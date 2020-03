Na Digital Takeoveru sve o pošti budućnosti ekskluzivno

Dostava dronovima, brza isporuka u samo jednom danu, uvođenje robota za prijevoz te inovativni dBox uz koji više neće biti potrebno preuzimati pakete u pošti – sve su to samo neki od inovativnih projekata kojima Hrvatska pošta razvija industriju 4.0 te kreće u smjeru povezivanja sustava baziranih na internetskoj tehnologiji radi uspostave komunikacije između strojeva, ljudi, proizvoda i poslovnih sustava.

Njihov tim se aktivno bavi uvođenjem novih rješenja u poslovanje, od robota, autonomnih vozila, proširene stvarnosti, analitike podataka i interneta stvari, a na najvećem regionalnom summitu & expou Digital Takeoveru, Hrvatska pošta predstavit će neke od njih.

Tu je autonomni robot- prvi hrvatski industrijski robot, kojeg je u prosincu prošle godineuvela za prijevoz paleta u. Predstavit će i, električno vozilo koje koriste za dostavu u užim gradskim jezgrama zbog praktičnosti i lakoće upravljanja. Kvadribicikl ima i prtljažnik za pakete, a njegovim korištenjem Hrvatska pošta godišnje ćeza 7,6 tona.Izložena će biti ikojom je Hrvatska pošta uspjela obaviti prvu dostavu od zadarske luke Gaženice do Preka na otoku Ugljanu. Riječ je okoja može prenijetii leti potpuno autonomno unaprijed. Tijekom ovogodišnjeg pilot-projekta, dron je desetak puta, a letio je i po buri. Posjetitelji će moći vidjeti i kako funkcionira inovativni dBox. Riječ je o metalnoj kutiji koja se montira ispred doma, slično kao i poštanski sandučić, pa je dostava paketa moguća i. Korisnici po svoj paket više neće morati odlaziti u poštu nego će ga jednostavno preuzeti iz svog dBox-a.

Osim toga, treba spomenuti i kako su u Hrvatskoj pošti su u studenom prošle godine preuzeli Locodels te tako korisnicima s područja Zagreba i okolice ponudili mogućnost dostave istog dana. U zadarskim poštanskim uredima su pak proveli pilot-projekt otkupa kriptovaluta. Nakon što su se rezultati tog projekta pokazali uspješnim i to da postoji interes korisnika, odlučili su proširiti tu uslugu na 55 poštanskih ureda u svim županijama. U tim istim uredima se kriptovalute (Bitcoin, Ethereum, Stellar, Ripple i EOS) mogu promijeniti u kune i to podnošenjem zahtjeva koji se skenira putem QR koda.

To da u vremenu, za Hrvatsku poštu postojiza razvoj novih usluga u digitalnom okruženju zna i, koji je od 2017. na poziciji predsjednika Uprave HP-a. Upravo pod njegovim vođenjem, Hrvatska pošta prometnula se u modernog poštanskog operatora koji zna da za sigurnutreba izgraditi ozbiljne preduvjete i isprobati rješenja koja su do jučer možda bila potpuno nezamisliva. Sa svojom uspostavljenom nacionalnom mrežom i iskustvom u isporuci, a uz uvođenje novih tehnologija, pošta postaje učinkoviti partner ui drugim segmentima poslovanja.Ivan Čulo bit će govornik na Digital Takeoveru , najvećem regionalnom. Uz njega, više o stvaranju pošte budućnosti govorit će i izvršni direktor za digitalnu transformaciju, koji se pridružio timu Hrvatske pošte upravo na poziv Ivana Čule. Radošević je jedan od vodećih hrvatskih IT stručnjaka, s bogatim iskustvom u privatnom sektoru. U svom raduslabe točke infrastrukture, a jednako takokoji će sutra činiti razliku u poslovanju i pristupu korisnicima.

