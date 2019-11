10 signala koje vam tijelo šalje kada ste pod velikim stresom

Možda je uzrok vaših zdravstvenih tegoba zapravo stres, piše Brightside navodeći kako on može prouzročiti niz različitih tegoba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najčešći simptomi koji ukazuju na to da ste pod prevelikim stresom u sljedeći:

1. Kožne bolesti

Stres može prouzročiti pojavu psorijaze, akni i drugih dermatoloških tegoba. Znanstvenici su među studentima proveli istraživanje koje je dokazalo da su visoke razine psihosocijalnog stresa usko povezane s kožnim oboljenjima. Eksperiment kojeg su proveli na miševima dao je iste rezultate. Životinje koje su izlagali visokim razinama stresa bile su podložnije kožnim infekcijama.

2. Promjene u tjelesnoj težini

Ako ste se nekad našli u situaciji da niste mogli stabilizirati tjelesnu težinu unatoč prehrani i vježbanju, možda je krivac bio stres. Neka intenzivna iskustva mogu rezultirati viškom kilograma. Naime, česte stresne situacije glavni su krivac za proizvodnju hormona kortizola. On stabilizira metabolizam masti i ugljikohidrata te održava razinu šećera u krvi.

Foto: Dreamstime

Ako je čovjek pod stalnim stresom i ima previše tog hormona, više će jesti, tijelo će proizvoditi manje testosterona te trošiti manje kalorija. Rezultat je gomilanje kilograma. S druge strane, pojedinci će zbog stresa i anksioznosti gubiti na težini. Povišene razine adrenalina glavni su uzrok takve situacije. Adrenalin ubrzava metabolizam, no usporava izgaranje masnoća.

3. Česte prehlade

Stres aktivira proizvodnju kortizola koji smanjuje upalne procese u tijelu. No ako je čovjek pod kroničnim stresom, imunološki sustav postaje neosjetljiv na kortizol, a to rezultira ozbiljnijim upalama. Tijelo postaje podložnije različitim infekcijama te prehladama. Hladno vrijeme je samo okidač za prehladu kad je riječ o tijelu s oslabljenim imunitetom. Ako ste često bolesni, razmislite što vas u životu tišti i pokušajte to eliminirati.

Foto: Samo Trebizan

4. Probavne smetnje

Stres može imati negativan učinak i na gastrointestinalni trakt, a u takvim situacijama nerijetko neće pomoći ni lijekovi za bolove u želucu. Tada obavezno posjetite liječnika koji će utvrditi točan uzrok vaših tegoba i pomoći vam.

Foto: Fotolia

5. Poremećaji pažnje

Ljudi koji žive pod dugoročnim pritiskom teško će se usredotočiti na zadatke. Ako ste primijetili da se teže fokusirate, možda je vrijeme da malo usporite i odmorite se.

6. Gubitak kose

Sudeći prema znanstvenim istraživanjima, stres može biti uzrok djelomične ili potpune ćelavosti. Ako ste primijetili da imate manje kose nego inače, a vitamini i drugi preparati ne pomažu, možda je uzrok vaših tegoba stres. Za ljepšu kosu, lijek je manje uzrujavanja.

Foto: 123RF

7. Glavobolje

Uzroci pojave glavobolje su brojni, od ozbiljnih dijagnoza i bolesti, visokog krvnog tlaka, sinusitisa, do trudnoće ili lošeg položaja prilikom spavanja. No ponekad glavobolju može prouzročiti emocionalni stres na poslu ili kod kuće. Bolove će ublažiti obična tableta protiv bolova iz kućne apoteke, no ukoliko ne uklonite takav tip stresa iz života, glavobolje će se vraćati.

8. Nizak libido

Emocionalno iscrpljeni ljudi koji se često bore sa stresnim situacijama, obično imaju nizak libido. Znanstvenici su došli do tog zaključka provodeći više studija. Stoga, ako dugo niste imali odnose s partnerom, nemojte se brinuti ili se ljutiti na njega jer to sigurno neće pomoći. Radije porazgovarajte o tome što ga muči, jer možda u podlozi problema stoji stres. Najbolji način za rješavanje ove situacije bio bi odlazak na zajednički odmor.

9. Problemi sa spavanjem

Stresne situacije mogu prouzročiti različite poremećaje spavanja. Kod nekih ljudi će se javiti nesanica ako su dugo pod stresom. To će im dodatno otežati ionako kompliciranu situaciju, jer ne možete normalno raditi ni uživati u životu ako ste neispavani. Kad tablete za spavanje više ne djeluju, vrijeme je za hitan odlazak liječniku. Vrlo je važno probleme sa spavanjem riješiti što prije.

10. Kardiovaskularne bolesti

Stres ima negativan utjecaj na zdravlje srca, a znanstvenici su dokazali kako je kronični stres među najčešćim uzročnicima kardiovaskularnih bolesti. Okolnosti u kojima radite previše, ili suprotna situacija u kojoj ne radite uopće, živite u siromaštvu ili imate obiteljskih problema, samo će pogoršati ionako tešku situaciju.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: