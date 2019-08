Pola godine Lvl8.-a: Sve što se dosad napravilo za naš gaming!

Lvl8. prošli je tjedan obilježio pola godine postojanja, a u šest mjeseci od njegovog YouTube debija, ovaj je gaming medij već višestruko demonstrirao svoje kvalitete kao informativne, ali i zabavne organizacije. Istovremeno je pokrenuo nekoliko velikih inicijativa namijenjenih razvijanju domaće gaming scene, kako iz perspektive igrač(ic)a, tako i sa stajališta naših razvojnih studija koji stvaraju videoigre.

U nastavku donosimo kratki pregled najvećih dosadašnjih postignuća ove mlade ekipe koja sada, uz dodatna pojačanja, već gleda prema sljedećoj godini, iako s 2019. još nije niti približno gotova.

Lokalne gaming priče i vijesti

Iako se do danas već profilirao u svestranu producentsku kuću, Lvl8. od samog je početka bio i ostao medij; medij od gamera za gamere. Kao takav nastavlja pridavati veliku pažnju događanjima u domaćoj sferi videoigara te prenositi priče šarolikih pojedinaca s naših prostora koji su na ovaj ili onaj način povezani s ovom interaktivnom zabavom.

Od mladog izumitelja konzola, preko talentiranog majstora borilačkih igara kojem ljudi ne vjeruju da je slijep od rođenja, pa sve do čovjeka koji je postigao nešto naizgled nemoguće i unatoč osam godina konzistentnih financijskih gubitaka uspio pretvoriti Zagreb u epicentar regionalne industrije videoigara - Lvl8. kroz ovih je šest mjeseci donosio sve vrste gaming intervjua i reportaža, od dirljivo inspirativnih do naprosto nevjerojatnih.

Na ovo klasično gaming novinarstvo nadovezuje se infotainment serijal Weekly Byte u sklopu kojega rastuća publika u Hrvatskoj i regiji dobiva tjedni pregled posljednjih aktualnosti s domaće i strane gaming scene.

Gaming in the Sky

Prvo veliko okupljanje obožavatelja videoigara u organizaciji Lvl8.-a odvilo se 13.4. na zagrebačkom Jarunu, kada je održan događaj koji je otišao izravno u povijest - Gaming in the Sky.

Najveće zvijezde balkanske gaming scene kao što su Mudja i SerbianGamesBL i mnogi drugi ovom su se prilikom susrele s fanovima, povjerile se medijima i zaigrale battle royale hit PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) 40 metara u zraku, ujedno i okvirnoj visini prosječne osmokatnice na ovim prostorima. Ovaj proljetni spektakl bez presedana poslužio je kao figurativna "točka na i" Lvl8.-ovog predstavljanja široj javnosti.

Okupljanje domaćih gaming nada

Gospodin Paklara, Bassi, ShimeHD i Fico samo su neki od YouTube gaming nada u usponu koje je Lvl8. u sklopu svojeg dosadašnjeg djelovanja uzeo pod svoje produkcijsko krilo i pomogao im isprofilirati se u mlade profesionalce: edukatore, zabavljače i kompetitivne igrače. Uz gamere, ova medijska zajednica u svojim redovima također broji i pripadnike srodne cosplay scene često inspirirane upravo videoigrama.

Lvl8. do danas je također ostvario višestruke suradnje s mnogim drugim poznatim imenima iz ovog segmenta, od Archera7 i Malajskog Tapira, preko Nugata te Crnog i Laure, pa sve do brojnih zvijezda Joomboosa, uključujući i Sikrta. Cilj svakog projekta nastalog iz tih aktivnosti, bio on interan ili ne, jest proizvesti medijski sadržaj koji će informirati, zabaviti i dodatno podići profil najvećih nada ove sfere u Hrvatskoj i regiji, a posljedično i domaće gaming scene, posebice u očima šire javnosti.

Vezano na to, Lvl8. svojim ozbiljnijim formatima također cilja i na ljude koji nisu nužno gameri i gamerice, ali su pod utjecajem stereotipa zbog kojih se ovu industriju kod nas niti danas ne shvaća ozbiljno, čak ni kada ona već godinama stvara nevjerojatan kadar i otvara širok spektar radnih mjesta, kao i ostalih vrsta ekonomskih prilika raznovrsnoj demografiji, neovisno o tome koliko je ona vična videoigrama.

Esports prvenstvo Hrvatske

Najnovija inicijativa Lvl8. posvećena širenju ove pozitivne poruke zove se Esports prvenstvo Hrvatske, a radi se višemjesečnom natjecanju namijenjenom polaznicima svih obrazovnih institucija u državi koje se održava u suradnji s tvrtkom UVI Play uz sponzorstvo Trikodera, Dorine i Shake&Takea, zahvaljujući kojima su svi pristupnici u potpunosti oslobođeni plaćanja kotizacija.

League of Legends, Fortnite i FIFA turniri koji će se održati ili se već održavaju u sklopu ovog nacionalnog prvenstva dati će odgovor na pitanje tko su najveće mlade nade hrvatskog esporta te ih, naravno, adekvatno nagraditi. Organizatori za to vrijeme promoviraju odgovoran pristup konzumiranju videoigara, a i nadaju se i kako će Esports prvenstvo Hrvatske pomoći ubrzati domaći proces normalizacije koncepta gaminga kao legitimnog sporta, nečega što on već godinama neupitno i jest, čemu može posvjedočiti čak jedna cijela milijarda američkih dolara.

Dakako, polazna točka ovakvog ambicioznog turnira i dalje su sami igrači i poklonici videoigara, zbog čega su UVI Play i Lvl8. također osigurali bogat nagradni fond za publiku Esports prvenstva Hrvatske. Oni koji će pratiti nadolazeće mečeve uživo tako imaju priliku osvojiti brojne nagrade, uključujući i Sonyjevu PlayStation 4 konzolu.

Najbolji sadržaj za najbolju publiku

Sve ove napore regionalna publika već je itekako nagradila: uz milijune pregleda videa i objava na društvenim mrežama, kao i članaka na 24sata, stotine tisuća ljudi iz Hrvatske i šire koji su tijekom ovih pola godine počeli pratili Lvl8. također čine jednu izuzetno raznovrsnu i vjernu publiku. Lvl8. danas tako uspješno okuplja brzorastuću demografiju koju povezuje interes za videoigrama i navikava je na najviše produkcijske standarde kakvi i doliče jednoj ozbiljnoj industriji kao što je gaming, pogotovo kada ona prolazi kroz razdoblje apsolutno eksplozivnog rasta u svim segmentima.

U kombinaciji s čestim te izdašnim nagradnim igrama, kao i izravnom komunikacijom s publikom putem društvenih mreža i Discorda, većini gamera dobro poznatog chat servisa, Lvl8. sada suvereno kroči prema do nedavno teško zamislivoj budućnosti. Budućnosti u kojoj industrija videoigara u jednoj Hrvatskoj više ne zapošljava 900 ljudi nego na desetke tisuća njih, u kojoj takav talent ima pristup gospodarskim poticajima, u kojoj esport ima status punopravnog sporta i u kojoj društvo više ne pripisuje stigme interaktivnim medijima, već potiče njihovo odgovorno uživanje i prepoznaje njihov enormni ekonomski, ali i kulturno-umjetnički potencijal.

Upravo je to budućnost o kojoj Lvl8. želi izvještavati i čiji nastanak planira medijski popratiti, a po potrebi i pomoći domaćoj industriji pogurati stvari u slučaju bilo kakvih poteškoća. Sve to zahvaljujući ne samo talentu, već i svim ostalim resursima o kakvima su bilo kakvi iole slični regionalni projekti do sada mogli samo sanjati.

Ruku na srce, gaming se već jako dugo vrti svuda oko nas, a Lvl8. ga sada samo zasluženo izvodi u mainstream vode.