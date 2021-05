Nikolu Vlašića (23), svježe oženjenog, čeka prvo veliko natjecanje s reprezentacijom. Za Rusiju se nije izborio, ali sada je zabetonirao svoje mjesto u reprezentaciji. A koje mu je uopće najdraže?

- Desetka. Ali nije mi problem ni osmica u rombu ili da budem neki od dva špica. Kramarić? On je odličan igrač i ne gledam ga kao konkurenciju. Tko najbolje odgovara momčadi, neka taj igra. Imam dobar predosjećaj jer imamo dobru ekipu - kazao je Vlašić pred novinarima.

- Uvijek je motiv igrati za Hrvatsku, ali igrati na Wembleyju protiv Engleske... To će biti spektakl, svi jedva čekamo tu utakmicu. Mnogi su naši igrači odigrali najbolje sezone u karijeri i ako to prenesemo na reprezentaciju, to može biti odlična situacija.

Skoro pa odlična sada je i s ozljedom.

- Ozljeda je prošlost, nije bilo ništa ozbiljno i sad sam već osam dana u maksimalnom pogonu.

Kako Vlašić, kao jedan od mlađih, komentira izbornikovu konstataciju da Hrvatska još nije tim?

- Nisam osjetio neslaganje, svi pričamo jedni s drugima i družimo se - mislim da je atmosfera na zavidnoj razini.

Vlašić je odigrao najbolju sezonu u karijeri, pa je logično pitanje gleda li prema iskoraku?

- Ne bih rekao da sam prerastao rusku ligu i CSKA, poslije Eura ćemo donijeti najbolju odluku i za mene i za klub, imam još dvije godine. U Premier ligu ne bih se vraćao, možda nešto bliže doma. Olić? Svi su ga odlično prihvatili, on je prava legenda i suigrači su oduševljeni.

Pozivom za SP oduševljen je i Simon Sluga, nominalno treći golman reprezentacije.

- Živim san svakog dječaka u Hrvatskoj, ove su pripreme ostvarenje svih mojih snova. Reprezentacija je uvijek imala dobra iskustva na pripremama u Istri i drago mi je da smo ovdje. U siječnju mi se rodio sin, doživio sam lijepe trenutke s obitelji kod kuće - to mi je bio najbolji odmor uoči priprema za Europsko prvenstvo", rekao je golman Lutona i dobar poznavatelj engleskog nogometa.

- Sigurno će se htjeti pokazati pred svojim navijačima, ali naravno da hrvatska reprezentacija ima svoje mjesto u svijetu. Polufinale iz Rusije sigurno će im biti dodatan motiv, a imaju strašno jaku momčad i jedni su od glavnih favorita za naslov. Međutim, i nama će to biti motiv, da izvučemo još više od sebe, kao i uvijek u teškim trenucima.

