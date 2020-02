Samo na Digital Takeoveru saznajte sve o letećem taksiju

FACC je vodeća tehnološka kompanija u zrakoplovstvu

EHang 216,, prevozit će 2 putnika na malim visinama na udaljenosti do 35 kilometara i tako pružiti. Letjelicu je kineska kompanija EHang u suradnji s austrijskom aeronautičkom grupom FACC javno predstavila u travnju prošle godine u Beču, a za širu uporabu ovog taksi – drona čekaju se još odobrenja pojedinih zrakoplovnih vlasti. Na EHang-u 216 prije lanasiranja obavljeno je 7000 sati leta, u kojima je sudjelovalo 2000 ljudi, a zbog čega je ovatrenutačno najzanimljivijena svijetu odgovorit će izvršni direktor austrijske zrakoplovne kompanije FACC-au stručnom predavanju na najvećem regionalnom inovacijskom i transformacijskom summitu13. ožujka na Zagrebačkom Velesajmu.

Robert Machtlinger svoju je karijeru gradio godinama unutar FACC – a. Iskustvo je stjecao radeći u raznim odjelima, a na dužnost izvršnog direktora tvrtke FACC AG stupio je 2017. Njegova uloga iznimno je važna za poslovanje tvrtke jer je Machtlinger odgovoran za strateško usmjeravanje, prodaju i marketing, upravljanje programima, kvalitetu i korporativne komunikacije kompanije koja se trenutno smatra vodećom tehnološkom tvrtkom na rastućem svjetskom tržištu zrakoplovstva. Kao dio kineske državne megakompanije Aviation Industry Corporation of China, jedne od deset najvećih kineskih tvrtki, FACC, sa sjedištem u Austriji dio je globalnog tržišta i surađuje sa svjetskim liderima u zrakoplovnoj industriji. FACC je tvrtka s više od 3400 zaposlenika iz 38 zemalja koji rade na 13 lokacija u svijetu, a 2018./2019. ostvarili su veliki prihod od 781,6 milijuna eura.

Machtlinger će na Digital Takeoveru predstaviti budućnost prijevoza

FACC investira i u Hrvatskoj

Predavači i stručnjaci iz cijelog svijeta

Više od 40 expo predavača predstavlja tehnološka dostignuća

Prema najavama iz obje kompanije, austrijske i kineske, letjelica EHang 216 spremna je za industrijsku proizvodnju, a unatoč tome štojoš nisu reglulatorno riješeni, tvrtka ima već tisuće predbilježbi i planira započetiove godine. Plasiranjem letjelice u komercijalne svrhe FACC i njegov partner EHang pružaju nov,prihvatljiv oblik mobilnosti. EHang 216 za sad se ne planira ponuditi na prodaju privatnim kupcima, no zato su se za njega među prvim klijentima predbilježilete tvrtke koje se bave. Austrijska kompanija do sredine 2021. godine planira proizvesti 300 ovakvih dronova-taksija.EHang 216 predstavlja revoluciju u prometnom rješenju. Ona naime otvara zračni prostor kao treće rješenje za probleme velikih gradova vezanih za prijevoz, ali i šire. Spektar mogućnosti primjene letjelice EHang 216 je velik – od opće uporabe u logistici do transporta hitno potrebne robe, lijekova koji spašavaju živote te pomaganja u slučaju ekoloških katastrofa. Osim, fokus je naza korisnike koja se postiže novim tehnologijama i najnovijim proizvodnim procesima. Istraživanja tržišta ne samo da u ovom segmentu predviđaju tržište vrijedno milijardu dolara u sljedećem desetljeću, nego i potvrđuje potencijal za cjelokupnu industriju mobilnosti. Kao dizajner, proizvođač i dobavljač cjelokupnog sustava naprednih laganih komponenti izrađenih od kompozita, FACC kompanija aktivno radi na oblikovanju, a nedavno je uložila sredstva i u posao uRobert Machtlinger se u nedavnom boravku u Zagrebu susreo s aktualnim premijerom i ministrom gospodarstva te najavio da FACC-ovuu Hrvatskoj vrijednu 33 milijuna eura.u blizini Zagreba proizvodit će dijelove koji će se ugrađivati u najpoznatije svjetske zrakoplove i njihove motore: Airbus, Boeing, Bombardier, Rolls-Royce. FACC bi ovom investicijom trebao otvorit, a proizvodnja u tvornici planira se započeti 2021. godine.Na Digital Takeoveru predavanje će u više od 20 satiodržati preko 40 predavača među kojima se posebno ističu, suosnivač globalnog diva Netflix,, slavni australski performer i umjetnik, koji svojim radom pomiče granice ljudskog tijela, kraljevi startupa, vodeći hrvatski astronom i znanstvenik,, savjetnik švedskog ministra za digitalizaciju,, digitalni genije iz LEGO svijeta,, svjetska food futuristica,predsjednica organizacije Blockchain Alliance Europe,, suosnivač globalne kompanije za dostavu hrane Wolt,, jedan od najboljih svjetskih nogometnih trenera,, generalni direktor tvrtke Microblink,, predsjednik Uprave Securitas Hrvatska, ali i razni državnici, vizionari, inovatori, tehnološki izumitelji, financijski i digitalni eksperti i marketinški stručnjaci.Ove godine posjetitelji će u novom expo dijelu summita dobiti ekskluzivan cjelodnevni uvid uhrvatskih kompanija. Na licu mjesta moći će testirati napredneiz raznih industrija. Takopredstavlja najnovija rješenja za zaštitu pojedinaca i objekata, Mate Rimac sofisticiraneatraktivne igračke – tenkove,bespilotnu letjelicu, auređaj za projekciju virtualne stvarnosti. Tu su još i tehnološke inovacije iz tvrtkei ekološki održive tenisice, a premijerno će biti predstavljenainteraktivna mobilna aplikacija. Radi se o tehnologiji koja mijenja način gledanja video sadržaja i dodaje. Posjetitelji će tijekom Digital Takeovera imati na raspolaganju i, višenamjensku aplikaciju za event menagmente čije će prednosti kao krajnji korisnici moći iskoristiti za joši praćenje programa summita. Digital Takeover ove godine poseban naglasak stavlja upravo naapostrofirajući ga kaou stvaranju kvalitetnei općenito poslovne klime u društvu čime evidentno postaje nezaobilazan događaj u 2020.Stoga ne propustite priliku nabavite svoju kartu čija. Kupnjom paketa kotizacija možete ostvaritiu odnosu na redovnu vrijednost paketa:4 + 1 gratis – 20% uštede9 + 3 gratis – 25% uštede12 + 5 gratis – 30% uštede

Tema: Digital Takeover