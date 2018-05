Čeka li to i ljude? Sjećanja iz jednog puža preselili u drugog

Rezultati nove studije upućuju na to da se barem jedan dio pamćenja pohranjuje u genetskom kodu i može se prenijeti u nečiji drugi genetski kod.

Drugim riječima, ako se genetski kod izvuče iz jedne životinje, u ovom konkretnom slučaju puža, i implementira u kod drugog puža, druga će se životinja sjećati stvari koje je znala samo prva životinja, piše Live Science.

Zvuči kao totalna znanstvena fantastika, ali radi se o ozbiljnom znanstvenom istraživanju iza koje stoje znanstvenici Sveučilišta u Kaliforniji (UCLA). Oni su naime izvukli molekule RNK (Ribonukleinska kiselina), preciznije glasnički RNK ili mRNK (od eng. messenger) iz jednog puža i ubrizgali je u drugog puža, piše Scientific American.

Memory transferred between snails, challenging standard theory of how the brain remembers https://t.co/cwhMi5vigi pic.twitter.com/ekHEAYb77f