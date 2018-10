Diana radi sklekove s toalet papirom: 'To je umjesto bučica'

Fitness trenerica Diana Morić (30) poznata je po tome što često vježba u toplini vlastitog doma i pritom koristi nesvakidašnje rekvizite. Do sad je koristila kofer, stolac, a često joj pri vježbanju društvo pravi pas Medena kojeg je udomila. Za trening je ovoga puta kao rekvizit uzela - toaletni papir.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Želim motivirati ljude na zanimljiv način i skrenuti im pažnju na trening. Uvijek koristim neke rekvizite, a ovoga puta to su bile i role toalet papira! Inače se te vježbe u teretanama rade sa malim bučicama, rekla je Diana koja ističe da može napraviti i do 50 sklekova u jednoj seriji, i to muških...

Atraktivna Novosađanka svakodnevno vježba i ističe kako bi žene svaki dan za sebe morale izdvojiti barem pola sata.

- Treniram kada god stignem i gdje god mogu, kaže lijepa Morić. Obožavateljice koje su probale vježbati po Dianinim uputama, itekako su zadovoljne rezultatima.

- Obožavam tebe i tvoje snimke. Divno je gledati i vježbati s tobom, samo su neki od komentara Dianinih vjernih vježbačica. Svoje fotografije često objavljuje i na Instagramu na kojem je prati više od 500 tisuća obožavatelja. Tajna njenog izgleda leži u vježbanju i zdravoj prehrani.

- Kod mene se sve jede pravilo raspoređeno i trenira se svaki dan 30 minuta! To je ono što svaka žena na ovom svijetu mora izdvojiti za sebe! Ništa to nije niti skupo niti nedostupno i zato žene koje koriste moj program i postižu sjajne rezultate, zaključuje Diana.