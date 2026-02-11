Obavijesti

Tech

POOŠTRAVANJE KONTROLE

Discord uvodi provjeru dobi: Bez toga nema 18+ sadržaja

Piše Tin Žigić,
Foto: Dado Ruvic

Za pristup sadržaju i opcijama za odrasle morat ćete potvrditi dob. Provjera se veže uz pristup dobnim ograničenjima, a ne na svaku poruku i svaki server, ali dio korisnika će je sigurno osjetiti čim otvori osjetljiviji sadržaj ili pokuša promijeniti sigurnosne postavke.

Discord uvodi novu fazu provjere dobi i postavke koje će, kako najavljuju, postupno promijeniti iskustvo za dio korisnika. Poanta je da će račun po zadanim postavkama sve češće biti tretiran kao ‘teen’, a za pristup sadržaju i opcijama koje su označene kao 18+ korisnici će morati potvrditi dob.

U praksi to znači da će se dobnim ograničenjima pristupati strože nego prije. Ako korisnik želi ući na age restricted servere ili kanale, ili želi isključiti zamućenje osjetljivog sadržaja, Discord može zatražiti dodatni korak potvrde. Za većinu svakodnevnih servera i razgovora promjena se možda neće odmah primijetiti, ali će biti vidljiva čim netko dođe do sadržaja koji platforma tretira kao “samo za odrasle” ili pokuša promijeniti sigurnosne postavke.

Discord navodi da će provjera dobi ovisiti o regiji i situaciji, a u nekim slučajevima može uključivati procjenu dobi kroz selfie video ili potvrdu dokumentom preko vanjskog partnera. Ideja je da se takav korak ne traži svima stalno, nego onda kad je to potrebno za pristup dobnim ograničenjima ili kad sustav ne može pouzdano procijeniti dob korisnika.

Razlog za promjenu je sve veći pritisak oko zaštite maloljetnika na online platformama. Discord je posebno osjetljiv jer se koristi u gaming zajednicama i privatnim serverima, a sadržaj i ponašanja znaju biti vrlo različiti od servera do servera. Novim modelom pokušavaju smanjiti izloženost mlađih korisnika sadržaju za odrasle i učiniti sigurnosne postavke strožima dok se dob ne potvrdi.

Za korisnike to u praksi znači da bi dio njih uskoro mogao dobiti obavijest da treba potvrditi dob kako bi zadržao pristup određenim serverima ili opcijama. Ako netko ne želi ili ne može potvrditi dob, račun može ostati u ‘teen’ režimu, s više ograničenja i filtera. Discord zasad komunicira da se promjene uvode postupno i da će detalji o dostupnosti i načinu provjere ovisiti o tržištu, a iako rijetko tko može biti protiv koncepta zaštite maloljetnika od određenog sadržaja na Discordu, korisnici su vrlo nezadovoljni sa tim kako je to izvedeno..

