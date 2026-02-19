Štimac: Razlika nas i Palacea nije velika, samo 523 milijuna. Imamo i igrača za 'vatrene'

HŠK Zrinjski Mostar napravio je dobar rezultat u prvom susretu doigravanja za plasman u osminu finala Konferencijske lige protiv favorizirane engleske momčadi Crystal Palacea odigravši na domaćem terenu 1-1. Nakon utakmice prvi se medijima obratio gostujući trener Oliver Glasner i prokomentirao uzvrat koji ih čeka u Londonu za sedam dana.

- Čeka nas teška utakmica kao i ovdje. Dobro smo počeli, izgubili smo direktnost, nismo bili opasni, napravili smo neke pogreške iz kojih je Zrinjski izjednačio. Ovo je prvo poluvrijeme, vidjet ćemo kako će biti u Londonu. Želim zahvaliti svima u Mostaru i u Zrinjskom, svi su bili prijateljski prema nama, hvala im, svi će imati isti tretman i u Londonu - kazao je.

Kako ste vidjeli Bornu Sosu, koji nije dobro počeo?

- Doveli smo ga da igra, danas je dobio minutažu, imao je nekoliko dobrih situacija. Voljeli bismo ga vidjeti više jedan na jedan, da više napada i bude aktivniji, jer ima kvalitetu. I za njega je bitno da podigne formu i više igra, ne povremeno nego konstantno. Nadam se da će biti dobar i u nastavku sezone i da će izboriti mjesto u reprezentaciji Hrvatske koja ide na Svjetsko prvenstvo. Ne znam puno o željama i planovima izbornika Zlatko Dalić, vidim da često koristi Joško Gvardiol na lijevoj strani, ali vjerujem da Borna želi biti dio momčadi koja ide na Svjetsko prvenstvo.

Mostar: UEFA Konferencijska liga, Zrinjski - Crystal Palace F.C. | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Trener Zrinjskoga Igor Štimac nije skrivao oduševljenje rezultatom.

- Ponosan sam na igrače, na publiku, na cijelu ovu predstavu. Najveća hvala našim navijačima, pa i Englezima, sreća da nas je i vrijeme poslužilo. Sretan sam, ali želim završiti press-konferenciju i okrenuti se poslu koji je pred nama.

Savjetovali ste Duji Dujmoviću da ostane i niste pogriješili?

- Duju sam preporučio Zlatku Daliću, igra na deficitarnoj poziciji, ima predivnu tehniku, superioran je u igri glavom, miran na lopti i ima srce. Rekao sam mu da bude strpljiv, da skuplja iskustvo, bit će vremena za velike stvari i transfer. Drago mi je da je s nama, odbili smo nekoliko klubova...

Što možemo očekivati u idućoj utakmici?

- Želja mi je bila da ostanemo živi. Živi smo, žal je što nismo i življi, imali smo prilike, situacije puno čišće nego oni, ali svjesni smo njihove snage. Veseli me da smo se prilagodili promjenama u našoj igri, da možemo zatvoriti kanale i umrtviti igru kojom dominiraju puno jači klubovi i igrači. Vidjeli ste energiju kakvu imaju moji igrači, mogao sam ostaviti svih 11 do kraja i čekati priliku. Kapa im do poda, odigrali su baš plemićki.

Foto: Denis Kapetanovic

Uhvatili ste Palace na kontre... što očekujete u Londonu?

- Pokazali smo da je naš plan bio onakav kakav smo pripremali. Mijenjali smo dosta toga, naši igrači su dobro reagirali. Ponosan sam na njih...

Navijači nekih engleskih klubova, poput Millwalla, doći će bodriti Zrinjski u Londonu?

- Igrao sam 1996. s Hrvatskom na Euru u Engleskoj i mnogi su navijali za nas, ne bih se iznenadio da dođu navijati i navijači mojih nekadašnjih klubova.

Kako ste uspjeli izjednačiti dvije momčadi koje se razlikuju u milijunima eura?

- Nije velika, samo 523... Gledao sam 25 utakmica, puno noći proveo budan uz analizu njihovih mehanizama i onoga što treba napraviti da im uzmemo prostor. Nastojali smo na svaku poziciju staviti igrača koji je nužan. Savića na centralnog stopera, Barišića i Duju na druge pozicije... Iva i Đurasek odradili su da boli glava, bili su kao povezani špagom, krpali su rupe, Mikić i Abramović pritiskali su njihove zadnje vezne. Nisu imali rješenja, kad su odigrali brže stvarala se panika, ali mi smo pokazali fenomenalnu zrelost.

Što nedostaje da uđete u povijest?

- Možemo odigrati, pokazali smo da nas nitko osim Utrechta nije izdominirao. Pokazali smo zrelost, lucidnost i požrtvovnost, to me kao trenera veseli. To navijači žele. Srce i dušu treba ostaviti na terenu. Momci dobro treniraju, posvećeni su klubu i ja sam sretan što sam ovdje s njima.

Mostar: UEFA Konferencijska liga, Zrinjski - Crystal Palace F.C. | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Utakmicu je obilježila i jedna sporna situacija na samom kraju susreta kada se geldao VAR i potencijalni penal za domaćine. Je li bio penal?

- Nakon onog penala koji je protiv nas dosuđen u Banjoj Luci, ovo je stopostotni penal.

Rekli ste da će Abramović dati gol?

- Imam dobar osjećaj.

Vjerujete li vi i momčad u prolaz?

- Naravno da vjerujemo. Bit će teško, još teže ponoviti ovo jer nas čeka i prvenstvo. Idemo odraditi domaću zadaću i pripremiti se za put u London. Ostavit ćemo sve na terenu, pa što Bog da... - zaključio je Štimac.