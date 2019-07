Tajna uspjeha najmaturanata: Rad, natjecanja i dobri učitelji

Tinu, Ivu, Filipa i Marka povezuje nekoliko stvari. Oni su ovogodišnji najmaturanti, svi su upisali fakultete u Hrvatskoj i svi kažu kako su se za državnu maturu pripremali kroz cijelu srednju školu te posebno na natjecanjima.

Naši sugovornici su uspješni u različitim područjima, od trenutačno najrazvikanije informatike i matematike, do hrvatskog jezika, povijesti, fizike... A u godini u kojoj su učenici pokazali najslabije znanje u deset godina polaganja državne mature, ipak je zavidan broj srednjoškolaca koji pokazuju itekako dobre rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Među njima je i Filip Vinković (18) iz Svetog Martina na Muri. On je ove godine završio Gimnaziju “Josip Slavenski” u Čakovcu te je test iz više razine matematike na državnoj maturi riješio bez pogreške.

- Imao sam jako dobru podlogu. Nije mi bilo teško i očekivao sam da ću sve dobro riješiti. S matematikom sam se počeo baviti još prije polaska u školu. Ljubav prema tom predmetu usadila mi je sestrična Ivana, koja je bila po državnim natjecanjima.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Filip Vinković iz Čakovca, učenik je Gimnazije Josip Slavenski. Sa sto posto točnosti riješio je višu razinu matematike na državnoj maturi

Samostalnost i upornost

Tako sam krenuo i ja, najprije samostalno, a onda sam kroz školovanje nadograđivao i napredovao u svojem znanju. Na državnim natjecanjima sam sudjelovao od petog razreda osnovne škole do 4. srednje - kaže nam inteligentni i skromni mladić koji je interes za matematiku pokazivao još prije polaska u osnovnu školu.

Sličnu samostalnost i upornost uvijek je iskazivao i Marko Rajković iz Mece kraj Osijeka, dobitnik nagrade “Sakač” za najbolje napisani test informatike na državnoj maturi.

- Zanimanje za informatiku, matematiku i fiziku njegujem od osnovne škole i jednostavno sam se pronašao u tome. Kako je netko dobar u glazbi, tako sam ja u informatici, matematici i fizici. Također treba znati i postaviti granice te ne pretjerivati - objasnio nam je Marko.

Osim temeljnog interesa za područje u kojemu su dobri, svi su nam rekli i kako su imali veliku potporu svojih nastavnika te da ih je srednja škola dobro pripremila za fakultet.

Istaknula je to i dobitnica nagrade “Marin Soljačić” za najbolji uspjeh na maturi, Iva Barać (19) iz Splita.

- Nije jednostavno to postići, ali ako se redovito uči i radi, moguće je. Zadnja dva mjeseca samo sam ponavljala gradivo koje sam usvojila kroz cijelu srednju školu. Išla sam u super školu, koja nas je od početka dobro pripremala, tako da smo svi upisali željene fakultete - rekla je Iva u petak na dodjeli nagrade.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Tina Čatlaić iz Čakovca bez pogreške je napisala državnu maturu iz hrvatskog jezika

Motivirani su da uspiju

A da su čvrsta povezanost i potpora nastavnika neophodni za uspjeh naših učenika, potvrdila nam je i prof. Deana Bokšić, ravnateljica III. gimnazije Split, koju je Iva završila s najboljim prosjekom.

Ova prirodoslovno-matematička gimnazija obrazuje najuspješnije splitske učenike, njihovi se polaznici pripremaju za maturu godinama, a dobar dio profesora učenicima je na raspolaganju i izvan radnog vremena.

- U školi već kod upisa dobivamo izvrsne učenike koji su spremni raditi, a dočekuje ih visoka razina kvalitete i profesionalnosti našeg kadra koji učenicima puno daju, ali i traže. Izrazito se pridaje pažnja sklonosti učenika prema određenim predmetima i neprestano se podiže ljestvica, i to tako da učenici sami žele i budu motivirani za napredak - ističe prof. Bokšić.

I to ističu redom ravnatelji škola iz kojih dolaze najbolji maturanti, poput Prirodoslovne škole “Vladimir Prelog” i Tehničke škole “Ruđer Bošković” u Zagrebu, čija je dva maturanta ove škole Ministarstvo znanosti i obrazovanja nagradilo za sto posto riješenu državnu maturu. Pritom, nastavnici koji rade s najboljim učenicima ne štede ni sebe ni svoje vrijeme kako bi dobili najbolje rezultate.

Foto: PIxsell Iva Barać jedina je ove godine potpuno točno riješila dva testa državne mature

- Imamo intenzivne pripreme za maturu kroz četvrtu godinu školovanja, a zapravo one već počinju od 2. razreda. Naši profesori dolaze i subotama u školu kako bi pripremali učenike za maturu, a taj dodatni angažman nije lak ni učenicima. No time sami pokazuju odgovornost i zrelost kako bi se upisali tamo gdje žele. U školi vlada pozitivna atmosfera, učenici osjećaju da je profesorima stalo do njihova uspjeha, a i međusobno potiču jedni druge - kaže nam ravnateljica III. splitske gimnazije.

S time se slaže i ravnateljica Gimnazije “Josip Slavenski” iz Čakovca, Sandra Breka-Ovčar. Iz te škole dolazi dvoje ovogodišnjih najmaturanta, Filip Vinković i Tina Čatlaić.

- Tina i Filip su iskusni državni natjecatelji, dobitnici medalja i priznanja, iznadprosječno sposobni i motivirani učenici. Višegodišnje sudjelovanje na natjecanjima pozitivno je pridonijelo tome da ispitima državne mature pristupe ozbiljno te im dalo potrebno samopouzdanje i sigurnost za ovu zahtjevnu ispitnu situaciju, uz izloženost stresu i riziku.

Natjecanja su najbolja priprema

Nijedan uspjeh nije slučajan, tako da su se naša očekivanja poklopila s onim što su Tina i Filip postigli, upravo zato što je ovaj posljednji rezultat samo nastavak njihova dugogodišnjeg predanog i ozbiljnog rada. Pred njima je sjajna budućnost, a visoko postavivši granice postignuća, i sebi i drugima, poticaj su i motivacija svim učenicima i nastavnicima da se uloženi trud i angažman uvijek isplate - istaknula je Sandra Breka-Ovčar.

A najbolji učenici redovito u svojem CV-ju imaju i brojna natjecanja, poput onih u MIOC-u. To je izvrstan način, kažu, da u pozitivnom, ali poticajnom okruženju testiraju i nadograđuju svoje znanje.

Natjecanja, ona državna, te međunarodna, poput znanstvenih olimpijada, svi kažu, najbolja su priprema za ono što ih čeka na državnim maturama. Takva je poruka i našeg znanstvenika Marina Soljačića, koji već nekoliko godina dodjeljuje nagrade najboljima:

Talent je presudan, ali ne i dovoljan

- Najvrednije što imamo su ljudi. Talent je presudan za većinu organizacija i društvo. Ali nije dovoljan za uspjeh, nužan je i naporan rad.

Foto: PIxsell Marko Rajković iz Osijeka sa sto posto točnosti napisao je državnu maturu iz informatike

Stalni rad, zalaganje nastavnika koji ih guraju preko njihovih granica, ali i shvaćanje da se vrhunski rezultati postižu upornim ulaganjem u sebe, timskim radom i širenjem vlastitih znanja, recept su naših najboljih učenika.

To je recept koji se odavno primjenjuje u obrazovnim sustavima najnaprednijih zemalja, jer te vještine od svojih zaposlenika posljednjih 15-ak godina traže najuspješniji poslodavci. Škole i nastavnici koji su to shvatili dobivaju sve bolje učenike.

Pozitivno je i to što su svi ovi učenici upisali fakultete u Hrvatskoj. No hoće li svoje visoke kriterije moći ispuniti ovdje i hoće li Hrvatska znati iskoristiti njihove sjajne potencijale, tek ostaje vidjeti. Nažalost, statistika im zasad ne ide u korist.

