potpuno preokrenuti utakmicu. Robin Gonzalez zatresao je mrežu nakon duela s Nikom Galešićem, ali sudac Dario Bel poništio je pogodak i dosudio prekršaj na niskom kolumbijskom napadaču, što je spasilo "modre".

Odmah na početku drugog poluvremena Jakov Puljić prijeti atraktivnim pokušajem petom. To je bio samo uvod u ključan trenutak iz 53. minute. Banovec je probio stranu i snažno poslao loptu na drugu vratnicu. Nevistić nije uspio dobro reagirati, a Galešić zakasni u bloku. Puljić se našao na pravom mjestu i pospremio loptu u mrežu, što je donijelo veliko slavlje momčadi Silvija Čabraje.

Utakmica se još igra…