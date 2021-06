Josipa (26) smo uhvatili na ulici i pitali želi li zaraditi 1000 kuna ako spremi ribu. Bio je skeptičan oko toga i nije vjerovao da će dobiti 1000 kuna, ali ubrzo je pristao na izazov. U tome će mu pomoći profesionalni chef Marko Palfi kojemu je pripremanje ribe jednostavan zadatak.

- Često sudjelujem u kuhanju, ali to je samo priprema i čišćenje, a glavni dio kuhanja ostavim zaručnici - rekao je Josip koji kaže kako mu je do sada najveći izazov bilo pripremanje piletine s tjesteninom. Što se tiče ribe, jede samo oslića, ali svjedeno vjeruje u sebe u ovom izazovu.

Za početak je trebalo oguliti i narezati krumpir. Palfi je gledao i 'pucao' od smijeha, a u jednom trenutku je bio iznenađen Josipovom snalažljivošću.

- I sad neka meni netko opravda kuhanje, zbog pripreme povrća ja sam izgubio 10 minuta. Do sada sam mogao već nešto naručiti i pojesti gotovo. Da mi niste platili, ja ne bih došao - rekao je iskreno Josip, a tko prizna pola mu se prašta.

- Kako sad ovo? U kojem smjeru trebam čistiti ribu? Kužiš ja to ne znam, kad jedem oslić dobijem ga gotovog, samo ga stavim na tanjur u to je to, nema komplikacija kao što su ove - opet je dodao Josip kojem se za to vrijeme krumpir raskuhao.

Na takvo povrće je dodao brancin koji je 'izmasakrirao' i sve zamotao u škartoc, a chef Palfi, koji je u svojoj karijeri kuhao od Zagreba do Londona, a među restoranima u kojima je pokazivao svoje znanju su i oni s Michelinovom zvjezdicom, bio je izrazito zadovoljan.

- Izuzetno sam zadovoljan kako je ispalo, okusom svakako, ali izgledom ne baš - zaključio je Josip