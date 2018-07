Hvala što ste igrali za narod i dali nam putokaz za promjene

Svi smo uvijek znali da ova reprezentacija ima kvalitetu i da može biti i svjetski i europski prvak. U nedjelju navečer, ali i cijelom igrom na turniru, to su pokazali. Zašto onda nisu ranije uspjeli ostvariti tako velik rezultat poput svjetskog srebra? “Vatrenima” je uvijek netko drugi ukrao show. Hrvatski nogomet nije bio primjer transparentnosti, poštovanja procedura, kulture. Hrvatskim nogometnim savezom vladao je jedan čovjek, Zdravko Mamić, koji je od presude i hrvatskih institucija pobjegao u Bosnu i Hercegovinu i kojem je Dinamo služio kao kasica-prasica.

Politika je uvijek vladala nogometom i pokušavala se od njega okoristiti kad im je išlo dobro, a bila spremna zažmiriti na sve loše u nogometu. Menadžeri su pokušavali utjecati na izbornike kako bi baš njihovi igrači igrali, a ne oni koji su najsposobniji i najspremniji. Sve je to okrenulo i dio navijača protiv reprezentacije.

Ali ovog puta nitko ne može zasjeniti Zlatka Dalića i dečke. Politika je ostala na distanci, pa čak predsjedničina želja za samopromocijom samo je sporedna epizoda. “Vatreni” u Rusiji nisu igrali za te elite koje godinama drže zemlju na začelju. Oni su igrali za narod. Iz svlačionice je istjerano sve ono loše. Ostali su stručnost, zajedništvo i volja. Vjera u vlastitu sposobnost čak i kad se igra protiv izgleda i jačeg protivnika. S druge strane, poniznost i poštovanje kad se igra sa slabijima. I zato su, i uz utakmicu više i uz ogroman umor, u finalu nadigrali Francuze.

Znali su da će i sa srebrom svi u Hrvatskoj biti zadovoljni, ali oni su htjeli više. Za one starce koji su drhtavim rukama odijevali dresove, za sve one radnike, mladost na trgovima, za sve one koji su onaj dobri, često nevidljivi dio hrvatske javnosti. I uspjeli su. Nema tog čovjeka u Hrvatskoj koji im može bilo što zamjeriti. Predstavili su Hrvatsku u najboljem svjetlu. Pokazali su da se radom, poštenjem i zalaganjem ipak može uspjeti. I da to treba cijeniti. Zato im ovaj put nitko nije mogao ukrasti show. Način na koji su došli do svjetskog srebra zato treba biti put i nit vodilja za one pozitivne promjene u zemlji.

Promjene koje će vratiti vjeru u zemlju. Hvala vam, dečki, i za to. Jer kao što je jasno rekao jedan transparent na Trgu bana Jelačića: Tako se voli Hrvatska.

Vi ste svoje odradili. Ovo su vaši dani. Uživajte, a sad je na svima onima koji kroje sudbinu Hrvatske da se ugledaju na vas.