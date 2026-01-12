OpenAI lansirao ChatGPT Health

OpenAI je 7. siječnja 2026. predstavio ChatGPT Health, odnosno ‘Health’ kao poseban prostor unutar ChatGPT-a za zdravstvena i wellness pitanja. Ideja je da ChatGPT može odgovarati ‘pametnije’ jer mu, ako vi to želite, date kontekst iz vlastitih podataka, primjerice nalaza ili podataka iz aplikacija za zdravlje.

Što konkretno dobivate? U ‘Health’ prostoru možete uploadati medicinske dokumente i spojiti izvore poput Medical Records i Apple Health, a OpenAI navodi i integracije s wellness aplikacijama poput Function i MyFitnessPal. Primjeri upotrebe koje guraju su objašnjenje nalaza, priprema pitanja za liječnika, praćenje navika oko prehrane i treninga, te pomoć pri snalaženju u opcijama zdravstvenog osiguranja.

Najosjetljiviji dio je privatnost, pa je OpenAI ovdje naglasio odvajanje podataka: ‘Health’ razgovori, datoteke i memorija drže se odvojeno od ostatka ChatGPT-a i, po njihovim riječima, ne koriste se za treniranje temeljnih modela. U Help centru dodatno piše da je Health podržan na webu i iOS-u, dok će Android dobiti svoju verziju ‘uskoro’.

Što se dostupnosti tiče,OpenAI navodi da se Health uvodi postupno i da su korisnici na Free, Go, Plus i Pro planovima eligible u podržanim zemljama, ali uz iznimku EEA, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva. To znači da Hrvatska, kao dio EEA, u startu ne ulazi u rollout.

I još jedna važna stvar koju je važno naglasiti, a to je kako OpenAI eksplicitno kaže da je Health osmišljen da pomogne u snalaženju i pripremi, a ne da zamijeni liječnika ili da bude alat za dijagnostiku i liječenje. Takva izjava s njihove strane je i posve logična, jer su vjerojatno mogli očekivati da će javnost generalno biti skeptična oko ovog poteza, pa ima smisla da su se u startu ogradili. U svakom slučaju, Health Chat GPT ima smisla koristiti kao ‘drugo mišljenje’ za objašnjenje pojmova, sažetak nalaza i popis pitanja za pregled, ali ne kao konačnu odluku o zdravlju.