'Lidija Bačić ima najljepši glas, znam da sam s njom siguran'

Svi kandidati i mentori su u nekom trenutku bili svjesni da će svijet ići u tom smjeru te da će show biti odgođen. To nas nije pretjerano iznenadilo iako nas je donekle ražalostilo jer smo bili u tom cijelom momentumu. Pitanje je vremena kad će to zaživjeti. Moramo se još malo strpjeti, rekao je Dean Kotiga o svom angažmanu u showu 'Zvijezde pjevaju'. Njegova mentorica i pjevačica Lidija Bačić taman je počela “brusiti” njegov vokal, ali i vještine na sceni, no idiličan i skladan par morao se ipak na neko vrijeme razdvojiti.

Dean Kotiga napravio čokoladne kuglice!

- Ne vježbamo na daljinu jer je sve stalo i nastavit ćemo s vježbanjem kad se sve ponovno pokrene. Nije sve do glasovnog aspekta. Naravno da je on važan, možda i najvažniji, ali ima nešto i u scenskom nastupu, međusobnoj kemiji i suradnji koja se, rekao bih, ne da izvježbati, ovako na suho i na daljinu. Moj vokal? Pa rekao bih da je solidan. Ne mislim da sam veliki talent, a ne mislim ni da sam turbo loš. Ipak, nisam tu kao pjevač i profesionalac već kao kandidat kojeg će mentorica i profesionalka naučiti pjevati. Strah ne postoji jer znam da sam u sigurnim rukama. Lidija raspolaže ogromnom kvalitetom glasa i u to sam se uvjerio više puta na našim probama. Žena ima jedan od najboljih glasova koje sam čuo u životu tako da mislim da tu neće biti nekih problema, a sad - koliko će ona izvući iz mene, to je drugo pitanje, i koliko se uopće iz mene da izvlačiti - priznao je Kotiga, koji ipak nije glazbeni ‘tudum’.

Završio je Osnovnu glazbenu školu u Pazinu, svira gitaru, a koliko mu je glazba bitna u životu, nastojat će pokazati u showu. Od njega, kaže, i tu možemo očekivati dozu kulture i dozu ludila. Ipak, priznaje da mu od svega najviše nedostaje “Potjera” i cijela ekipa koji stoji iza dugovječnog kviza.

- Nedostaje mi adrenalin, snimanja, natjecatelji, studio, cijela ekipa s posla koja je savršena. Super je kad radiš ono što voliš i kad radiš s ekipom koju voliš, ali i kad radiš s ekipom koja radi to što voli. Razumijemo se skroz, i ispred kamere i iza kamere. Snimanja bi već trebala krenuti krajem ovog mjeseca. I gledatelji su željni novih epizoda. Nastavljamo ih educirati i zabavljati - rekao je Kotiga. U izolaciji, kaže, nije usvojio posebna znanja, ali se posvetio čitanju i gledanju igranih i dokumentarnih filmova.

- Malo me smeta pritisak koje je društvo nametnulo da se svi moramo posvetiti novim hobijima i iz te izolacije izvući maksimum. Život mi se nije pretjerano promijenio osim što imam puno manje poslovnih obaveza, ali ovo vrijeme, koje inače provodim doma, je apsolutno vrlo slično - kuhanje, čitanje, guglanje, istraživanje. Dosadan život starog čovjeka. Nedostaju mi poslovne obaveze. Bilo je puno projekata na kojima sam trebao raditi, što kao televizijsko lice, a što kao influencersko lice. Žao mi je da je na kraju svega toga bilo skoro pa ništa, a s druge strane sam svjestan da je većini drugih ljudi također propalo masu stvari. Nije da nešto posebno plačem nad tim. Nedostaju mi i prijatelji, druženja, bezbrižni odlasci u kino, stvari koje inače uzimamo zdravo za gotovo - objasnio je.

No i dalje nas zabavlja na svojim društvenim mrežama. Smanjio je takozvane edukativno-informativne storyje, ali je zato tonadomjestio s prijenosima uživo. Igra se s djecom, a u 'gostima' mu je krema hrvatskog društva.

- Ne bih sad bio u koži kolegica i kolega influencera koji žive samo od toga. Svima njima bih savjetovao da nađu i nešto drugo, da imaju plan B. Donedavno nisam imao ni kune od tog posla. Prije nisam bio jak, a tek nedavno sam ušao u prvu sponzorsku suradnju. Često kažem da sam influencer iz moralnih i društveno-odgovornih pobuda, a ne egzistencijalnih - ustanovio je.

Bilo kako bilo, Kotiga kao influencer raste. Društvenim mrežama aktivno se počeo baviti prošle godine, iako je oduvijek “influencer” na Twitteru, društvenoj mreži na kojoj u većini obitavaju političari i novinari, a sad mu najviše pažnje zaokuplja Tik Tok, pretežito društvena mreža tinejdžera.

- Tamo se super osjećam i baš guštam u tome što radim. Mislim da je to mreža koja će za koju godinu pomesti Instagram. Na njemu osjećam slobodu, neopterećenost kakvu sam osjetio i na Instagramu kad sam došao, prije 11 mjeseci. Nisam imao ništa jer, usudio bih se reći, publika Instagrama nije ista kao i publika Potjere. Isto tako, mislim da imamo jako dobrih Tik Tok-era. Još se trebaju nametnuti kao jako važna sastavnica na Balkanu, što Twitteru nije nikad uspjelo, a Instagramu je uspjelo u tek manjoj mjeri. Imamo samo nekoliko regionalnih influencera, kao što sam, naravno - ja. Uglavnom je većina orijentirana na domaćem tržištu - izanalizirao je Kotiga našu populaciju na društvenim mrežama.



Nezapamćeno slavlje, uz hitove Miroslava Ilića i ostale kafanske uspješnice, sjećaju se mnogi njegovi sljedbenici, dogodilo se kad je Kotiga prvo dosegnuo 50 tisuća sljedbenika, a onda u nekoliko mjeseci došao i do “magičnih” sto. Pitali smo ga kakvo će to slavlje tek biti ako ikad dosegne brojku od milijun pratitelja, ili, u njegovom slučaju, sljedbenika.

- Polako ostajem bez konkurencije. Treba znati da je Instagram optička varka. Otkrio sam da sve te puste brojke kojima barataju kolegice influencerice su uglavnom sačinjene od postojećih i nepostojećih ljudi tako da je pitanje koliko je tu vjerodostojnosti. Apsolutno i uvijek bih tu istaknuo Ellu Dvornik, ne kao konkurenciju, već kao kolegicu i uzor. Vidi se po njezinoj publici da je nedodirljiva na našem prostoru. O milijunu ne razmišljam. To je možda malo prevelik broj za naše prostore iako, naravno, ne ograničavam se na naš prostor. Sad već polako iz lokalnog, ako ne i regionalnog, prelazim u kontinentalnog, ako ne i globalnog influencera - rekao je ponosno. Nedavno se pohvalio kako su se na listi njegovih sljedbenika našli nogometaš Ante Rebić te atletičarka Sandra Perković, a sad nam je priznao kako mu se nedavno javila i Žanamari Perčić, koja je, kaže, također veliki fan njegovog Instagram profila, a tu su i glumci, glumice, voditelji, sportaši, sportašice…



A kuju li se nove strategije za društvene mreže? Kotiga kaže kako za to još nije bilo vremena, ali da je već pronašao formulu kako svoje sljedbenike educirati, informirati i zabavljati.

A kakve je trendove Kotiga postavio u našem slastičarskom showu, koliko je torti “smazao” te što ga je nasmijalo do suza, ne propustite svakog tjedna gledati u serijalu originalne produkcije, “Deserti od oka”, ekskluzivno na YouTube kanalu 24sata i na Facebooku 24sata.