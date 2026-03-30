Obnovljena škola u Svetom Iliji: Uloženo 1,7 milijuna eura

U energetsku obnovu stare zgrade 2. Osnovne škole 'Vladimir Nazor' u Svetom Iliji u Varaždinskoj županiji uloženo je oko 1,7 milijuna eura, od čega gotovo milijun iz Mehanizma oporavka i otpornosti, a ostatak je osigurala županija, rečeno je na otvaranju zgrade u ponedjeljak. Tijekom petnaest mjeseci provedena je cjelovita energetska obnova objekta, uključujući novu stolariju, modernu rasvjetu, dizalice topline i sunčanu elektranu, kao i sustav grijanja, hlađenja i rekuperacije zraka. Uz izdvojenih oko 500.000 eura, županija je financirala i opremanje učionica, postavljanje novih podova, videonadzor te uređenje prostora za robotičare.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, koji je otvorio zgradu, istaknuo je kako je bilo ključno osmisliti namjenu objekta koji je uz novu zgradu škole.

„Bila bi apsolutna šteta da ovaj objekt propadne. No trebalo je osmisliti sadržaj, osmisliti zbog čega trebamo u ovakvom manjem mjestu dva ovakva velika školska objekta, pri čemu bih ja rekao - ono je škola, a ovo ovdje je centar znanja, edukacije, centar izvrsnosti i još nečega što će se u konačnici pojaviti kao naziv ovakve jedinice”, kazao je.

Dodao je kako objekt vidi i kao mjesto dodatnog obrazovanja nastavnika i ravnatelja.

„Sve to kako bi pratili trendove razvoja, metoda poučavanja svih alata koji im stoje na raspolaganju, a čega možda još i nisu do kraja svjesni, kako ih koristiti, na koji način ih upotrebljavati i uopće kako bolje i učinkovitije prenijeti potrebno znanje učenicima”, rekao je Fuchs.

Župan Stričak naglasio je kako je projekt dio šire vizije razvoja obrazovanja te dodatnog prostora za centre izvrsnosti i cjeloživotno učenje.

„Smatramo da je jedan ovakav prostor potreban Varaždinskoj županiji i zato vjerujem da svi koji će ovdje boraviti, polaziti na edukacije, biti dobro primljeni i da će moći ostvariti svoje potrebe za dodatnim vještinama i znanjem”, rekao je Stričak.

Zanimljivost je da svaka dvorana u zgradi nosi ime po jednoj od vojnih ili policijskih postrojbi iz Domovinskog rata s područja Varaždinske županije.

„Na taj simboličan način smo spojili pobjednike naše prošlosti s pobjednicima budućnosti”, poručio je župan Stričak.

Fuchs je odgovorio je i na novinarsko pitanje vezano uz posljedice nevremena u Zagrebu, odnosno odluku da se otkaže nastava. „To je pod ingerencijom lokalne vlasti, ja sam bio i tada od ranih jutarnjih sati u kontaktu s gradonačelnikom pa smo odlučili da nema škole”, rekao je ministar i dodao da štete nisu 'tako drastične'.

„Dvije škole su pretrpjele veća oštećenja, a ona ostala, uglavnom su to curenje kiše i vode. Sreća u nesreći je da se to desilo prije Uskrsa, sad imamo praznike, i koliko čujem od gradskih vlasti, oni misle i tvrde da će sve biti gotovo dok djeca ne krenu ponovno u školu”, izjavio je ministar.