Kao Playstation: I druge tvrtke testiraju opciju pretvaranja fizičkih igara u digitalne...

Microsoft navodno interno testira novu značajku za Xbox koja bi igračima omogućila da svoje kolekcije fizičkih igara na diskovima pretvore u digitalne verzije za preuzimanje. Nakon prvih glasina koje su se pojavile još u svibnju, novi detalji otkrivaju kako bi program trebao funkcionirati, a službeno predstavljanje očekuje se kasnije ove godine. Ovaj potez dolazi u ključnom trenutku, dok se cijela industrija videoigara ubrzano okreće digitalnoj distribuciji, a budućnost fizičkih medija postaje sve neizvjesnija.

Kako funkcionira projekt "Disc2Digital"?

Prema najnovijim informacijama, Microsoftov interni naziv za ovaj projekt je "Disc2Digital" ili "Positron". Značajka je osmišljena tako da korisnik umetne fizički disk s igrom za Xbox One ili Xbox Series X/S u svoju konzolu. Nakon što sustav prepozna disk i korisnik pokrene igru dok je prijavljen na svoj Microsoftov račun, generirat će se digitalno pravo, odnosno licenca za tu igru.

Ključni dio ovog sustava, kako prenosi KitGuru, jest da digitalno pravo ostaje trajno vezano za fizički disk. To znači da ako igrač odluči prodati ili posuditi svoj primjerak igre, digitalni pristup prenosi se na novog vlasnika diska. Ovim se mehanizmom učinkovito sprječava zlouporaba sustava, gdje bi netko mogao stvoriti digitalnu kopiju, a zatim prodati fizički disk i zadržati pristup igri. Sam disk nakon digitalizacije ostaje potpuno funkcionalan.

Važno je napomenuti da ova opcija neće podržavati starije igre za originalni Xbox i Xbox 360. Podržane će biti isključivo igre za Xbox One i Xbox Series X/S. Također, postoje naznake da bi kompatibilnost nekih diskova za Xbox One mogla ovisiti o tome "kako i kada je disk proizveden". Jednom kada je igra digitalizirana, korisnici dobivaju pristup svim pogodnostima digitalnog ekosustava, kao što su Xbox Play Anywhere ili podrška za igranje u oblaku putem Xbox Cloud Gaminga, pod uvjetom da digitalna verzija igre nudi te mogućnosti.

Kraj jedne ere i potpuna dominacija digitalnog tržišta

Ovaj potez Microsofta događa se u vrijeme drastičnog pada prodaje fizičkih videoigara. U Sjedinjenim Američkim Državama prodaja igara na diskovima pala je na najnižu razinu u posljednjih trideset godina. Globalno tržište videoigara, čija se vrijednost procjenjuje na stotine milijardi dolara, danas je gotovo u potpunosti digitalno.

Sličan trend vidljiv je i kod konkurencije. Na PlayStationu digitalna prodaja čini ogromnu većinu. U jednom tromjesečju fiskalne 2025. godine, čak 85 posto prodanih igara za PlayStation bilo je u digitalnom obliku. Veliki izdavači poput Electronic Artsa i Capcoma također bilježe slične trendove, gdje digitalna prodaja nadmašuje fizičku. Glasine čak sugeriraju da bi Sony mogao prestati s proizvodnjom fizičkih diskova za PlayStation već 2028. godine, što dodatno naglašava smjer u kojem se industrija kreće.

Budućnost bez diskova i rješenje za stare kolekcije

Microsoftova inicijativa usko je povezana s glasinama o budućim generacijama konzola. Nagađa se da bi sljedeća Xbox konzola, pod kodnim imenom "Project Helix", mogla biti u potpunosti digitalna, odnosno bez ugrađenog pogona za diskove. U takvom scenariju, funkcionalan put za pretvaranje fizičkih diskova u digitalne licence postaje ključan za očuvanje postojećih kolekcija koje su igrači godinama gradili.

Ovaj prijelaz na digitalno otvara i brojna pitanja o vlasništvu i očuvanju igara. Mogućnost pretvaranja fizičkih kolekcija mogla bi ublažiti brige igrača koji posjeduju velik broj naslova na diskovima i žele osigurati da će ih moći igrati i na budućim, potencijalno potpuno digitalnim konzolama. Bivši šef Xboxa Phil Spencer početkom 2024. godine izjavio je da odustajanje od fizičkih medija "nije strateška stvar" za Xbox te da tvrtka i dalje prati potražnju kupaca. Međutim, priznao je da su igraće konzole postale gotovo posljednji potrošački elektronički uređaji s optičkim pogonom, što utječe na cijenu i dostupnost tih komponenti. Uvođenje značajke "Disc2Digital" moglo bi predstavljati most između fizičke prošlosti i potpuno digitalne budućnosti.





*uz korištenje AI-ja