Mlada mama Nikolina: 'Rodila sam s 18 i to mi je blagoslov'

Mlada Nikolina Franić (21) iz Vrgorca postala je majka s 18 godina. Roditelji su joj tijekom cijele trudnoće bili podrška, no okolina ju je osuđivala. 'Trebala si se udati! Nisi dovoljno zrela', samo su neki od komentara koje je stalno slušala.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Rekli su mi da neću biti dobra mama jer sam premlada, nezrela te zato što nisam prošla dovoljno toga u životu da bih se znala nositi s tim. Kritizirali su moje ponašanje, sve ono što sam do tada radila su pripisivali ovom stanju u kojem sam sad, ali s vremenom, naravno, vidjeli su da sam ipak sposobna za to i i da ja to mogu, rekla je Nikolina. U vrijeme kada je saznala da je trudna, radila je u kafiću u Makarskoj. Upravo taj trenutak opisuje kao najteži u svom životu.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

- Tada je u meni prevladavao neki veliki strah i tuga kao da će stati cijeli svijet. Bilo me je strah da više neću moći raditi ništa što sam do sada mogla, kaže Franić. Iako je prvo bila u šoku, prihvatila je situaciju i, s obzirom da obožava djecu, svoju djevojčicu Doru opisuje kao blagoslov.

Promijenila je navike. Cigarete, alkohol i izlaske zamijenila je šetnjom, zdravom hranom… Iako ju mišljenja okoline nisu previše dirala, bilo ju je strah reakcija njenih roditelja i obitelji.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

- Kada sam smogla snage, došla sam doma i rekla sam roditeljima 'gle, ja sam trudna i želim roditi to dijete. Osjećam se spremnom za to, iako ne znam ni kako ću ni što ću dalje. To je moja želja i želim da to poštujete.' Hvala Bogu oni su mi bili podrška i shvatili su me. Rekli su mi da je to prekrasna stvar i da se to trebalo valjda tako dogoditi. Ja sam uvijek mislila da ću biti dobra mama, rekla je Nikolina. Svog oca izdvaja kao svoju najveću podršku i motivatora.

- Gledala sam ga kao iscjelitelja mojih problema i kada je došao taj najteži trenutak u mom životu, meni je samo bilo bitno što će on reći. Kada sam mu rekla, primio se za glavu, uzdahnuo i ja čekam, sva treperim što će on reći. Rekao mi je 'dobro je, to je blagoslov' i samim time mi je odmah bilo lakše i sve mi je rekao s tom jednom rečenicom. Ja sam to odmah tako i shvatila, zagrlio me i počeli smo zajedno plakati. Dao mi je motivacije i podršku da ja to mogu, da ću ja biti jedna hrabra i snažna žena, bez obzira što mi tko govorio. Rekao mi je da vjerujem u sebe i da će sve biti u redu i zaista tako i je, kaže mlada mama.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

Danas radi u kafiću u Zagrebu. Majčinske i poslovne obaveze usklađuje uz pomoć majke i dadilje.

- Dajem si više vremena za obavljanje nekih stvari. Danas kada gledam unazad ne bih mijenjala ništa, zaključila je Nikolina.