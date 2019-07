'Vatra je suknula i živ sam gorio, operirali su me sto puta'

Mladić (23) iz Soljana u Slavoniji je prije deset godina u eksploziji benzina zadobio ožiljke koji mu prekrivaju 80 posto kože. Imao je opekline trećeg i četvrtog stupnja. Sebe je prvi put u ogledalu vidio nakon dva, tri mjeseca provedenih u bolnici.

- Tog dana 2009. godine vratio sam se iz škole i mama mi je rekla da naložim vatru. Tata je otišao u šumu po drva i u kotlovnici ostavio gorivo za motornu pilu. Iz čista mira uzeo sam taj kanistar, otvorio ga i sadržaj istresao u peć. Vatra je suknula i zahvatila mi odjeću. Počeo sam gorjeti - prisjeća se Dino mučnih trenutaka.

- Zbunio sam se, bilo me je strah kada sam se pogledao u ogledalo. Sam oporavak je bio mukotrpan. Svrbež je bio najgori zapravo, bol i ne toliko. U prvih mjesec dana, moji roditelji su izbrojali 30 operacija, nakon toga su prestali brojati. Moja procjena je sigurno preko sto operacija, rekao je Dino Salatović (23).

Zbog ožiljaka je imao kompleks manje vrijednosti. Iako je od obitelji, prijatelja i rodbine imao podršku, nije bio lišen predrasuda okoline. Neki su znali besramno upirati prstom u njega i nazvati ga 'spaljeni', 'vatreni', 'spaljotina', 'Ghost Raider'. Dino tvrdi kako su uvrede jako loše utjecale na njegovo samopouzdanje te da je bio izoliran iz društva. No, uz pomoć prijatelja, roditelja i stručne psihološke pomoći počeo je prihvaćati sebe.

- Da mi danas kažete da sam 'Ghost Raider', ne bih se uvrijedio. On je zapravo junak iz Marvela. Još ima zakon moći. Why not? Danas kada se pogledam u ogledalo, vidim ožiljke, ali i inspiracije za tetovaže, kaže Dino koji se danas šali na svoj račun.

- Kad mi se netko žali da je izgorio od sunca, bilo to na moru ili na njivi u Slavoniji, ja dignem majicu i pokažem ožiljke. Kažem im: 'Pogledajte vi ovo, kada dobiješ ovakve ožiljke, onda mi se obrati', smije se Dino i nadodaje da zbog ožiljaka djeluje starije što mu je, kada je bio maloljetan, dalo prednost pri kupovanju cigareta.

Dino danas živi u Zagrebu i radi kao zaštitar. Kaže da je sretan i zadovoljan te da mu ništa ne nedostaje u životu.

- Ne volim sažalijevanje, mrzim to. Trebalo mi je puno vremena, ali sam prešao preko toga. Svaka osoba sebe najbolje zna i može samu sebe izliječiti. Život ide dalje, zaključio je Dino.