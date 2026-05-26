IZGLEDA ČUDESNO Popularna igra dobiva novo ruho, Epic Games najavio Unreal Engine 6

Epic Games je tijekom velikog turnira Rocket League Paris Major iznenadio gaming zajednicu kratkim teaser trailerom za redizajniranu verziju igre. Najvažnija vijest jest da je prikazani materijal pokretao Unreal Engine 6, čime je popularna nogometna igra s automobilima postala prvi naslov koji je službeno predstavljen na novoj generaciji Epicovog pokretača.

Prvi pogled na novu generaciju

Odluka da se Unreal Engine 6 premijerno prikaže kroz Rocket League, a ne kroz globalni fenomen Fortnite, iznenadila je mnoge analitičare i igrače. Ipak, ovo je prvi put da je tvrtka javnosti pokazala bilo kakav materijal iz igre izgrađen na novom pokretaču, a odabir velikog finala RLCS turnira osigurao je maksimalnu vidljivost. Prema navodima u samom traileru, sav prikazani gameplay snimljen je u stvarnom vremenu unutar igre, što daje autentičan uvid u ono što igrače očekuje. Iako Epic Games nije detaljno specificirao koja će sve poboljšanja Unreal Engine 6 donijeti, već su na prvi pogled vidljive značajne kozmetičke nadogradnje. Refleksije na automobilima su znatno poboljšane, a sami modeli vozila izgledaju detaljnije i realističnije no ikad prije, zajedno s unaprijeđenim dinamičkim osvjetljenjem i kompleksnijim detaljima na arenama.

Veliki tehnološki skok za devet godina staru igru

Najava prelaska na Unreal Engine 6 predstavlja ogroman korak za Rocket League. Igra, koja je originalno izašla 2015. godine, i dalje se vrti na Unreal Engineu 3, tehnologiji staroj gotovo dva desetljeća. Ovaj tehnološki dug predstavljao je sve veći izazov za razvojni tim Psyonix, koji je u vlasništvu Epica, jer je značajno otežavao implementaciju novih sadržaja i modernih značajki koje igrači očekuju od "live service" naslova. Zajednica je godinama tražila nadogradnju, a nagađalo se o prelasku na Unreal Engine 5. Stoga je najava skoka direktno na šestu generaciju bila pravo iznenađenje i jasan znak dugoročne vizije koju Epic ima za ovaj naslov. Cilj je pozicionirati Rocket League kao platformu koja će se nastaviti razvijati i rasti u godinama koje dolaze.

Očuvanje prepoznatljive fizike kao prioritet

Jedno od ključnih pitanja koje je odmah nakon najave zaokupilo kompetitivnu i ležernu zajednicu jest sudbina fizike u igri. Jedinstvena fizika i osjećaj kontrole automobila temelj su onoga što Rocket League čini toliko privlačnim i vještim naslovom; ona je srž kompetitivnog integriteta i razlog zašto igra ima tako visok plafon vještine. Svaka promjena mogla bi drastično utjecati na mehanike na koje su igrači navikli i obezvrijediti tisuće sati vježbanja. Svjesni toga, iz razvojnog tima Psyonix naglasili su da je očuvanje postojećeg osjećaja i fizike igre apsolutni prioritet tijekom tranzicije na novi engine. Iako će vizualni aspekti biti modernizirani, temeljno iskustvo igranja trebalo bi ostati netaknuto, što je umirilo mnoge dugogodišnje fanove.

Što donosi Unreal Engine 6?

Iako još uvijek nema mnogo službenih informacija o Unreal Engineu 6, izvršni direktor tvrtke, Tim Sweeney, ranije je potvrdio da tim aktivno radi na tranziciji na najnoviju verziju. Očekuje se da će novi pokretač donijeti značajna poboljšanja performansi, prije svega kroz bolju podršku za višejezgrene procesore (multithreading). Ovo bi trebalo riješiti neka od tehničkih ograničenja Unreal Enginea 5, poput oslanjanja na jednu procesorsku jezgru za simulaciju, što bi rezultiralo boljim i stabilnijim performansama, posebno na modernom hardveru. Spominje se i integracija programskog jezika Verse, koji je trenutno dostupan unutar alata za Fortnite, a koji bi mogao dodatno olakšati i ubrzati razvoj budućih sadržaja za developere, omogućujući im veću kreativnu slobodu.

Neizvjestan datum izlaska

Unatoč velikom uzbuđenju, Epic Games još nije objavio točan datum izlaska nadograđene verzije Rocket Leaguea niti samog Unreal Enginea 6. Prošlo je više od četiri godine od izlaska Unreal Enginea 5, a ciklusi razvoja ovakvih tehnologija su dugi. Procjene temeljene na prethodnim izdanjima sugeriraju da bi puna verzija Unreal Enginea 6 mogla postati dostupna developerima tek oko 2028. godine. Ipak, moguće je da će se nadograđeni Rocket League pojaviti i ranije, kao svojevrsni pionirski projekt. Ova najava uklapa se u širi trend u industriji gdje dugovječni "live service" naslovi dobivaju opsežne tehničke nadogradnje, a smatra se i da će UE6 biti ključna tehnologija za igre na nadolazećim konzolama poput PlayStationa 6 i sljedeće Xbox generacije.

