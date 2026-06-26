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GUSTAF LAGERBIELKE

Za Švedsku igra barun. Treneri i suigrači: Uopće nije bahat, voli učiti i raditi u reprezentaciji

Piše Filip Sulimanec,
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Za Švedsku igra barun. Treneri i suigrači: Uopće nije bahat, voli učiti i raditi u reprezentaciji
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Foto: Reuters/Instagram

Na nedavno pitanje novinara je li doista u redu za švedsko prijestolje, Lagerbielke se našalio: Ne znam je li to istina. Ali mislim da bi se, da se to dogodi, puno ljudi moralo maknuti, a ja ne želim da se to dogodi

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Ovim Svjetskim prvenstvom dosad su dominirali golovi koje je postizalo nogometno plemstvo, no na terenu se našao i jedan pravi, legitimni plemić, piše New York Times.

Gustaf Lagerbielke, 26-godišnji branič Švedske, potječe iz švedske plemićke obitelji. Njegova trenutačna titula — friherre — zapravo je švedska inačica baruna. Lagerbielkeov otac je grof Johan Lagerbielke, a grof mu je bio i djed. Plemićka loza ove obitelji seže nekoliko stoljeća unatrag u švedsku povijest.

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Foto: Issei Kato

No, dok mu otac radi kao konzultant, Gustaf je uz podršku obitelji postao nogometaš. Odrastajući kao dječak u predgrađu Stockholma, na kostobranima je nosio obiteljski grb. Lagerbielke je prošao kroz omladinske uzraste u domovini, a od 2023. do 2025. upisao je sedam nastupa za Celtic. Trenutačno igra za Bragu u prvoj portugalskoj ligi, za koju je prošle sezone upisao 28 nastupa i postigao dva pogotka. Njegov djed s majčine strane također je bio profesionalni nogometaš u Švedskoj.

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"Kad sam bio dijete, želio sam postati profesionalni nogometaš", izjavio je Lagerbielke novinarima ranije tijekom turnira, prenosi Associated Press. "(Moja obitelj) me naučila kako imati ciljeve. Jako su sretni zbog mene i ponosni."

Put do reprezentacije

Lagerbielke je odigrao svih 90 minuta u prve dvije utakmice Švedske — u pobjedi 5:1 protiv Tunisa i porazu 1:5 od Nizozemske — a postigao je i ključni pogodak u pobjedi protiv Poljske u doigravanju za Svjetsko prvenstvo.

FIFA World Cup 2026 - Group F - Japan v Sweden
Foto: Issei Kato

"Gustaf je vrhunski igrač", rekao je švedski napadač Taha Ali za The Athletic. "Igrao sam s njim u prvoj ligi (u Švedskoj) prije ne tako puno godina i svaki je korak napravio sjajno. On je odličan igrač za nas."

Iako su pojedini britanski mediji ranije izvještavali da je Lagerbielke 254. u redu za švedsko prijestolje, čini se da je riječ o pogrešnom tumačenju, tvrde švedski dužnosnici i novinari s kojima je The Athletic razgovarao. Broj 254 zapravo označava mjesto ove barunske loze u aristokratskom registru.

Skromnost unatoč titulama

Prema drugim izvještajima, grofovski ogranak koji trenutačno drži njegov otac nalazi se na broju 115. Ta će titula, kao najstarijem sinu, pripasti i Gustafu. Titulu baruna naslijedio je kada mu je djed preminuo 2022. godine, iako je u javnosti previše ne ističe i umanjuje njezin značaj otkako je tisak doznao za nju.

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Na nedavno pitanje novinara je li doista u redu za prijestolje, Lagerbielke se našalio:

"Ne znam je li to istina. Ali mislim da bi se, da se to dogodi, puno ljudi moralo maknuti, a ja ne želim da se to dogodi."

Unatoč njegovu podrijetlu, treneri i suigrači opisuju Lagerbielkea kao skromnog igrača koji je izuzetno otvoren za rad i učenje u reprezentaciji.

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