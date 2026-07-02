VIDEO Za Messija ne vrijedi isto pravilo kao i druge? Amerikanac zbog sličnog starta dobio crveni

Odluka da se američkom napadaču Folarinu Balogunu dodijeli izravni crveni karton u ključnoj utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine pokrenula je lavinu rasprava o nedosljednosti suđenja. Incident je odmah povukao paralele s gotovo identičnim startom Lionela Messija protiv Alžira, koji je prošao bez ikakve sankcije, ostavljajući nogometni svijet da se pita - vrijede li ista pravila za sve?

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U 63. minuti dvoboja SAD-a i Bosne i Hercegovine, Balogun je u borbi za loptu nezgodno stao na gležanj Tarika Muharemovića. Brazilski sudac Raphael Claus isprva je odmahnuo rukom, no nakon duge provjere i intervencije VAR sobe, pozvan je da pogleda snimku. Nakon pregleda, Claus je objavio odluku o isključenju zbog "ozbiljnog prekršaja". Usporeni prikaz bez sumnje je izgledao brutalno, prikazujući kako se gležanj bosanskog braniča izvrće pod težinom Balogunovog stopala.

Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

S druge strane, u utakmici grupne faze između Argentine i Alžira, Lionel Messi je u 31. minuti otvorenim đonom nagazio Aïssu Mandija po stražnjem dijelu potkoljenice. Usporedbu Messijevog prekršaja s onim američkog napadača pogledajte OVDJE.

Poljski sudac Szymon Marciniak dosudio je prekršaj, ali argentinskoj zvijezdi nije pokazao ni žuti karton, a VAR soba pod vodstvom Tomasza Kwiatkowskog nije smatrala shodnim intervenirati. Prekršaj je bio opasan i neoprezan, no konkretna sudačka reakcija je izostala.

Nedosljednost je problem

Brojni sudački analitičari i bivši suci složili su se da je najveći problem u različitom tretmanu sličnih situacija. Bivši premierligaški sudac Mark Clattenburg komentirao je Balogunovo isključenje uživo na televiziji.

​- Ovo nije u skladu s onim što sam vidio na ostatku turnira. Kod ovakvog starta radi se više o nagaznom pokretu, kojem nedostaje snage i agresije. Problem je što stane na stopalo igrača, što stvara rotaciju gležnja. Iako se može tvrditi da ugrožava sigurnost protivnika, mislim da je ovo nepravedno - rekao je Clattenburg.

S njim se složio i izbornik američke reprezentacije Mauricio Pochettino.

​- Za mene to nikada nije crveni karton. Gledajući snimku nakon utakmice, jasno je da nije bilo namjere da ga nagazi. Bila je to normalna nogometna akcija, dogodilo se slučajno i zato smatram da nije zaslužio isključenje - izjavio je Pochettino.

Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

U slučaju Messijevog starta, mišljenja su još oštrija. Bivši njemački sudac Patrick Ittrich bio je jasan.

​- Za mene je to crveni karton. Prema pravilima, to je isključenje. Da sam ja to vidio na terenu, pokazao bih crveni. A da je sudac pokazao crveni, VAR to sigurno ne bi poništio - kazao je Ittrich za MagentaTV.

Dodatnu težinu kontroverzi daje činjenica da je Messijev prekršaj, po mišljenju mnogih, bio opasniji, dok je Balogunov bio više rezultat nesretnog spleta okolnosti. Bivši engleski sudac Graham Scott objasnio je kako VAR i usporene snimke utječu na odluke, pretvarajući bezazlene duele u "ozbiljne prekršaje".

Posljedice ovih odluka bile su značajne. Balogun je automatski suspendiran za ključnu utakmicu osmine finala protiv Belgije, a prema pravilima Fife, žalbe na crvene kartone nisu moguće. S druge strane, Alžirski nogometni savez podnio je službenu žalbu Fifi zbog niza sudačkih odluka, s posebnim naglaskom na nekažnjeni Messijev start.

Foto: Phil Noble/REUTERS