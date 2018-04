Komšićev otac motao se oko auta: Sutkinju čuvaju policajci

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Građani koji su prolazili Zrinjevcem i djelatnici Županijskog suda u Zagrebu ostali su u čudu kad su u utorak u poslijepodnevnim satima vidjeli da djelatnici protueksplozijskog odjela PU zagrebačke pomno pregledavaju okolicu suda i automobile parkirane ispred zgrade.

Dojam da se događa nešto neuobičajeno, jer inače dojave o eksplozivu u zgradi na sudu dobivaju u jutarnjim satima dok traju rasprave, dodatno je pojačala skupina interventnih policajaca koji su bili u neposrednoj blizini, preko puta Vrhovnog suda.

Pregled je obavljen preventivno nakon što je Ivo Komšić, otac Davida Komšića, koji je u ponedjeljak na istom sudu nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora zbog brutalnog ubojstva trudne Kristine Krupljan, uočen kako obilazi parkiralište na kojemu parkiraju suci Županijskog suda.

Gledao registracije automobila

Kako neslužbeno doznajemo, u prolazu je zagledao registracijske oznake automobila, pa i vozila sličnog onom kojim se koristi sutkinja Sanja Mazalin. Njegovo ponašanje bilo je sumnjivo pa su djelatnici suda o svemu obavijestili policiju. Nakon toga je policija brzo reagirala. Do suda su došli iz obližnje Prve policijske postaje, vidjeli o čemu je riječ, pa su njihove kolege Ivu Komšića privele na obavijesni razgovor u policijsku postaju.

- To je laž. Ivo trenutačno nije u Hrvatskoj - rekla nam je u utorak navečer Ljubica Marjanović, sestra Ivine supruge Olivere Komšić. No očito to nije bila laž.

Tijekom ispitivanja u policiji, neslužbeno doznajemo, policijski istražitelji nisu utvrdili postojanje elemenata bilo kakvog kaznenog djela, no policija je čitav događaj shvatila izuzetno ozbiljno zbog ranijih ispada Ive Komšića i Davidova kuma Vjekoslava Komšića.

Neslužbeno doznajemo kako je radi predostrožnosti i opreza policija sutkinji Sanji Mazalin, koja je u ponedjeljak osudila Davida Komšića, dala policijsku zaštitu.

Podsjećamo, Ivo Komšić je u ponedjeljak, nakon što je čuo da mu je sin nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora, u sudnici zapljeskao i povikao: “Bravo, sudite dijete jer je iz Bosne. J.... vam mater“.

Pravosudni policajci su potom Ivu Komšića, njegovu suprugu Oliveru, Davidova kuma Vjekoslava Komšića i Davidovu tetu izveli iz sudnice, dok su Davidova sestra i sestrična u suzama ostale u sudnici slušajući obrazloženje presude.

Dok su izlazili iz zgrade, Vjekoslav Komšić se unio u lice fotoreportera i zaprijetio mu: “Ovo je zadnje što si slikao“, dok je Olivera Komšić držala fotoreportera za rukav kako ne bi mogao izaći. Tijekom rasprave u ožujku, na dijelu zatvorenom za javnost, Ivo i Vjekoslav Komšić izbačeni su iz sudnice jer se u sudnici nisu ponašali primjereno te su glasno komentirali ono što su čuli dok su svjedočili psihijatrica i psiholog.

Potpisali za blažu kaznu

Podsjećamo, nakon prvog dana suđenja Vjekoslav Komšić je nakon izlaska iz zgrade suda vulgarno izvrijeđao ubijenu Kristinu Krupljan. Tijekom suđenja se doznalo i da su Vesna i Dalibor Krupljan te njegova majka primili novac od Ive Komšića te da su kod javnog bilježnika potpisali da su suglasni da se Komšiću dodijeli najblaža kazna od deset godina zatvora.

- Nisam znala što potpisujem. U srpnju 2017. moj bivši odvjetnik je meni i bivšem suprugu rekao da kod javnog bilježnika potpisujemo da ćemo dobiti novac, da ću ja dobiti 100.000 kuna, a bivši suprug 50.000 kuna. Nije nam spomenuo nikakvo očitovanje. Brzo smo morali potpisati jer je rečeno da dolaze Davidovi roditelji, da ih ne sretnemo. Tek kad sam u prosincu tražila nalaz obdukcije, donijeli su mi nalaz i očitovanje te sam tad saznala da smo potpisali da se slažemo da David dobije do deset godina i da nitko od nas ne ide na sud. Da smo znali što potpisujemo, mi to ne bismo potpisali - rekla nam je Vesna Krupljan.

Provokatoru prijeti zatvor

Policija je u međuvremenu uspjela identificirati mladića kojeg je nakon nepravomoćne presude Davidu Komšiću nedaleko od suda napao stric ubijene Kristine Krupljan. Riječ je o Vici Paliću (24) koji je, neslužbeno doznajemo, u ponedjeljak bio na sudu zbog nasilja u obitelji, odnosno tučnjave sa svojim ocem Nikolom. Iz zgrade na Zrinjevcu izašao je oko 11.30 sati, a nakon objave nepravomoćne presude s prijateljem se na biciklima vozio oko suda. U trenutku dok je Vesna Krupljan, majka brutalno ubijene Kristine Krupljan, komentirala nepravomoćnu presudu, sa strane je dobacivao:

“Trebali ste o tome ranije govoriti”. U jednom trenutku otac ubijene djevojke Dalibor Krupljan i njegov brat potrčali su za njim. Dostigli su ga kraj zgrade Ministarstva vanjskih poslova, gdje je stric ubijene izgubio živce i nasrnuo na mladića te su “poletjele” šake. Sukob je prekinuo policajac koji je uspio uzeti Palićeve dokumente, ali mladići su uspjeli pobjeći na biciklima. Nije poznato jesu li prijatelji s Komšićem ili su se s njim možda upoznali u pritvoru.

Palića je policija prijavila za remećenje javnog reda i mira, odnosno za naročito drsko ponašanje. Prijeti mu globa u kunskoj protuvrijednosti od 50 do 350 njemačkih maraka ili 30 dana zatvora. I stric ubijene također je prekršajno prijavljen zbog svađe i tučnjave na javnome mjestu. Za njegov prekršaj propisana je kazna od 50 do 200 maraka ili do 30 dana zatvora.