Zbog promjene signala ljudi su više kupovali nove televizore

NAVALA Mnogi koji program gledaju preko antene ovih su dana kupili novi televizor jer stari ne prima novi signal

<p>Nema slike na televizoru, zabrinuto su viknuli mnogi ovih dana. Odašiljači i veze isključili su stari signal, pa oni koji televizijski program prate preko antene više ga nisu mogli gledati.</p><p>Stari signal gase postupno, po digitalnim regijama od 17. listopada, a zadnje će ga ugasiti na splitskom području 12. studenoga. No iako se puno o tome objavljivalo, nisu svi znali kako dobiti sliku na svojem televizoru. Na nekim televizorima samo treba ponovno pokrenuti pretraživanje kanala kako bi pronašao nove, u visokoj rezoluciji. Taj novi DVB-T2 signal može primati većina televizora koja nije starija od tri godine, a u bolje modele se takav prijamnik ugrađivao i prije sedam, osam godina.</p><p>No mnogi su se preplašili kad im je nestala slika i požurili su kupiti novi televizor. Sliku na starom televizoru mogu dobiti i priključenjem DVB-T2 prijemnika, Set top boxa, pa će uz novi signal slika biti puno bolja. Oni koji imaju pretplatu za TV kod teleoperatera sad nisu morali ništa podešavati na televizorima, a neki su, umjesto kupnje televizora ili prijamnika, sad ugovorili tu uslugu.</p><p>- Prodaja televizora je porasla i do 60 posto. Kupovali su televizore koji stoje između 2000 i 4000 kuna, a kod nas inače kupuju skuplje modele. Jako je porasla i prodaja DVB-T2 prijamnika u zadnjim danima, kako se gasio stari signal po regijama - rekli su iz Sancta Domenice.</p><p>I drugi su prodavali više.</p><p>- Višestruko je povećana prodaja televizora u odnosu na isti period lani. Najviše su kupovali one jeftinije, dijagonale do 100 centimetara. I prodaja DVB-T2 prijamnika enormno se povećala, kupuju one do 200 kuna, a svi modeli imaju slične specifikacije - kažu u Emmezeti.</p><p>I u Pevexu su bile gužve.</p><p>- Prodaja se najviše povećala u danima prije i nakon gašenja signala po regijama. Televizora smo prodali višestruko više nego lani u istom razdoblju, a kupuju sve vrste i veličine. Puno smo prodali i prijamnika - rekli su u Pevexu.</p><p>Oni koji su do sada preko antene zbog slabog signala mogli gledati samo HRT1, HRT2, RTL i Nova TV, sad će moći i HRT3, HRT4, RTL2 i Domu jer je signal jači.</p>