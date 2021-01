Odavno mi je bila želja zadriftati malo, hvala vam što ste me pozvali. Stvarno mislim da ću biti dobar. Ako se 'The Savage' probudi, bit će problema - rekao je Alen Babić na samom početku snimanja. Zvijezde vrište postaju na neko vrijeme borilačke Zvijezde vrište. U nekoliko narednih serijala ugostili smo najpoznatije ljude iz svijeta boksa i slobodne borbe, a prvi na redu je Alen 'The Savage' Babić.

The Savage je eksplodirao i u kratkom roku se popeo na svjetskoj ljestvici najboljih boraca te pretendira na sami vrh, ali ono što najviše želi je borba s Filipom Hrgovićem i to na hrvatskom tlu. Kako kaže, ta borba bi 'zapalila' cijelu zemlju i ponovo vratila boksu u Hrvatskoj tamo gdje pripada. Među glavne sportove koje Hrvati najviše vole. Alen je trenutno ozlijeđen, stradalo je rame pa svi njegovi fanovi jedva čekaju oporavak i povratak u ring karizmatičnog borca.

Na početku vožnje s Jurajem Šebaljem osvrnuo se i na legendu ovog sporta Mikea Tysona.

- Naravno da bi mi bila velika želja s njim ući u ring, ali ne zato da boksamo, već da čujem nekoliko riječi od takvog velikana. Pustio bi mu i da mi odgrize uho - rekao je Šebalju boksač iz Istre te 'objasnio' svoju osobnost.

- U boksu vam rezultati nisu toliko ni bitni ako imate osobnost. Ja i da izgubim meč ostao bih u dobrim očima organizatorima zbog svoje osobnosti koja je takva kakva je - objasnio je Babić. Alen je nakon toga uspješno okrenuo auto pod ručnom i zadriftao.

On sam nije bio pretjerano zadovoljan svojom izvedbom, ali je zato našem Šebalju postavio kontra izazov i obučio ga osnovnim boksačkim tehnikama. Šebalj je opalio nekoliko direkata i krošea u fokuser i brzo ustvrdio kako ga već bole šake.

