Lvl8. ispitao koliko su Hrvati upoznati s domaćim gamingom

Ideja videoigara kao sporta s profesionalnim igračima, timovima i publikom sve je samo ne nova; ogroman uspjeh platforma kao što su Twitch i brojnih online zvijezda svjedoči tome kako je globalna gaming zajednica već itekako prigrlila svoje najtalentiranije, najkarizmatičnije i u drugim pogledima najistaknutije pojedince, pojedinke i timove.

Pogledajte što Zagrepčani i turisti znaju o eSportu:

No, jeste li znali kako i mnogi ljudi u Hrvatskoj i regiji već žive od gaminga i popratnih aktivnosti vezanih za sferu eSporta? Znači li vam išta ime Luke Perkovića "PerkZ-a," 20-godišnjeg Hrvata koji već pola desetljeća sudjeluje u natjecanjima u popularnoj MOBA igri League of Legends te je do danas utržio oko 2.5 milijuna kuna u nagradnim fondovima brojnih turnira?

Ovih smo dana izašli na zagrebačke ulice kako bi građanima postavili upravo takva i slična pitanja, a sve u sklopu uvertire u prvo ikada Esports prvenstvo Hrvatske koje se krenulo odigravati tijekom vikenda, a trajat će sve do jeseni.

Jedan od uzbudljivih trenutaka iz prve runde LoL ždrijeba Esports prvenstva Hrvatske

Detaljne rezultate tog zadatka možete pogledati u videu iznad, a iako se Hrvati nisu previše iskazali po pitanju znanja o profesionalnom gamingu, ni većina turista koje smo zatekli na ulicama naše metropole nije mogla vjerovati kada smo im rekli kako su videoigre već sada sport vrijedan milijardu dolara ispred kojeg, prema praktički svim procjenama, stoje još godine eksplozivnog rasta.

Kako videoigre mogu pomoći ne samo stvoriti nova radna mjesta koja obuhvaćaju i tradicionalna zanimanja kao što su programiranje, menadžment i novinarstvo, već i služiti kao sredstvo pozitivne društvene promjene nedavno je objasnio Marko Komerički, logistički veteran iz tvrtke UVI Play koja u partnerstvu s gaming zajednicom Lvl8. stoji iza Esports prvenstva Hrvatske, ali i nekih drugih spektakularnih događanja kojima ste već ranije mogli svjedočiti.

