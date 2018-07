'Nogometna' svadba: Tomislav i Mirna rekli su 'da' uz penale!

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Ona i Tomislav Bešlić vjenčali su se u nedjelju u Posušju. Salu su, kaže Mirna, rezervirali još u kolovozu prošle godine i nisu imali pojma da će im se poklopiti s utakmicom.

- Nakon što smo nedavno saznali da Hrvatska igra baš na dan našeg vjenčanja, bilo nam je drago, iako nismo znali što očekivati. Ništa nismo planirali. Pobrinuli smo se tek nabaviti dva projektora za salu kako bismo mogli sve pratiti skupa s gostima - rekla je Mirna. Ono što je kasnije uslijedilo iznenadilo je i nju i Tomislava.

- Konobari su imali na sebi dresove, a i nama su dali kockaste majice. Odmah smo ih navukli preko odijela i vjenčanice. Kasnije su donijeli tortu, a ja sam sa zaprepaštenjem gledala kako je na vrhu bijele torte, koju sam naručila, još jedna, kockasta. Svi su bili oduševljeni. Cijelu večer puštale su se navijačke pjesme - otkrila je novopečena mladenka i strastvena navijačica. Dodala je da je svadba trajala do 5 sati ujutro i da su joj gosti na rastanku rekli da im je pir bio za pamćenje.

- Ni najmanje ne osjećam da mi je utakmica ukrala vjenčanje. Čak štoviše, zbog nje smo svi bili dodatno dobro raspoloženi i po njoj ćemo zauvijek pamtiti ovo vjenčanje - veselo će Mirna.

Slavilo se posvuda

A razloga za slavlje imali su i roditelji iz Viteza u Bosni i Hercegovini koji su nam poslali fotografiju svoje 12 sati stare bebe. Nisu odoljeli, a da svojem novorođenom sinu ne odjenu hrvatski dres i zajedno s njim odgledaju njegovu prvu utakmicu u životu.

U Zagrebu je cijelu subotu na ulicama bila uzavrela atmosfera. U naselju Dubec šestero je prijatelja automobil marke Maserati cijeli dan obljepljivalo bijelim i crvenim lampicama. Na kraju su se njime provozali po Trgu bana Josipa Jelačića.

- Ma ne mogu vam uopće opisati koja je to euforija kad se pojavimo s tim automobilom. Strastveni smo navijači i lampice nećemo skinuti do kraja Svjetskog prvenstva - rekao je čitatelj i dodao kako je uvjeren da Hrvatska ide minimalno do polufinala. Pohvalio se i kako su sliku Maseratija poslali i hrvatskim igračima u Rusiji, i to preko njihova menadžera.

- Javio nam je da su igrači oduševljeni našim uratkom - rekao je Zagrepčanin.

Đurđevčanka Mateja Beljan obojila je svoj trudnički trbuščić u nacionalne boje i sa suprugom Ivanom kod prijatelja pratila napetu utakmicu između Hrvatske i Danske.

- Iako sjajno podnosim trudnoću, imala sam u pojedinim trenucima osjećaj da će me uhvatiti prerani trudovi - rekla nam je Mateja, koja je u petome mjesecu trudnoće. Dodala je da je imala osjećaj kako će curica iskočiti iz trbuha kad je Modrić promašio penal. Najviše je pak pohvalila Ivana Rakitića.

I ostatak Đurđevca bio je euforičan. Kako bi na vrijeme stigli gledati utamicu, neki su puno ranije krenuli traktorom. Ni na njemu zastavice nisu izostale, baš kao ni dobro raspoloženje traktorista i njegovih putnika.

