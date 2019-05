Hrvatska 'zvijer' Filip Hrgović: Zbog boksa završio i u pritvoru

Mi ne vidimo ni veličinu dvorane ili borbu za pojas. Obitelj vidi sve što publika ne gleda. Živimo stresno otkako je Filip krenuo na ovaj put, ali naravno da ga podržavamo, pričao nam je tako prije godinu dana uoči prve Hrgovićeve (26) profesionalne borbe u Zagrebu njegov otac, Pero. Manje od godinu dana nakon te zagrebačke borbe, Filipa je upoznala i Amerika. Svoju prvu prepreku sredio je za manje od minute. Branitelj WBC Internacionalnog pojasa, naš Hrga, nokautom je srušio domaćeg borca Gregga Corbina (38). Osma mu je to pobjeda u karijeri, šesta nokautom.

I noćas se sigurno kao na iglama u obiteljskoj kući Hrgovića pratila Filipova borba. Najveća su mu podrška članovi njegove obitelji - starija sestra Ivana i šogor Berislav, mlađi brat Matija, stariji brat Ivan sa šogoricom Danijelom, mlađa sestra Marta i, dakako, zaručnica Marinela te roditelji Pero i Iva.

- Svaki trenutak u boksu može biti koban i mi kao obitelj gledamo tu drugu stranu. Ljudi govore "Nemojte tako, opustite se", ali on se bavi opasnim sportom i nije zanemariva opasnost koja nam lebdi negdje iznad glava. Naravno da smo i sretni i ponosni Filipovim boksačkim i sportskim putom jer je on čovjek koji je u jako kratkom vremenu postigao i ostvario rezultate koji mnogi nisu u dugogodišnjem bavljenju boksom. On ne prihvaća prosjek, njega ne zadovoljavaju mrvice, nego ide do kraja - pričao nam je Filipov otac Pero.

'Bilo tko, bilo kad! To je moja poruka svima, pa i Joshui'

Da planira ići do kraja najavio je i nakon rušenja Corbina.

- Bilo tko, bilo kad, ja sam spreman! To je moja poruka i Hearnu i Joshui i svima! - vikao je Hrga nakon pobjede u Washingtonu

A sve je moglo biti i puno drugačije. Jer Filip se tri godine bavio košarkom, čak je sa selekcijom 'Lavića' u KK Dubrava osvojio i naslov prvaka Hrvatske. Ali ozljede su ga zaustavile. Kada je ocu rekao da ide pokušati s boksom, ovaj je mislio da se samo traži. Ali, nije se tražio... Nastavak sportskog puta pronašao je u Boksačkom klubu “Leonardo” iz Dubrave, gdje je stasao pod vodstvom Lea Pijetraja koji ga je nakon samo dva mjeseca poveo na državno prvenstvo kadeta u Pulu.

- Da znam da neće biti prvi, ja ga ne bih zvao. Ali vi odlučujete - rekao je tati Hrgoviću tada trener, a on je prelomio - Filip će put Istre. Supruga je poludjela, govorila je da nije normalan... Filip je otišao i postao prvak države. U boksu je samo rastao, iako je karakterno izvan ringa potpuno drugačiji.

- Jako je discipliniran. Nikad nije bio posebno ratoboran ni iskakao po problematičnom ponašanju. Pomislio sam da će dobiti malo batina i vratiti drugom sportu. Ali ostao je... Kad vidite toliko truda, muke, rada, zalaganja i odricanja, ne možete ne biti potpora takvom pristupu. Prepoznali su ga kao talenta i vidjelo se na njemu da živi boks, kao što ga živi i danas. Nikad ga se nije odrekao, a odricao se svega drugoga - pričao je Pero Hrgović.

Zbog boksa je trpjela škola, nakon OI u Rio de Janeiru rastao se s trenerom

Zbog zahtjevnog ritma i predanosti boksu trpjela je i škola... Četvrtu godinu u srednjoj ekonomskoj školi upisao je izvanredno, trenirao je tada dva puta tjedno, a zbog umora je često znao zaspati na satu. Na veliku scenu stigao je kao 18-godišnjak 2010. godine kad je postao juniorski svjetski prvak. Medalje su se samo nastavile nizati. Zlato na seniorskom EP-u 2015., šest uzastopnih naslova državnog prvaka u teškoj kategoriji pa bronca na Olimpijskim igrama u Riju... A onda je stigla neočekivana vijest o raskidu suradnje s Leonardom Pijetrajem.

- Znao sam reći Filipu: "Sve što imaš, reci svom treneru. S njim ideš u rat i on stoji iza tebe, tata ti tu ne može pomoći. Ništa nemoj zatajiti i nemoj misliti da ima stvari koje treneru ne možeš reći. Možda mu se to neće svidjeti, ali reci mu". Podržavao sam njegovu iskrenost jer je on takav. Filip bi mi znao reći: "Pa znao bih mu reći ovako i onako, a on me poklopi". Leo je verbalno jak čovjek, tako da je Filip polako potiskivao sve u sebi. Nije ga puno ispitivao, nego je mehanički odrađivao sve. Poremetio je odnos s Leom zbog njegova pristupa - pričao nam je tata Hrgović.

Bilo je tu puno peripetija, Leonard Pijetraj je prozivao Filipa da se promijenio kada je stigao novac, ali obitelj Hrgović je sve demantirala. S njihove strasne, problem je bio u trenerovom pristupu. Odnos se krenuo narušavati još 2012. godine.

- Filip se vraćao u Hrvatsku iz Kazahstana s Leom i Hrvojem Sepom nakon nastupa u Svjetskoj boksačkoj ligi. Prije leta podigli su novac na banci, a Filipu nitko nije rekao da ga treba prijaviti na carini. Leo ga je ostavio na aerodromu i vratio se kući, a Filipa su zadržali u pritvoru mjesec dana! Dečka koji je mucao engleski jezik. Oduzet mu je novac i putovnica i praktički je bio u kućnom pritvoru u kampu gdje su bili boksači, bez prava na kretanje. Vratio se kući dva sata prije Nove godine, i to uz teške veze njihovih boksača i olimpijaca. Nikad neću zaboraviti poruku koju mi je tada poslao: "Tata, Leo me izdao". General je ostavio vojnika i otišao i to kasnije nikako nije mogao opravdati. A kakve biste odnose mogli imali nakon toga - pitao se Pero Hrgović.

Dva poraza koja su promijenila sve

Filip je u sljedećih nekoliko godina nastavio nizati uspješne rezultate, a krucijalnim po pitanju prekida suradnje pokazali su se porazi od Francuza Tonyja Yoke u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Dohi 2015. te u polufinalu Olimpijskih igara u Riju 2016. Uoči polufinala u Riju, trener se posvađao s Hrgovićem i na meč su došli odvojeno.

Nakon Rija, Filipov odnos sa savezom došao je do dna, čak je Filip zaradio prijavu da je fizički napao tajnika saveza i prijetio mu. Spor je nastao oko toga što se kao njegov trener i dalje vodio Pijetraj (koji ga je doveo do olimpijske bronce), a Hrgović je htio da ili puni ili barem pola iznosa namijenjenog treneru osvajača olimpijske medalje dobiva njegov novi trener.

Hrgovićeva karijera je nakon tih peripetija ipak dobila novi uspon s novim promotorom Sauerlandom i puno boljim uvjetima za trening. Krenuo je trenirati u dvorani u Novom Jelkovcu kraj Sesveta, a tamo ima i izvješenih deset Božjih zapovijedi. Hrgovići su vjernici, tako su odgajani i to je način na koji i Filip živi.

- On je odrastao u obitelji koja je vjernička. Govorim svojoj djeci da je vjera život. Ako živite život po deset Božjih zapovijedi, vi živite vjeru. Ne treba tu puno priče. On je sam odlučio postaviti to u dvoranu, nitko mu to nije sugerirao. Nije to stavio kao sličicu, on to živi. Njegov unutarnji sustav nije sastavljen od razbijenih kamenčića, on je čvrst i pokazuje to na sportskom dijelu. Ne može čovjek koji nema unutarnjeg ustroja, koji nema temelja, morala i etike napraviti ništa. Pitali su ga za psihologa... Ma što će njemu psiholog? Čovjek mora imati unutarnju snagu i Filip je ima. To su ogromni pritisci na treninzima i mečevima. Ili jesi ili nisi - kaže otac.

A Filip jest. Uvjereni su u to i njegovi najbliži koji samo čekaju trenutak kada će Filip postati svjetski prvak u boksu.

- Filip samo o tome razmišlja. Od početka mu je put bio biti najbolji. On tako živi i ništa tu ne improvizira, ne govori jedno u javnosti, a drugo misli. Uvjereniji je od onoga što govori. On to živi, on je zvijer. On je potencijal za svjetskog prvaka. To je realna priča. Uvijek se može na putu dogoditi nešto što čovjeka baci, ali on je na dobrom putu i vodi ga dobra promotorska agencija. Hoće li on to biti, ne znam, ali vjerujem da će to postići - kaže.

A sad - svadba. Bez modrica!

Sljedeći Hrgin protivnik trebao bi biti Joe Joyce (33) koji ima profesionalni omjer 9-0. Visok je 197 cm, otac mu je Irac rođen u Škotskoj, majka nigerijskog porijekla. A boksom se počeo baviti s - 22 godine! Nakon što su ga ozljede udaljile od atletike. Hrgović je od njega izgubio u Svjetskoj ligi 2013. godine. Nova prepreka, a sve na putu do najvišeg cilja - borbe protiv Anthonyja Joshue i napada na njegove pojase.

Ali, idemo redom. Za tjedan dana Filip mora odraditi najvažniju životnu obvezu, čeka ga ženidba sa zaručnicom Marinelom.

- Zato Marinela nije bila sa mnom u Miamiju, priprema vjenčanje. Modrice na vjenčanju? Nema veze, to žene vole, to je seksi, haha! A potrudit ću se da ih bude što manje... - rekao je Hrga prije borbe i bogme se potrudio... Corbin ga nije uspio ni dotaknuti.