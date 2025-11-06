Pogledajte recenzije za novi Football Manager 26: 'Fanovi su čekali čudo, a dobili su kaos'

Football Manager 26 je krenuo s “Mostly Negative” na Steamu (oko 24% pozitivnih recenzija u prvim danima), a specijalizirani mediji navode da je među najlošije ocijenjenim igrama na platformi uopće. U komentarima dominiraju prigovori na zaostajanje sučelja, učestale bugove i osjećaj “stare igre s novom bojom”.

Razlozi nezadovoljstva ponavljaju se: sporo i “trzavo” kretanje kroz menije, rupe u logici utakmica, padovi performansi (posebno na konzolama) te dojam da je dio funkcija ostao nedovršen. Dio igrača zamjera i izostanak day-1 zakrpe, odnosno to što je zakrpa stigla tek dan nakon izlaska.

Pogledajte kako izgleda novi FM26:

Kontekst čini stvar još osjetljivijom: Sports Interactive je prošle godine preskočio izdavanje FM25 - prvo preskočeno izdanje u 20+ godina - uz objašnjenje da igra nije spremna te da ne žele “na silu” izbaciti poluproizvod. Iako su fanovi bili tužni što igra neće izaći, sveukupnio dojam je bio da ljudi razumiju i čak cijene što studio nije išao putem zarade pod svaku cijenu, nego je držao do kvalitete svog proizvoda. Zbog toga je iščekivanje za FM26 bilo ogromno, a početni dojam sada izgleda još slabije.

Je li serijal već imao ovako loš start?

Ne u novijem sjećanju: FM24 je na Steamu dugoročno držao “Very Positive”/~89% prema SteamDB-u, a prijašnji nastavci su uglavnom prolazili znatno bolje od trenutnog stanja FM26. Ovaj pad zato izgleda kao iznimka, a ne pravilo - uz napomenu da će zakrpe i veće “update” verzije vjerojatno mijenjati sliku idućih tjedana.