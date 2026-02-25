Zrinjski otputovao po čudo u London: 'S kakvim će alatom na nas? Nije im baš išlo po planu'

Odmah nakon prvog susreta Hrvatskog športskog kluba Zrinjski i Crystal Palacea konstatirali smo kako su mostarski plemići napravili čudo unatoč skromnom budžetu i još skromnijim uvjetima u kojima rade. Čudili su se i članovi delegacije Crystal Palacea i britanski novinari, za njih je stadion pod Bijelim brijegom čista egzotika, gotovo u rangu Staroga mosta. Ali i u takvom odnosu snaga momčad Igora Štimca izborila je 1-1 i pokazala da se imaju čemu nadati protiv favorizirane momčadi i u uzvratu u Londonu.

- Ostavit ćemo sve na terenu, pa što Bog da...- kazao je odmah nakon utakmice trener Igor Štimac, koji je s istim mislima doputovao i na uzvrat u London:

- Vidjet ćemo u kakvom je stanju suparnik i s kakvim "alatom" će krenuti na nas. Jasno je da im u Mostaru nije išlo po priželjkivanom planu, jer oni su u prvoj utakmici izveli najjači sastav i željeli su pitanje prolaza riješiti u prvoj utakmici zbog toga što ih nakon nas čekaju teške utakmice.

Pogled na nastavak natjecanja Crystal Palacea i Zrinjskog najbolje svjedoči o kolikoj se razlici u rangu i kvaliteti radi, naime nakon uzvrata u Londonu Crystal Palace će u goste Manchester Unitedu i Tottenhamu, dok će Zrinjski u Gabelu i Bijeljinu. Ali rang i kvaliteta nisu uvijek presudni...

- Na stranu njihova kvaliteta i snaga, mi ćemo dati sve od sebe i u uzvratu. Pokazali smo da možemo, pogledao sam snimku utakmice i ponovno se uvjerio da smo imali jako izgledne šanse za pobjedu i u prvoj utakmici, i prava je šteta što ih nismo iskoristili. Uvjeren sam da će biti pokoja prigoda i u Londonu i moramo ih iskoristiti. Imamo viziju što želimo, važan je fokus i disciplina u pomjeranju linija, u kontekstu puno većeg posjeda lopte koji će oni imati. Mi moramo biti okomiti i ubojiti kad dođemo do lopte – kazao je Štimac i dodao kako sa stadiona Selhurst Park na kojem će se igrati uzvrat nosi lijepe uspomene:

- Igrao sam pet – šest puta sigurno tamo, pamtim ih po lijepoj atmosferi i igri, nadam se da će tako biti i ovoga puta, da će moji momci pružiti jednu lijepu partiju.

Štimac bi prema najavama u Londonu trebao krenuti sa istom postavom kao i u Mostaru, s Karačićem na golu, Vranjkovićem, Barišićem, Dujmovićem i Mamićem u zadnjoj liniji, Đurasek i Savić bi trebali držati vezni red, ispred njih bi trebao biti Ivančić, na krilima Abramović i Mikić i naprijed Ćuže. Zrinjski će i u gostima imati podršku svojih vjernih navijača, što će biti izuzetno važno jer ih u južnom Londonu čeka paklena atmosfera.

- Igrao sam na Stamford Bridgeu i osjetio sam kakav je užitak igrati u takvoj atmosferi. Ja se nadam da će nas ta atmosfera i ambijent ponijeti i da ćemo dati sve od sebe jer nas očekuje zahtjevna utakmica. Prvu smo odigrali odlično, znamo da u uzvratu neće biti isto jer sada su oni domaćini. Mi smo se dobro pripremili, dat ćemo sve od sebe i nadamo se dobrom rezultatu i ishodu – kazao je veznjak Adi Nalić.

