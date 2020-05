Prihodi od video igara u 2020. rastu na 160 milijardi dolara

Na globalnom tržištu video igara u ovoj godini bit će ostvareni prihodi od 159,3 milijarde dolara prihoda, što bi bilo 9,3 posto više nego godinu ranije, podaci su iz izvješća kompanije Newzoo.

U Newzoo-u prognoziraju i da će prihodi te industrije do 2023. godine premašiti 200 milijardi dolara prihoda.

Usporedbe radi, Disney je u prethodnom kvartalu zabilježio gubitak od 1,4 milijarde dolara, a cijela filmska industrija je od početka godine izgubila blizu 10 milijardi dolara, zbog mjera suzbijanja pandemije koje su pokosila i druge sektore industrije zabave, pokazalo je više istraživanja.

Najveći rast prihoda bit će u segmentu igara za mobilne uređaje, čemu su tijekom pandemije koronavirusa doprinijeli zatvaranje mnogih internetskih kafića i sve veća dostupnost mobilnih uređaja. Prema analitičaru Newzoo-a Tomu Wijmanu, prihodi od prodaje igara za mobilne uređaje u 2020. godini dosegnut će 77,2 milijarde dolara ili 13,3 posto više u odnosu na 2019. godinu.

Procjenjuje se i da će od 2,7 milijardi korisnika igara njih 2,6 milijardi igrati na mobilnim uređajima. Međutim, svega 38 posto platit će za igru na mobitelu, pokazuje istraživanje.

Jedini sektor u industriji igara za koji se očekuje gubitak prihoda jest igranje igara temeljenim na pretraživačima i to ove godine za 13,4 posto, na 3,08 milijardi dolara.

Prema Wijmanu, rast prihoda uobičajeno je daleko sporiji u svijetu igara za osobna računala, jer najpopularnije igre postoje već tri godine, pa i više od desetljeća. Dodatno, internetske igre bilježe upravo zbog Covida-19 neka kašnjenja. Očekuje se da će ove godine prodaja igara na osobnim računalima porasti za 4,8 posto, na 36,9 milijardi dolara.

- Ako netko želi igrati baš određenu, više je nego vjerojatno da će pričekati još koji mjesec. Naravno, ako se to pretvori u pola godine ili godinu čekanja, priča se mijenja. Međutim, to nismo zabilježili. Možda bilježimo nešto malo više kretanja na sivom tržištu, ako su igre dostupne u drugim zemljama, no čak i to će biti ograničeno na nekolicinu velikih zaljubljenika koji ne mogu dočekati da igraju određenu igru - rekao je Wijman.

No, kako ističe, preuzete igre na osobnim računalima drugačija su priča.

- Prvenstveno, tržište će se normalizirati nakon rekordnih mjeseci angažmana i potrošnje koje sada bilježimo. Bit će izazov za tvrtke koje proizvode igrice da zadrže neke od novijih igrača, no očekujemo da će dio novih igrača i dalje igrati. Pandemija je sigurno ubrzala pomak prema digitalnoj prodaji na konzoli - rekao je Wijman.