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BIT ĆETE VLASNICI NIČEGA! Playstation najavljuje gašenje fizičkih izdanja videoigara

Piše Tin Žigić,
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BIT ĆETE VLASNICI NIČEGA! Playstation najavljuje gašenje fizičkih izdanja videoigara
Foto: ISSEI KATO
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Sony gasi fizičke PlayStation diskove od 2028. i tjera igrače u digitalni svijet gdje ništa nije stvarno vaše

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Sony je potvrdio ono o čemu se dugo nagađalo: od siječnja 2028. prestaje proizvodnja fizičkih diskova za PlayStation. Nove igre bit će dostupne isključivo digitalno. Iako tvrtka odluku pravda prilagodbom navikama potrošača, za milijune igrača ona označava kraj ere i otvara pitanje: što se događa s našim igrama kad više ne posjedujemo ništa opipljivo?

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Kraj jedne ere vođen navikama potrošača

Sony u svojoj objavi ističe da je prelazak na digitalnu distribuciju "prirodan smjer" kojim se prilagođavaju trendovima, jer "sklonost digitalnim medijima značajno nadmašuje fizičke diskove". Brojke to potvrđuju. Tijekom fiskalne godine koja je završila u ožujku 2026., digitalna preuzimanja činila su čak 78 posto prodaje svih igara na PlayStationu. Trend nije nov; još 2015. godine taj je udio iznosio tek 19 posto. Prelazak je ubrzan pandemijom, ali i strateškim lansiranjem jeftinijih konzola bez čitača diskova. Ironično, upravo je PlayStation 1994. godine popularizirao disk kao medij izbora, zamijenivši kazete. Sada, tri desetljeća kasnije, isti div gasi format koji je sam postavio na tron.

Što digitalno vlasništvo zapravo znači?

Najava je ponovno pokrenula raspravu o vlasništvu u digitalnom dobu. Kada kupite igru na PlayStation Storeu, ne kupujete samu igru, već, kako Sony navodi u uvjetima korištenja, "osobnu licencu za korištenje tog proizvoda". Ta licenca nije prenosiva i može biti opozvana. To nije samo teorija. Sony je već uklanjao kupljeni sadržaj, poput filmova produkcijske kuće StudioCanal. U 2024. izbrisali su digitalne videoteke servisa Funimation unatoč obećanjima o "vječnom" pristupu. Dodatnu zabrinutost izaziva i zatvaranje trgovina za PS3 i Vitu, čime će brojni digitalni naslovi biti zauvijek izgubljeni. Komentari igrača su puni frustracije. "Nećemo posjedovati ništa, zaista je tužno", napisao je jedan korisnik, sažimajući strah da će kolekcije građene godinama jednog dana nestati.

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Industrija bez posrednika i polica u trgovinama

Sonyjeva odluka nije izoliran slučaj, već odraz šireg trenda koji oblikuje industriju zabave. Izdavači preferiraju digitalnu distribuciju jer im donosi veće margine profita, eliminirajući troškove proizvodnje, pakiranja i udio trgovaca. Ovaj potez, međutim, označava smrt tržišta rabljenih igara, koje je mnogim igračima omogućavalo pristup naslovima po nižim cijenama. Bez fizičkih kopija, jedina opcija postaje kupnja preko službenih digitalnih trgovina, što vlasnicima platformi daje potpunu kontrolu nad cijenama. Analitičari upozoravaju da bi manjak konkurencije mogao dovesti do viših cijena. Najava da će Grand Theft Auto VI biti isključivo digitalno izdanje samo potvrđuje da je industrija prelomila. Budućnost je digitalna, a s njom nestaje koncept posjedovanja igre koju ste platili.



*uz korištenje AI-ja

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