Valve otkrio cijene Steam Machinea: Globalna kriza s memorijom napuhala troškove

Valveov dugoiščekivani Steam Machine konačno ima cijenu, a ona je, kako prenosi The Verge, nevjerojatno visoka. Konfiguracija s 512 GB prostora za pohranu koštat će vrtoglavih 1.049 dolara, dok će verzija s dva terabajta dosegnuti čak 1.349 dolara. U te cijene nisu uključeni ni kontroleri, što dodatni trošak čini još većim. Ovako visoke cijene izravna su posljedica globalne nestašice komponenti koja je prisilila tvrtku da napusti svoje prvotne planove o cjenovnoj politici.

Razlog zašto su cijene toliko visoke leži u činjenici da Valve ne subvencionira hardver, ali i u krizi koja potresa tržište. Inženjeri iz Valvea u intervjuu za YouTube kanal Gamers Nexus otvoreno su govorili o brutalnoj stvarnosti nabave RAM memorije u 2026. godini. Suočeni su s "uzmi ili ostavi" ponudama od malobrojnih dobavljača poput Samsunga, Microna i SK Hynixa, s kojima praktički nema prostora za pregovore.

Nema pregovora s dobavljačima

Na pitanje novinara Gamers Nexusa jesu li uspjeli osigurati ugovore za memoriju izravno s dobavljačima, Valveov inženjer Pierre-Loup Griffais dao je poražavajući odgovor.

​- Gledajte, nema nikakvih ugovora. Nema ničega. Ti nam tipovi daju cijenu svaki mjesec ili tako nešto i kažu: 'možete kupiti ovoliko', i to je 'da' ili 'ne'. A ako kažemo ne, onda više nikad ne razgovaraju s nama -

Valve, naravno, nije jedina tvrtka koja se našla u problemima zbog nestašice memorije. Kriza tjera brojne proizvođače hardvera na značajne promjene u cijenama. Čak je i izvršni direktor Applea, Tim Cook, upozorio na nadolazeća poskupljenja za iPhone, Mac i druge uređaje, nazivajući situaciju s cijenama RAM-a "neodrživom". Analitičari ne predviđaju da će se stanje uskoro poboljšati, a nestašica bi se mogla nastaviti sve do 2028. godine.

Kriza vođena umjetnom inteligencijom

Glavni uzrok nestašice i vrtoglavog rasta cijena RAM-a jest golema potražnja za memorijom visokih performansi (HBM), koju masovno koriste AI akceleratori tvrtki poput Nvidije. Proizvođači su preusmjerili svoje kapacitete s potrošačkog DDR4 i DDR5 RAM-a na znatno profitabilniji HBM, što je stvorilo ogroman manjak na tržištu za osobna računala, konzole i druge uređaje.

Ovaj strukturni pomak na tržištu doveo je do udvostručenja, pa čak i utrostručenja cijena RAM modula od kraja 2025. godine. Primjerice, standardni 32 GB DDR5 komplet, koji je u listopadu 2025. koštao između 100 i 200 dolara, sada se prodaje za više od 350 dolara. Cijela tehnološka industrija osjeća posljedice. Microsoft je povisio cijene svoje Surface linije proizvoda, dok je Meta kao razlog za poskupljenje svojeg Quest 3 headseta navela upravo nestašicu memorije.

Neizvjesnost seže i do same konfiguracije uređaja

Situacija s opskrbom toliko je teška da će Valve isporučivati Steam Machine s jednom pločicom od 16 GB RAM-a ili s dvije pločice od osam GB. Koja će se konfiguracija naći unutar pojedinog uređaja ovisi isključivo o "opskrbi koju uspijemo osigurati", rekao je Griffais. Prema Gamers Nexusu, "dvokanalna memorija objektivno će raditi bolje od jednokanalne", no Valveov inženjer Yazan Aldehayyat tvrdi da u testiranjima tvrtke nije bilo "nikakve mjerljive razlike" tijekom igranja igara, bez obzira na to je li ugrađena jedna ili dvije pločice RAM-a.

Valve nije službeno podijelio koja je bila originalna planirana cijena za Steam Machine. Ipak, nedavna poskupljenja Steam Deck OLED modela - 240 dolara za verziju od 512 GB i 300 dolara za verziju od jednog TB - "trebala bi vam dati grubu procjenu koliko se ciljana cijena Steam Machinea pomaknula", rečeno je u jednom intervjuu. Ako oduzmemo ta ista poskupljenja od trenutačnih cijena Steam Machinea, dolazimo do teoretskih originalnih cijena od 809 dolara za model od 512 GB i 1.049 dolara za model od dva TB. I te su cijene i dalje visoke, ali ne toliko teške za prihvatiti kao one koje je Valve na kraju bio prisiljen otkriti.

*uz korištenje AI-ja