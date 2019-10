Naučite vježbu koja će izbrisati nepotreban stres i opustiti vas

Stres je stanje u kojem organizam reagira na vanjske ili unutarnje podražaje tijekom kojeg usmjerava energiju na suočavanje s opasnim situacijama. I dok je kratkotrajni stres nezaobilazan dio svakodnevnog života, onaj dugotrajni povećava rizik od depresije, agresije, dijabetesa...

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Kad smo pod stresom, sve nove, potencijalno neugodne situacije mogu biti izvor dodatne uznemirenosti. Pritom često nije potrebno ni da se nešto loše dogodi, nego stres stvara i očekivanje da će se dogoditi nešto loše. I tako se gomila napetost. Zato je vrlo važno misliti na prevenciju pucanja uslijed prekomjernog stresa i pronaći način da svaki dan za to izdvojimo malo vremena - kaže psihologinja Ljubica Uvodić Vranić.

To kako će netko raditi na tome, dodaje, ovisi o tome kakav smo tip osobe. Nekome može odgovarati da dva puta tjedno ode s ekipom na nogomet, košarku ili boks gdje će “ispucati” negativnu energiju, dok drugima može više odgovarati neka vrste meditacije, poput joge, slušanje ugodne glazbe, čitanje knjige, vrtlarenje i slično.

- Ponekad smo u situaciji da zbog previše obaveza nemamo vremena ili volje za takve aktivnosti pa treba imati na umu da nam za prevenciju stresa sve to i nije potrebno. Dovoljno je izdvojiti onoliko vremena koliko možemo i jednostavno ne raditi ništa ili uživati omiljenoj u aktivnosti - kaže.

To bi trebalo biti vrijeme u kojem se nećemo javljati na mobitel, pratiti vijesti ni biti dostupni za zahtjeve ukućana. To može biti i šetnja, slušanje glazbe, kava s prijateljima, ali i deset minuta tijekom kojih ćete poraditi na opuštanju te tako raditi na prevenciji stresa i ublažavanju njegovih posljedica, ističe psihologinja.

U svojoj knjizi “Devet vježbi za opuštanje” psihologinja je opisala jednostavne tehnike koje mogu pomoći. Jedna od njih je tehnika vizualizacije. Vježbu započnite sjedeći, najbolje dok ste sami u prostoriji.

Tehnika vizualizacije

Zatvorite oči i udišite brojeći u mislima: 1, 2, 3, 4, tako da na 1, 2 zadržite dah. Izdišite brojeći 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ponovite udisanje i izdisanje s brojenjem 16 puta. Ruke možete staviti na trbuh, da osjetite kako se pomiče. Svaki izdisaj treba trajati dvostruko dulje nego udisaj.

Zamislite situaciju zbog koje ste zabrinuti i za koju se morate pripremiti.

Za primjer smo uzeli pripremu za razgovor za posao:

Počnite zamišljati od pripreme za izlazak iz kuće: gledajte sebe kako ulazite u kupaonicu, svlačite se, tuširate te uživate u toploj vodi i mirisu gela za tuširanje. U mislima odjenite nešto u čemu se osjećate dobro. Pogledajte u ogledalo i provjerite kako sve izgleda. Ako niste zadovoljni nekim detaljem, na primjer cipelama, promijenite ih. Zatim zamislite kako otvarate kućna vrata, izlazite, prolazite kraj trgovina, bacite pogled na izloge dok hodate do mjesta gdje će se razgovor održati (ako idete autom, zamislite da ste odmah pronašli parkirno mjesto). Potom zamislite kako čekate svoj red za razgovor među ljudima koji su pomalo nervozni, no vi se osjećate spremno. U mislima ulazite u prostoriju i upoznajete se s ispitivačem. Prihvatite čašu vode pa zamislite da vas je osoba preko puta počela ispitivati. Mirni ste, sigurni u sebe, odgovarate lako, a ako neke odgovore ne znate, pronalazite formulacije koje pokazuju da ste spremni učiti, prilagoditi se potrebama tvrtke... Zamišljajte tako sve do rečenice da ste primljeni.

Vizualizaciju možete ponoviti više puta pa vam stvarni događaj više neće biti onakav izvor stresa kakav bi bio da niste ‘vježbali’ tu situaciju u mislima.

Vježbu možete raditi svaki put kad je pred vama neka nova situacija koje se bojite. Tako ćete umanjiti tremu i strah od nepoznatog.

40 sitnica koje će ublažiti napetost i unijeti radost u život

1. Razgovor i kava s prijateljem, po mogućnosti s mnogo smijeha

2. Više sna, odnosno bolja organizacija dana, kako biste došli do toga da idete u krevet ranije

3. Desetak minuta na dan koje ste izdvojili za opuštanje i sređivanje misli (može i molitva ili meditacija, na primjer)

4. Slušanje glazbe ili ples

Foto: Dreamstime

5. Gledanje smiješnih filmova ili programa o životinjama, kuhanju (onome što inače volite)

6. Šetnja prirodom ili gradom bez žurbe, razgledavanje izloga

7. Odlazak na masažu ili u wellness ili opuštanje u kadi, u kupki s uljem lavande, na primjer

8. Šetnja sa psom, maženje s macom, to jest igra s ljubimcem

9. Čitanje zanimljive knjige

10. Navika da pjevušite (za početak uz radio, dok ne steknete naviku)

11. Volontiranje ili barem to da povremeno učinite dobro djelo - pomozite starijim susjedima, pričuvajte prijateljima djecu...

12. Pisanje dnevnika ili pisma nekome (koje ne morate poslati), u kojem ćete objasniti kako se osjećate

13. Slikanje ili crtanje, učenje pletenja ili lončarstva...

14. Bolja organizacija vremena. Napravite popis obaveza pa procijenite koje su hitne, a za koje imate više vremena, pa tako posložite listu prioriteta i držite je se

15. Učite gledati pozitivno na stvari ili tražiti ono dobro za vas i u nekim neugodnim situacijama (na primjer, ako ste pali ispit, možda vam ponavljanje tog gradiva može biti korisno kao dio pripreme za idući)

16. Odredite vrijeme u danu kad gasite računalo (ili se barem mičete od njega) i ne javljate se na telefon (npr., 10-ak minuta nakon ručka uzmite za sebe)

17. Pronađite nešto što možete raditi s dragim ljudima - jednom tjedno možda možete prošetati, upisati se na zbor, igrati nogomet, otići u kino ili kazalište

Foto: Dreamstime

18. Idite u prirodu, a povremeno i na kraći odmor izvan mjesta stanovanja, kako biste ‘promijenili tapete’, izdvojite vrijeme za uživanje u trenucima poput zalaska sunca ili pjeva ptica

19. Tražite priliku da upoznajete nove ljude, to će vam donijeti nova iskustva

20. Budite otvoreni prema ljudima - kratko čavrljanje s blagajnicom u trgovini ili šala koju ste izmijenili kraj police s hranom za kućne ljubimce ponekad mogu uljepšati poslijepodne

21. Izražavajte svoje osjećaje, razgovarajte o njima s partnerom i djecom. To je prilika da nauče komunicirati na taj način

22. Okružite se pozitivnim ljudima, odnosno izbjegavajte one koji stalno kukaju, žale se zbog nečega ili su stalno ljuti

23. Potrudite se oko organizacije zdrave i uravnotežene prehrane te smanjite brzu hranu, kofein i cigarete

24. Svaki dan nabrojite pet lijepi stvari koje su se u tom danu dogodile i još jednom osjetite radost zbog njih

Foto: Fotolia

25. Uplatite pretplatu za kino ili kazalište, potražite koncerte koji vas vesele i nabavite kartu što ranije kako biste se imali čemu radovati

26. Razmislite kako biste mogli razveseliti prijatelja ili člana obitelji - organizirajte iznenađenje za njih i učinite što možete da se osjećaju bolje (njihovo raspoloženje prijeći će na vas)

27. Vrtlarite - pronađite neki komad zemlje ili barem nabavite nekoliko teglica s kojima se možete zabavljati na terasi. Nema razloga da na terasi ne uzgojite rajčice i paprike barem za nekoliko salata. To će vam pružiti puno veselja

28. Ne odgađajte obaveze, čak ni ako je peglanje u pitanju, jer to može postati izvor frustracije i nezadovoljstva

29. Pronađite hobi. Naučite svirati gitaru ili bubnjeve, izrađivati stvari od drveta...

30. Budite dobri prema sebi - treba učiti na pogreškama, ali i naučiti oprostiti si pogreške, prijeći preko stvari koje ste mogli drugačije, a niste...

31. Budite dobri prema drugima - ljudi koji vas vole mogu i pogriješiti, nemojte to uvijek uzeti previše za zlo, nastojte prevladati takve situacije

32. Nazovite dragu osobu - roditelje, sestru, rođaka koji vam je važan, a niste se dugo čuli...

33. Povremeno ‘iskočite’ iz okvira - priuštite si nešto što nikad niste radili ili se odvažite na nešto što ranije nikad ne biste učinili. Na primjer, otiđite u kafić u kojem imaju karaoke ili se okušajte u paraglidingu

34. Povežite neke naporne i dosadne obaveze sa zabavom. Recimo - peglati možete uz glazbu i pjevanje, ako ste sami u uredu, prezentaciju možete napraviti i dok sjedite na lopti ili rolate stopala po masažeru

Foto: Dreamstime

35. Olakšajte si kad možete - možda ste preumorni za veliko pospremanje? Ako u blizini postoji susjeda koja bi bila voljna oprati ih za novac, njoj tako možete pomoći, a sebi olakšati

36. Napravite nešto za sebe. Ako često pečete kolače koje vole djeca ili kupujete voće koje oni vole, povremeno stavite sebe na prvo mjesto i ispecite si omiljenu zlevanku

37. Provedite vrijeme s djecom ili ‘posudite’ nećake. Nema aktivnosti koja toliko opušta i može nahraniti dušu kao nekoliko sati provedenih s razigranim, maštovitim klincima

38. Ako ste često nervozni zbog gužve u prometu, traženja parkinga i slično, razmislite o alternativnim načinima dolaska na posao. Možda bi vam ponekad bilo lakše doći tramvajem, busom ili biciklom

39. Potrudite se da stalno učite nešto novo. Na primjer, na internetu možete jeftino ‘kupiti’ osnovni tečaj nekog jezika, upišite se na radionicu izrade kolača, plesa, naučite izrađivati kreme za lice i tijelo ili sapune... Sve su to nova iskustva uz koja ćete upoznati i nove ljude te vježbati memoriju

40. Kad imate vremena, presložite ladice u domu u koje se zavukao nered. Tako ćete izbjeći nerviranje ujutro dok se spremate za posao, a to će pridonijeti i tome da se opustite i zaboravite na problem

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: