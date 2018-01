'Nema Duvnjaka, ali Cindrić nas može pogurati do zlata...'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Rukometni “cirkus” stigao je u njegov grad, ali Ivano Balić (38) drži se nekako po strani. Sve prati i sve gleda, no ne želi puno ometati igrače i stožer, on se bavi svojim poslom. Radom s mladim rukometašima.

- U akademiji Balić & Metličić imamo djecu svih generacija, na Hvaru već deset godina imamo kamp, a sad smo krenuli i s rukometnom ligom za mini rukomet u cijeloj Dalmaciji. Želimo aktivirati svu djecu, ne samo onu koja su u klubovima, nego i onu koja imaju predispozicije, koja vole sport, da se bave rukometom. Želimo djeci pokazati koliko je rukomet lijep sport, da ih što više ostane u njemu - rekao nam je Ivano.

Splićani ludi za rukometom

Sjajno surađuje s Petrom Metličićem, njih dvojica su prilično dobar dokaz da Split i rukomet idu ruku pod ruku. Možda će i njihova djeca iz Akademije jednog dana doći do hrvatske rukometne reprezentacije...

- Ako ne bude tako, znači da smo nešto loše radili - nasmijao se Balić i dodao:

- Imamo vrlo dobrih igrača, čak i reprezentativaca. Mi treneri pokušavamo pronaći pravu formulu za ovo što radimo i prenijeti to na djecu. Vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti.

Vrijeme je za zlato na EP-u

Na putu prema uspjehu su i naši malo veći rukometaši, oni koji u hrvatskom dresu sanjaju europsko zlato.

- Vjerujem da možemo otići do kraja. Kvalitetu imamo, samo se treba posložiti što je bolje moguće i ići korak po korak - kaže Balić, čovjek koji vrlo dobro zna što prolazi njegov prijatelj i nasljednik Domagoj Duvnjak. Ne samo da je i on vukao ozljedu uoči velikog natjecanja u Hrvatskoj, te 2009. mučila su ga leđa, nego je imao i sličnu ozljedu kao Dule sad.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zapravo je taj srednji vanjski naša najjača, a nekako uvijek ispadne, kad su ozljede u pitanju, najslabija točka...

- Je, ja sam se ozlijedio otprilike 188 puta, tako da znam nešto o tome - kroz smiješak govori Ivano pa nastavlja:

- Koliko je preporučljivo igrati s takvom ozljedom? Ma nije uopće preporučljivo. Ako ništa drugo, svako igranje s ozljedama kasnije ti dođe na naplatu... Treba vidjeti kako se on osjeća, to je najvažnije. Ako ga stvarno boli, nema smisla riskirati zdravlje ni za što.

Može Ivano razumjeti i što se Duvnjaku mota po glavi u ovim trenucima. Nije ga ni zvao na mobitel nakon ozljede, nije htio smetati jer točno zna kako mu je. Uostalom, Duvnjak je išao na operaciju koljena i nije igrao sedam i pol mjeseci samo da bi bio spreman za rukometni Euro u Hrvatskoj, a onda se dogodi ozljeda lista desne noge.

'Ono kad mrziš cijeli svijet'

- Gle, u takvim trenucima mrziš cijeli svijet. Zato mu sad najviše treba da ga svi puste na miru. Znam to iz vlastitog iskustva. Ozlijediš se, nije ti ni do čega, a dobiješ poruku: ‘Drži se’. Dođe ti da baciš telefon u zid - u svom stilu opisuje Balić.

Svjestan je i da nije lako ni ostatku momčadi. Duvnjak je kapetan, vođa, igrač koji je službeno proglašen najboljim rukometašem svijeta za 2013. prema EHF-u... Karačić i Cindrić su odlični, nitko nema takva tri srednja vanjska kao mi, ali bez kapetana Linove opcije se sužuju i mogućnost kombiniranja je daleko manja. A protiv Srbije su, recimo, 90 posto vremena u napadu igrala dva srednja vanjska, na momente i sva trojica.

- Naravno da nije lako kad ostaneš bez jednog od glavnih igrača, da i ostale to opterećuje. Ali to je tako, nije ni prvi ni zadnji koji se ozlijedio. To je, nažalost, dio sporta, i moramo ići dalje. Sad se Lino mora posvetiti onima koji će preuzeti Duletovu ulogu - govori Balić, koji dobro zna tko je u stanju preuzeti dirigentsku palicu:

- Luku Cindrića su proglasili najboljim i ja se držim toga, i za mene je on najbolji. Puno je napredovao u Vardaru, stvarno dominira na terenu, spreman je u glavi, spreman je fizički, vidi sve, taktički sve razumije... Samo da ostane zdrav i da nas pogura do tog zlata.

Čuju se često Balić i Cindrić, stariji voli pomoći savjetima mlađem, uzajamno poštovanje je ogromno. Iako se, rekli bismo, rukomet promijenio u međuvremenu, iako je danas puno teže dobivati utakmice kreacijom...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Ne bih se baš složio s tim. Evo, Cindra je jako kreativan, vjerujem da će vas razuvjeriti u sljedećim utakmicama po tom pitanju - kazao je Balić.

Sad se manje živciram

Igor Vori samo je godinu dana mlađi od njega, a igra i dalje. Ivano će i za taj slučaj ponuditi sebi svojstveno objašnjenje.

- Nemam pojma, možda mu je ponudio nekakvo ljetovanje. Može biti u Umagu, ali tko zna, možda Lino ima još nekih nekretnina, ha, ha...

Bio je Ivano i sinoć na tribinama Spaladium Arene, ovaj put u ulozi na koju se već dobro priviknuo.

- Drukčije je kad gledaš s tribine, neusporedivo mirnije, s manje živciranja, pogotovo kad gledaš onako uvjerljivu pobjedu kao protiv Srbije. Vidjet ćemo kako će biti dalje... Lino je složio nešto stariju, iskusniju momčad, ali mladima i nije lako igrati ovakve turnire, tako da je možda i bolje ovako. Malo smo sporiji, teretniji, trebali bi više trčati u kontre i polukontre, zabijati lakše golove, no zato smo bolji u obrani - zaključio je svoje izlaganje Najveći.

Da je ovo neka sportska bajka, nadali bismo se da će, sad kad nema Duleta, možda i njemu Lino ponuditi nekakvo ljetovanje, da uskoči još jedanput.

- Jesam spreman? Ne! - bez razmišljanja je uz smiješak ispalio.

Odavno je svoje posljednje minute odigrao i Pero Metličić, Balićev suigrač, partner, prijatelj. Još jedna apsolutna legenda hrvatskog rukometa, kapetan za primjer, danas je trener seniorske i juniorske momčadi RK Balić & Metličić. Točno 160 mladih rukometaša trenutačno igra u Akademiji, a podijeljeni su u sedam uzrasnih kategorija. Iako to u startu nije bila ideja, danas imaju i seniore, koji igraju treći rang natjecanja. Uz četiri 20-godišnjaka, svi ostali su kadeti, mladići od 16-17 godina. Ženskog pogona u Akademiji nema.

Lino uvijek korak ispred

Metličiću je 41 godina, sijedih je sve više u kosi, ali ni on nije puno stariji od najstarijeg aktualnog reprezentativca.

- Ne znam koliko će Vori moći u ovom ritmu, ja sam 2009. bio tri-četiri godine mlađi, pa mi je bilo izuzetno teško. Ali siguran sam da Lino ima neki plan, vjerujem da će i Marino Marić ući u sastav u nekom trenutku. Znate kakav je Lino, uvijek stotinu koraka ispred, tako da i ovaj put sigurno ima neku tajnu koju čuva za poslije - rekao je Metličić, koji se također uglavnom drži po strani.

On spada među ljude koji su s obje noge čvrsto na zemlji, a u tom stilu gleda i na Duvnjakovu ozljedu. Da, teško je zamisliti lošiji scenarij od toga da ostaneš bez najboljeg igrača u prvom kolu, bez srednjeg vanjskog na kojem se godinama bazira kompletna igra hrvatske rukometne reprezentacije, ali...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nema vremena za plakanje

- Slažem se, velika je šteta zbog ozljede Duvnjaka, ali to je sport, događa se i nemamo vremena za plakanje. Moramo se okrenuti onome što imamo, a imamo jako kvalitetnu momčad, koja je i bez njega spremna boriti se za medalju. Sigurno je jedino da će sad naši igrači morati pokazati onaj pravi timski duh - kaže Pero, svjestan i da će pojedinci iz drugog plana sad morati preuzeti daleko više odgovornosti.

- Cindrić i Karačić nisu sporni, oni će svoje dati, to su igrači ekstra kvalitete, osvajači Lige prvaka, ali Duvnjak je ipak igrao lijevog vanjskog protiv Srbije. Treba vidjeti je li to Mandalinić ili Mamić, netko će morati potegnuti malo više. Općenito, svaki će naš igrač morati biti bolji nego dosad da bi se ‘sakrio’ Duvnjakov izostanak - kazao je legendarni kapetan.

U njihovo vrijeme sve se znalo napamet - lijevo Lacković, desno Metličić, u sredini Balić. Prvaci svijeta u Portugalu i olimpijski pobjednici u Ateni sa stopostotnim učinkom. Francuzi im tad nisu bili ni blizu, toliko je dobra bila ta generacija “kauboja”.

Na spomen tih vremena Metličić se samo nasmijao.

A zatim se opet priključio kolegi Baliću. Stajali su jedan uz drugoga, gledali kako djeca igraju, ispravljali ih, dovikivali upute... Očito je da uživaju u svemu ovome, a kad je tako, dobre su šanse da odgoje neke nove baliće i metličiće.