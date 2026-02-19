Microsoftov šef za AI: Uredski će poslovi nestati kroz 18 mjeseci

Izjava Microsoftovog šefa za AI o tome kako će ljudski uredski poslovi moći biti zamjenjeni umjetnom inteligencijom kroz 18 mjeseci jeodmah izazvala raspravu jer dolazi iz vrha jedne od najvećih tvrtki koja AI aktivno gura u poslovne alate.

Suleyman je u intervjuu za Financial Times opisao scenarij u kojem će poslovi ‘za računalom’ postati primarno teren za automatizaciju, od pravnih i računovodstvenih zadataka do marketinga i upravljanja projektima. U istom je kontekstu spominjao da je industrija na pragu ‘human level’ izvedbe na većini profesionalnih taskova, te da će se u kratkom roku pojaviti modeli koji će se prilagođavati pojedincima i organizacijama.

Važno je naglasiti da je ovo prognoza, ne službena najava Microsofta da će ‘ugasiti’ radna mjesta u tom roku. Čak i kad AI nešto može napraviti dovoljno dobro, tvrtke moraju riješiti odgovornost, točnost, sigurnost podataka, interne procedure i regulativu, a to često usporava masovno uvođenje. Upravo zato dio analitičara i stručnjaka upozorava da se brzina usvajanja u stvarnim firmama ne može izjednačiti s brzinom napretka modela.

Ovakve izjave ipak nisu izolirane. Slična upozorenja zadnjih mjeseci dolaze i od drugih ljudi iz vrha AI industrije, uz tvrdnje da bi najviše mogli stradati početnički i ‘junior’ uredski poslovi, odnosno zadaci koji su standardizirani i ponavljajući. Istovremeno, dio istraživanja i poslovnih analiza sugerira da je mjerljiv učinak generativnog AI u velikim organizacijama za sada neravnomjeran, od odličnih ušteda u pojedinim timovima do situacija gdje se koristi više ‘za testiranje’ nego za stvarnu transformaciju procesa.

Za Microsoft je ova tema posebno osjetljiva jer se cijela strategija u poslovnom softveru sve više vrti oko Copilota i AI funkcija u Officeu, Windowsu i cloudu. Kad takvu procjenu izgovori osoba koja vodi Microsoft AI, mnogi to čitaju i kao poruku tržištu: ‘ovo je tempo u kojem planiramo’.