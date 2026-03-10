BYD rješava posljednje prepreke prema elektrifikaciji: Stiže najbrže punjenje EV do sad

Najnaprednija baterija na svijetu u kombinaciji s najbržim punjačem za električna vozila učinit će punjenje jednako lakim kao punjenje gorivom. Snaga punjenja od 1500 kW omogućuje punjenje od 10 do 97 posto za samo 9 minuta, a čak i pri temperaturama od -30 °C punjenje od 20 do 97 posto traje samo 12 minuta. FLASH Charging punionice bit će integrirane s postojećim punionicama. Do kraja 2026. planira se izgradnja 20.000 punionica u Kini, a zatim i na globalnom tržištu.

9. ožujka 2026. BYD, vodeći svjetski proizvođač vozila nove energije, spreman je riješiti i posljednje prepreke prema sveopćem prihvaćanju električnih vozila uz pomoć FLASH Charging tehnologije koja omogućava punjenje snagom do 1500 kW te korištenjem druge generacije svoje Blade baterije.

Kad se upotrebljavaju istovremeno, ove dvije nove tehnologije ostvaruju vrlo brzu brzinu punjenja, neovisno o uvjetima. Punjenje od 10 do 70 posto traje samo 5 minuta, dok je za punjenje od 10 do 97 posto potrebno 9 minuta. Čak i pri temperaturama od -30 °C, što bi inače drastično smanjilo brzinu punjenja, FLASH Charging tehnologija može napuniti Blade bateriju 2.0 od 20 do 97 posto za samo 12 minuta. Blade baterija pritom ostvaruje još veći doseg: zahvaljujući povećanju energetske gustoće od 5 posto s jednim punjenjem može prijeći i više od 1000 km prema kineskom testu CLTC.

Ove tehnologije rezultat su intenzivnog razvoja u tvrtki BYD, temeljenog na opsežnim istraživanjima prepreka koje potrošači još uvijek vide na putu prema potpuno električnoj mobilnosti. Unatoč značajnom probijanju električnih vozila na najveća svjetska tržišta novih automobila, većina kupaca automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem ne obraća preveliku pažnju na obujam spremnika za gorivo, dok se kupci električnih vozila uglavnom fokusiraju na kapacitet baterije i doseg te su spremni platiti mnogo više za samo nekoliko kilometara veći doseg.

Wang Chuanfu, predsjednik BYD-a, na predstavljanju u Kini istaknuo je da se industrija treba usredotočiti na izazov koji predstavljaju niske brzine punjenja i slabije performanse punjenja pri niskim temperaturama, ako želimo da se i drugi kupci prebace na električna vozila.

BLADE BATERIJA 2.0, BRŽE PUNJENJE, VEĆI DOSEG, VIŠE SIGURNOSTI

Razvijena na temelju šest godina intenzivnog istraživanja, BYD-jeva Blade baterija druge generacije temelj je i za nova ostvarenja koja predstavlja FLASH Charging. Kod tradicionalnih baterija ključni su elementi, brzo punjenje i visoka energetska gustoća, često u koliziji. BYD navodi da je riješio taj problem, a pritom povećao energetsku gustoću za 5 posto i značajno povećao brzine punjenja.

Kako bi to ostvario, a pritom zadržao sigurnost i izdržljivost baterije, BYD je razvio sustav prijenosa iona koji je nazvao FlashPass, a koji pomiče granice mogućnosti litij željezo fosfatnih baterija. To je ostvareno zahvaljujući napretku u tri područja.

Flash Release katoda za brzo otpuštanje odlikuje se usmjerenom, višeslojnom arhitekturom na razini čestica koja omogućuje gusto pohranjivanje i iznimno brzu deinterkalaciju. Flash Flow elektroliti oslanjaju se na optimizaciju ostvarenu korištenjem umjetne inteligencije kako bi se osigurali visoka provodljivost i brzo kretanje iona. Flash Intercalate anoda ima višedimenzionalnu konstrukciju za umetanje iona koja omogućuje interkalaciju litij iona od 360 stupnjeva u 3D konfiguraciji.

Zajedno, ove tehnologije značajno smanjuju unutarnji otpor baterije i tako izravno smanjuju stvaranje topline.

Dodatne inovacije u razvoju anode, kao što su restrukturiranje elektrode visoke propusnosti i poravnanje čestica grafita okomito na ravninu elektrode, smanjuju otpor u prijenosu litij ionskih čestica i omogućuju glađu i bržu interkalaciju. Time je omogućeno brzo punjenje uz FLASH Charging tehnologiju, ali je ostvarena i 5 posto veća energetska gustoća.

Blade baterija 2.0 ima i novi sloj interfaze krutih elektrolita, što je jedna od najvažnijih komponenti svake litij ionske baterije. Inženjering na molekularnoj razini i makroskopska strukturna optimizacija omogućile su da BYD-jevo rješenje istodobno bude ultratanko, što omogućuje veće provođenje iona, i iznimno gusto, što rezultira kemijskom stabilnošću. Rješenje koristi i dinamičku tehnologiju samoobnavljanja koja osigurava ravnotežu između tanke strukture i iznimne čvrstoće.

Unatoč povećanju gustoće energije i brzine punjenja, sigurnost i trajnost nisu ugrožene. BYD navodi da je Blade Battery 2.0 prošla niz novih sigurnosnih testova, uključujući prvi svjetski simultani FLASH Charging i test probijanja čavlom, bez toplinskog bijega, dimljenja ili zapaljenja, čak i nakon 500 ciklusa punjenja FLASH Charging tehnologijom. Blade baterija 2.0 položila je i test toplinskog bijega nakon namjernog izazivanja kratkog spoja na četiri ćelije istovremeno, bez vatre ili eksplozije, čak i pri temperaturama od 700 °C.

Nadalje, Blade baterija 2.0 donosi napredak i u području izdržljivosti LFP baterija: u usporedbi s izvornom Blade baterijom stopa degradacije smanjena je za 2,5 posto.

FLASH CHARGING PUNIONICE REDEFINIRAT ĆE POSTUPAK PUNJENJA

Druga komponenta BYD-jeve revolucije u području punjenja je FLASH Charging punionica koja može ostvariti snagu punjenja do 1500 kW na jednom punjaču, specifikacija za kinesko tržište. Dizajn u obliku slova T uklanja neke manje privlačne aspekte postupka punjenja.

BYD je već instalirao 4239 FLASH Charging punionica diljem Kine, podatak od 5. ožujka 2026., i planira imati 20.000 aktivnih punionica do kraja 2026. Kako bi se omogućilo brzo širenje mreže na različitim lokacijama, stanice su povezane s ultra brzim sustavom za pohranu energije koji pomaže u prevladavanju ograničenja električne mreže. Sustav koristi bateriju koja se puni sporije, ali može služiti kao energetski spremnik za sprječavanje preopterećenja mreže i kao pojačivač snage za omogućavanje ultrabrzog punjenja.

Konvencionalne punionice često se kritizira da su nezgrapne i nehigijenske jer koriste teške priključke i kabele koji se zaprljaju ili smoče na tlu. Dizajn u obliku slova T omogućio je podizanje tih dijelova od mogućih izvora prljanja, a lakši priključak i kabel koji se vuče po šinama uz pomoć kolotura olakšavaju priključak punjača na vozilo, neovisno o tome gdje se nalazi priključak za punjenje na vozilu.

PRVO VOZILO S OVOM TEHNOLOGIJOM ZA EUROPSKO TRŽIŠTE JE DENZA Z9GT

Prvi automobil koji omogućuje punjenje na FLASH Charging punionici i opremljen je Blade baterijom 2.0, a koji će biti dostupan europskim kupcima, je Denza Z9GT, shooting brake i perjanica ponude BYD-jeve premium marke. Konačne specifikacije inačice za europsko tržište bit će predstavljene u nadolazećim tjednima.

BYD se obvezao napraviti FLASH Charging punionice dostupnima diljem svijeta. Više detalja o instalaciji FLASH Charging punionica na međunarodnim tržištima bit će objavljeno u dogledno vrijeme.