Lipik je grad u Hrvatskoj, smješten u Požeško-slavonskoj županiji. Poznat je po Lipičkim toplicama, mineralnoj vodi i ergeli konja lipicancima. To je ono osnovno što se najčešće navodi kad je u pitanju taj gradić smješten ispod obronaka Psunja. Malo tko navodi da se u Lipiku proizvode automobilska stakla prestižnih svjetskih marki automobila Ferrari, Bentley i Aston Martin.

No, uskoro će se o Lipiku pričati kao i gradu umjetne inteligencije, naime krajem ožujka započeo je u AI Center Lipik šestomjesečni program osposobljavanja nezaposlenih za zanimanje programera umjetne inteligencije. S punim pravom uz taj program Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. stavila je slogan The Future is Here ( Budućnost je ovdje).

To je novi projekt s kojim su službeno krenuli 30. ožujka ove godine, idejni začetnik ideje je Dejan Iličić, direktor Lipičke razvojne agencije LIRA, no on to ne pripisuje sebi već svim zaposlenima u toj agenciji i naklonosti gradske vlasti na čelu s gradonačelnikom Vinkom Kasanom. U prostoru za edukaciju je 22 polaznika, da je bilo moguće bilo bi ih deset puta više.

- Zanimanje je bilo veliko, u prvih sedam dana dobili smo čak 238 prijava. Kandidati su morali proći jako težak prijemni ispit iz matematike, informatike i osnova umjetne inteligencije. Prosto nismo mogli vjerovati, mislili smo da se netko s nama šali pa smo morali u dva navrata organizirati provjeru znanja kako bi odabrali najbolje, nije bilo jednostavno. Naš cilj je da po završetku osposobljavanja svaki polaznik uradi svoj proizvod, ili njih dvoje kao tim u suradnji s tvrtkama s područja Lipika koji bi time postao prvi AI grad koji primjenjuje umjetnu inteligenciju. Raditi ćemo u suradnji s Ergelom, Toplicama s Lipik Glasom, Gradskom knjižnicom i čitaonicom, Domom zdravlja. Nastojat ćemo uključiti što više tvrtki s ovog područja, jer će to njima kasnije u budućnosti biti korisno, a polaznici će dobiti svoj kod za pokretanje Start Up programa – rekao je Dejani Iličić, direktor razvojne agencije.

- Već sam rekao da ova zgrada, i svi objekti koje još planiramo izgraditi nije to bogatstvo, bogatstvo su ovi mladi ljudi. Ja bih bio najsretniji da oni sa svojim znanjem ostanu ovdje u Lipiku. Svjestan sam da to nije moguće, ali jedan dio će njih ostati ovdje u firmama koja će primjenjivati umjetnu inteligenciju. Jedan od takvih je svakako Lipik Glas svjetski renomirana tvrtka koja je već iskazala zanimanje za takvim kadrom. Umjetna inteligencija i automatizacija su tu, i ne možemo bez toga zamisliti budućnosti. To su ljudi koji će nositi razvoj kako kod nas tako i u svijetu – rekao je Vinko Kasana, gradonačelnik Lipika koji zajedno s djelatnicima razvojne agencije vidi Lipik kao grad u kojemu caruje umjetna inteligencija.

- Vratit ćemo Lipiku stari sjaj kojeg je imao, jer ovdje su oduvijek dolazili vlastodršci, od Austro-ugarske na ovamo, samo što će ovaj puta biti druga, suvremena klijentela. Spojiti ćemo naše prirodne ljepote, zeleno i umjetnu inteligenciju – rekao je gradonačelnik Kasana.

- Sada radimo uvodna predavanja i upoznajemo polaznike s onim što će ovdje učiti. Do kraja rujna odradit će 1000 sati teorijske i praktične nastave. Važno je napomenuti da je ova edukacija za polaznike besplatna. I ne samo da je besplatna, nego naši polaznici od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje još dobivaju i naknadu u visini minimalne hrvatske plaće i putne troškove za one koji nisu smješteni u Lipiku - rekao je Iličić i dodaje:

- Bio je to težak put, ali mislim da smo složili dobar program jer u Hrvatskoj još ne postoji ustanova gdje na jednom mjestu polaznici mogu naučiti ono što uče ovdje u Lipiku, a teško da to mogu dobiti i u Europi. Nositelj osposobljavanja su Lipička razvojna agencija LIRA uz suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom rada. Ministar Josip Aladrović je prepoznao projekt i odmah ga odlučio podržati, a bez podrške Ministarstva i HZZ-a ovoga ne bi ni bilo - rekao je Iličić dodavši da mu je posebno drago što su i na lokalnom području, uspjeli pronaći kvalitetne kadrove i to troje iz Lipika i dvoje iz obližnjeg Pakraca.

Ostali kandidati dolaze iz Požege, Jakšića, Zagreba, Dubrovnika, Opuzena, Rijeke, Osijeka, Slavonskog Broda, Virovitice, Suhopolja, Bjelovara i Koprivnice. Dakle, gotovo iz svih dijelova Hrvatske.

Glavni predavač je Zagrepčanin, profesor Hrvoje Kukina koji upravo završava doktorat u Beču na temu kvantna umjetna inteligencija. Kukina se radi ovog projekta preselio iz Zagreba u Lipik.

Polaznicima će kao gosti predavači dolaziti profesori s vodećih hrvatskih fakulteta kao što su FER i FERIT te inženjeri i vlasnici tvrtki koje se bavi umjetnom inteligencijom u Hrvatskoj. Osposobljavanje za programera umjetne inteligencije nije nimalo lako i zahtijeva puno rada.

- Program se sastoji od predavanja i vježbi, svaki dan se radi osam sati. Pokrivamo sve najvažnije aspekte umjetne inteligencije. Polaznici će dobiti znanje iz teoretske primjene umjetne inteligencije, a isto tako iz koncipiranih primjera koje smo napravili posebno za njih. Prvo ih učimo Phyton programiranje jer im je to osnova za praćenje daljnje nastave - rekao je Dejan Iličić.

- Kada se rodila Dejanova ideja, znao sam da je to budućnost. Bez novih tehnologija sigurno nema razvoja, a moj osnovni posao je da razvijam ovaj grad i da potičem građane da se školuju i razvijaju. Kada sam upoznao Hrvoja Kukinu, koji je s nepunih 30 godina pred doktoratom u Beču na području umjetne inteligencije, i vidio njegovu želju i volju, kao što ju je imao i Dejan Iličić, rekao sam da želimo biti dio toga. Svjestan sam da su nove tehnologije i Zeleno smjernice EU i Hrvatske. Mi smo u izradi Zelene strategije što je jedan put Lipika, a drugi put je ovaj, uvođenje edukacija za nove tehnologije - rekao je Kasana.

Nije ovo jedini projekt kojeg rade, bilo ih je i prije jako dobrih. Tako dok prvi polaznici kreću s osposobljavanjem, stotinjak metara od Centra umjetne inteligencije već se radi prvi Poduzetnički inkubator za umjetnu inteligenciju u kojem će svoju poslovnu priliku moći dobiti oni koji odluče pokrenuti vlastiti biznis.

- Uz mentorstvo LIRE koja će one koji se odluče pokrenuti vlastiti posao pratiti u registraciji, vođenju firme i ekonomiji. Pružit ćemo im priliku da tu pokrenu vlastitu tvrtku. Uz pomoć HZZ-a, Gradom Lipikom i Požeško-slavonskoj županiji osigurat ćemo im i poticaj od 200.000 kuna kako bi se mogli posvetiti onome za što su školovani i educirani. Nama je najvažnije da tim ljudima damo priliku i netko će je i iskoristiti - rekao je gradonačelnik Vinko Kasana siguran da ovo što će u Lipiku naučiti ne postoji niti na jednom fakultetu.

Osnivanje Centra za umjetnu inteligenciju prva je faza projekta, a druga je osnivanje srednje škole za tehničara za umjetnu inteligenciju koja će se raditi u suradnji s Tehničkom školom u Požegi, a u pripremi je i izrada kurikuluma.

Treća i najzahtjevnija faza je izgradnja studentskog kampusa u Lipiku za koje već postoji idejno rješenje.

- Projekt osposobljavanja za programera umjetne inteligencije je jako zahtijevan, bilo je to teško organizirati, jer nismo znali s čime ćemo se sve susreti. Smatram da ćemo već kod organiziranje sljedeće skupine, koju planiramo za jesen ove godine biti puno lakše, jer ćemo preboljeti, kako se kaže dječje bolesti, biti ćemo iskusniji i znati ćemo što nas očekuje, mogu reći da smo naišli na jako dobro zanimanje medija, skoro da nema iole ozbiljnijeg medija koji nije pisao o ovom projektu što je i nas iznenadilo - rekao je Blaž Časar, zadužen za marketing i PR u Lipičkoj razvojnoj i turističkoj agenciji LIRA d.o.