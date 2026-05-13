Samsung i sindikat nisu postigli dogovor o plaćama: J. Koreji prijeti štrajk, uključila se vlada

Južnokorejski elektornički div Samsung i sindikat nisu uspjeli u srijedu postići dogovor o plaćama, čime je porastao rizik od masovnog štrajka koji bi mogao pogoditi proizvodnju čipova, a posljedično i cijelog južnokorejsko gospodarstvo, pa se uključila i tamošnja vlada.

Zastoj u pregovorima uslijedio je nakon dvodnevnih maratonskih razgovora uz posredovanje tamošnje vlade. Premijer Kim Min-seok sazvao je hitan sastanak ministara i poručio da se situacijom mora pažljivo upravljati zbog mogućeg utjecaja na nacionalno gospodarstvo. Pozvao je i na nastavak dijaloga između uprave i sindikata kako bi se pod svaku cijenu izbjegao štrajk.

Dionice Samsunga, najvećeg svjetskog proizvođača memorijskih čipova i važnog dobavljača AI industrije, pale su tijekom trgovanja na južnokorejskoj burzi i do šest posto, čime je izbrisano više od 66 milijardi dolara tržišne vrijednosti te kompanije, ali su nakon vijesti o hitnom sastanku ministara smanjile gubitak na 0,7 posto.

Sindikat, nezadovoljan velikom razlikom u bonusima radnicima u odnosu na konkurentski SK Hynix, zaprijetio je 18-dnevnim štrajkom od 21. svibnja ako zahtjevi radnika ne budu prihvaćeni. U štrajk bi moglo krenuti više od 50.000 zaposlenika, što bi moglo izazvati kašnjenja isporuka i dodatno podići cijene čipova.

Predstavnik sindikata Choi Seung-ho rekao je da Samsung nije odgovorio ni na jedan ključni zahtjev te dodao da sindikat zasad ne planira nastavak pregovora, osim ako kompanija ne iznese “ozbiljan prijedlog”.

Zahtjevi sindikata usredotočuju se na rast plaća za sedam psoto i Samsungov sustav bonus temeljen na učinku. Sindikat navodno zahtijeva da Samsung dodijeli 15 posto svoje operativne dobiti radnicima kao bonuse za učinak, ukine ograničenja isplate bonusa i formalizira strukturu bonusa. Uprava Samsunga ponudila je dodijeliti 10 posto operativne dobiti za bonuse i osigurati jednokratni poseban paket naknada, prema južnokorejskoj novinskoj agenciji Yonhap.

Samsung je priopćio da žali zbog neuspjeha pregovora te da će nastaviti pokušavati izbjeći najgori scenarij kroz “iskren dijalog” sa sindikatom. Nacionalna komisija za radne odnose, koja je posredovala u pregovorima, navela je da je proces zaključen zbog velikog razilaženja dviju strana i zahtjeva sindikata za prekid razgovora.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je rival SK Hynix prošle godine prihvatio zahtjev svog sindikata za ukidanje ograničenja bonusa. To je potaknulo rast članstva u Samsungovu sindikatu, koji sada okuplja više od 90.000 radnika, odnosno više od 70 posto zaposlenih u Samsungu u Južnoj Koreji.