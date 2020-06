Veliko finale showa 'Deserti od oka': Ovo na torti su Kolinda i Zoki? Izgledaju kao mladenci!

U finalnoj epizodi slastičarskog showa 'Deserti od oka' natječu se Dino More i Lorena Mihelčić. Odmjerili su snage radeći figurice Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića

<p>Naspavao sam se i imam duplo bolje znanje u izradi torti nego prije jer sam napravio svoju prvu tortu u prošlom showu, rekao je entuzijastično Dino More. Pun pozitivne energije dočekao je svoju protukandidatkinju, koja je iskusnija od njega, ali u kuhinji 'Deserata od oka' i najmanja pogreška može ići onome drugome u koristi.</p><p><strong>POGLEDAJTE FINALNU EPIZODU SHOWA 'DESERTI OD OKA': Kako su Kolindi popadali udovi!</strong></p><p>- Kod mene je sve po starom - rekla je druga finalistica Lorena Mihelčić. Dean Kotiga je polako naše finaliste pripremao za dvoboj. Mikser, lonci, kuhače, kalupi, sastojci. Sve je već bilo spremno. Čekala se jedino torta koju će morati replicirati.</p><p>- Iskreno se nadam da će biti automobil ili vlak, neki motiv koji ima oštre kuteve - rekao je Dino, a Lorena se nadovezala: 'Samo da ne budu ljudi'. A onda je uslijedio šok! Torta je stigla na radnu ploču.</p><p>- Imate jednu predivnu damu sa strane, to bi trebala biti Kolinda Grabar-Kitarović, a lik do nje je Zoran Milanović - objasnio im je Kotiga.</p><p>- I dalje mislim da su to mladenci - rekla je Lorena. </p><p>Naši kandidati su prionuli na posao. Lorena je slastičarka amaterka i nije se previše žalila na zadatak. Nedavno je pokrenula i svoj blog <a href="https://dajkolacic.com/">dajkolačić</a> gdje s publikom dijeli slasne recepte. Dino je po tom pitanju puno slabiji, ali kaže kako voli izazove. </p><p>- Gdje si ti bio kad sam ja radio svoju prvu tortu - pitao je Dino Kotigu, a on je prasnuo u smijeh.</p><p>- Pa tu sam bio - odgovorio mu je. Kako su mentori i najavili, najteži dio torte Loreni i Dini je bio postavljanje figurica na noge. Morali su paziti na svaki detalj, poput Milanovićeve kravate te Kolindinog sakoa i crvenog ruža. </p><p>- Lako za ganaž, a za ostalo znaš, sad će doći figurice, a onda smo usred burice - repao je Dino i čudio se svojoj izvedbi, ne pjesme, već torte. </p><p>- Ako ovo Kolindi stavim kao noge, potražit će me netko. Oprosti Kolinda - rekao je. </p><p><strong>POGLEDAJTE SERIJAL DESERTI OD OKA: </strong></p><p>U zadnjoj minuti pripreme torte Kolindi su popadali svi udovi, Milanović je dobio svoj crveni ruž i kleknuo. </p><p>- Bit će super ako Kolinda bude imala glavu - rekao je mentor Antun Kocijan, dok su Kotigu njihove figurice podsjećale na Batmana i Jokera.</p><p> - Ovo je apstraktna umjetnost - pravdao se Dino. </p><p>- Ovo je slagalica strave - nadovezao se Antun.</p><p>Tko je pobjednik slastičarskog showa 'Deserti od oka', ne propustite pogledati u finalnoj emisiji showa 'Deserti od oka' na <a href="https://youtu.be/CnAHICKzyFc">YouTubeu</a> i Facebooku 24sata te na 24sata.hr.</p>