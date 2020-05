Emilija Kokić: 'I dalje mislim da se to dogodilo nekom drugom'

Prošla je trideset jedna godina od pobjede Emilije Kokić na Eurosongu s pjesmom 'Rock me'. Pjevačica se prisjetila najuzbudljivijeg događaja u karijeri i na YouTube kanalu 24sata reagirala na svoj eurovizijski nastup koji se održao u švicarskoj Lausannei. Od Jugoslavije se nije previše očekivalo, no luckasta pjevačica je uspjela televizijski spektakl dovesti u Zagreb.

- Taj osjećaj prvog dana probe je bio užasavajuć, vladala je trema, ali više bih ja rekla odgovornost. Mi smo bili mlad i anoniman bend. Većini zemalja se događa da kad pošalju mlade ljude koji nemaju iskustva, onda im treba cijeli tim da ih podrži, da bude uz njih, da se osjećaju sigurno. Tako je nama i bilo, mi smo osjećali sigurnost. No svejedno, sam taj osjećaj koliko milijuna ljudi vas gleda, a emisija je uživo i nemate mogućnost pogriješiti i reći 'čekajte, dajte da još jednom ponovim' - rekla je.

Imala je tek 21 godina, a uz nju, grupu su činili Dalibor Musap (klavijature i vokal), Nenad Nakić (bas i vokal), Zvonimir Zrilić (gitara i vokal) i Boško Colić (bubnjevi).

U Švicarsku su stigli nekoliko dana ranije, a svaki dan su se održavale probe. Kaže da su se tako postepeno navikavali na pozornicu te da joj je postalo jako ugodno. Zbog toga je pobjednički nastup odradila puno bolje nego što je očekivala. Trema je nestala, a reflektori su tome dodatno pridonijeli jer nije vidjela publiku te je imala osjećaj kao da su sami u dvorani. Nagomilanom stresu otežala je jedna anegdota, koja se tad činila ogromnim problemom, a danas joj izmami osmijeh na licu.

- Izgubila nam se prtljaga sa scenskom odjećom. I to traženje je trajalo četiri do pet dana. Mi smo tek dan prije nastupa dobili prtljagu. Uopće ne znam kako smo to uspjeli, nadali smo se i vjerovali da će nam aviokompanije vratiti izgubljenu prtljagu i stvarno se to dogodilo - rekla je. Zahvaljujući stilistici, kaže, na pozornici su izgledali poput 'izvanzemaljaca', potpuno stilizirani.

- Imam osjećaj kao da je to bio netko drugi jer to je kao da ja vas pitam 'sjećate li se prvog dana kad ste sjeli u školsku klupu'. Vjerojatno se nekako može vratiti sjećanje, no ovog trenutka ne mogu povezati sjećanja. To je bila prevelika količina različitih emocija. Glava mi je bila zbunjena, no srce je to znalo udomiti - priznala je.

Nagradu joj je na pozornici uručila svjetska diva Celine Dion, a Emiliji je i danas toplo oko srca kad se sjeti tog trenutka.

